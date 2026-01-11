El éxito del cine español en los Globos de Oro: solo dos países han competido más veces en la categoría de Mejor película de habla no inglesa

Pedro Almodóvar y Oliver Laxe aparecen junto al cartel de los Globos de Oro. (Montaje de Infobae España)

La doble nominación de Sirat. Trance en el desierto en los Globos de Oro es solo un hito más en el camino de una película que, además de lograr una buena recaudación en todo el mundo (superior a los 10 millones de euros). ha logrado hacer historia al ser preseleccionada hasta en cinco categorías diferentes de los premios Oscar.

Con este tipo de reconocimientos y nominaciones, no hay duda de que Sirat es una prueba más del éxito internacional que el cine español ha cosechado en las últimas décadas. Un éxito que, para más inri, también se refleja en premios como los Globos de Oro, unos galardones donde solo dos países han figurado más veces en las listas de títulos nominados a la Mejor película de habla no inglesa.

Las once nominaciones españolas a los Globos de Oro

Desde el año 2000, y contando con la concurrencia de Sirat en esta última edición, un total de once producciones y coproducciones españolas han estado entre las finalistas de los Globos de oro. Ese año, fue la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, la que lo consiguió y la que, además, acabaría triunfando en la categoría.

El cineasta castellanomanchego es a quien le debemos la mayor parte de las nominaciones de los Globos de Oro a la Mejor película de habla no inglesa. Suyas son Hable con ella , Volver, Los abrazos rotos, La piel que habito, Dolor y gloria y Madres paralelas, si bien el galardón solo se le volvería a conceder con la primera de ellas.

Junto a Almodóvar, el otro director que ha logrado un Globo de Oro a la Mejor película es Alejandro Amenábar. En 2005, el cineasta hispano-chileno lograría el premio con Mar adentro, una película que también triunfaría poco después en la ceremonia de los Oscar. En 2011, otro cineasta, el mexicano Alejandro González Iñárritu, aparecería entre los nominados de la categoría con Biutiful, una película ambientada en Barcelona y con el español Javier Bardem como protagonista.

De este modo, España cuenta con un gran número de nominaciones en los últimos 25 años, situándose como el tercer país de habla no inglesa con más finalistas del periodo, por delante de otros grandes productores de cine como Italia (10), México (6), Brasil (5), Corea del Sur (3) o India (3).

Francia y Alemania, por delante

El país con más obras nominadas a Mejor película de habla no inglesa en los últimos 25 años es Francia (33). Solo en 2025, tres películas nominadas a los Globos de Oro se consideraban producciones o coproducciones francesas: Emilia Pérez, La luz que imaginamos y La semilla de la higuera sagrada. Esta situación se repite en más ocasiones, y es que el modelo de apoyo público al cine en el país galo hace que algunos de los mejores cineastas del mundo se sientan atraídos por las productoras francesas.

Junto a las subvenciones e incentivos fiscales, además, otros factores como la relevancia de Francia como escaparate internacional en el séptimo arte, o la libertad artística y protección frente a la censura que ofrecen, acaban siendo determinantes para que el país acabe figurando como productores de muchas de las mejores películas internacionales del año. Sirat, presentada oficialmente como una obra hispano-francesa, es un buen ejemplo de ello.

Por detrás de Francia iría Alemania (14), un país con títulos tan recordados como En la sombra o La cinta blanca, pero que también cuenta con varias coproducciones, como La clase de esgrima, The Square, Compartimento No 6 o la ya mencionada La semilla de la higuera sagrada.