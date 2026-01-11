España Cultura

El éxito del cine español en los Globos de Oro: solo dos países han competido más veces en la categoría de Mejor película de habla no inglesa

La nominación de ‘Sirat’ en la categoría es la onceava lograda por una película producida o coproducida en España desde el año 2000

Guardar
Pedro Almodóvar y Oliver Laxe
Pedro Almodóvar y Oliver Laxe aparecen junto al cartel de los Globos de Oro. (Montaje de Infobae España)

La doble nominación de Sirat. Trance en el desierto en los Globos de Oro es solo un hito más en el camino de una película que, además de lograr una buena recaudación en todo el mundo (superior a los 10 millones de euros). ha logrado hacer historia al ser preseleccionada hasta en cinco categorías diferentes de los premios Oscar.

Con este tipo de reconocimientos y nominaciones, no hay duda de que Sirat es una prueba más del éxito internacional que el cine español ha cosechado en las últimas décadas. Un éxito que, para más inri, también se refleja en premios como los Globos de Oro, unos galardones donde solo dos países han figurado más veces en las listas de títulos nominados a la Mejor película de habla no inglesa.

Las once nominaciones españolas a los Globos de Oro

Desde el año 2000, y contando con la concurrencia de Sirat en esta última edición, un total de once producciones y coproducciones españolas han estado entre las finalistas de los Globos de oro. Ese año, fue la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, la que lo consiguió y la que, además, acabaría triunfando en la categoría.

Pedro Almodóvar, en la gala
Pedro Almodóvar, en la gala de los Globos de Oro en 2020. (Reuters/Mario Anzuoni)

El cineasta castellanomanchego es a quien le debemos la mayor parte de las nominaciones de los Globos de Oro a la Mejor película de habla no inglesa. Suyas son Hable con ella , Volver, Los abrazos rotos, La piel que habito, Dolor y gloria y Madres paralelas, si bien el galardón solo se le volvería a conceder con la primera de ellas.

Junto a Almodóvar, el otro director que ha logrado un Globo de Oro a la Mejor película es Alejandro Amenábar. En 2005, el cineasta hispano-chileno lograría el premio con Mar adentro, una película que también triunfaría poco después en la ceremonia de los Oscar. En 2011, otro cineasta, el mexicano Alejandro González Iñárritu, aparecería entre los nominados de la categoría con Biutiful, una película ambientada en Barcelona y con el español Javier Bardem como protagonista.

Iñárritu graba en España con Javier Bardem

De este modo, España cuenta con un gran número de nominaciones en los últimos 25 años, situándose como el tercer país de habla no inglesa con más finalistas del periodo, por delante de otros grandes productores de cine como Italia (10), México (6), Brasil (5), Corea del Sur (3) o India (3).

Francia y Alemania, por delante

El país con más obras nominadas a Mejor película de habla no inglesa en los últimos 25 años es Francia (33). Solo en 2025, tres películas nominadas a los Globos de Oro se consideraban producciones o coproducciones francesas: Emilia Pérez, La luz que imaginamos y La semilla de la higuera sagrada. Esta situación se repite en más ocasiones, y es que el modelo de apoyo público al cine en el país galo hace que algunos de los mejores cineastas del mundo se sientan atraídos por las productoras francesas.

Junto a las subvenciones e incentivos fiscales, además, otros factores como la relevancia de Francia como escaparate internacional en el séptimo arte, o la libertad artística y protección frente a la censura que ofrecen, acaban siendo determinantes para que el país acabe figurando como productores de muchas de las mejores películas internacionales del año. Sirat, presentada oficialmente como una obra hispano-francesa, es un buen ejemplo de ello.

Imagen de 'Sirat. Trance en
Imagen de 'Sirat. Trance en el desierto', de Oliver Laxe. (Europa Press)

Por detrás de Francia iría Alemania (14), un país con títulos tan recordados como En la sombra o La cinta blanca, pero que también cuenta con varias coproducciones, como La clase de esgrima, The Square, Compartimento No 6 o la ya mencionada La semilla de la higuera sagrada.

Temas Relacionados

SiratOliver LaxePedro AlmodóvarAlejandro AmenábarGlobos De Oro 2026Globos De OroCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Uno de los cartógrafos españoles más brillantes tuvo que exiliarse a Londres al ser condenado a muerte: la persecución de los Borbones y la venta internacional de sus mapas

Llegó a Reino Unido con diez baúles lleno de sus trabajos que fueron confiscados por la corona inglesa

Uno de los cartógrafos españoles

¿Puede Oliver Laxe llevarse dos Globos de Oro? Las claves del recorrido internacional de ‘Sirat’

La cuarta cinta del cineasta gallego opta a Mejor Banda Sonora y Mejor Película de Habla No Inglesa, a la espera de conocer las nominaciones a los Oscar el 22 de enero

¿Puede Oliver Laxe llevarse dos

Una década sin David Bowie: siete películas para redescubrir su faceta como actor

Desde su debut en 1969 apareció en una veintena de proyectos, algunos con más protagonismo que otros

Una década sin David Bowie:

A qué hora son los Globos de Oro 2026 en España: todos los nominados y dónde ver la gala

Los galardones fundados en 1944 alcanzan su 83ª edición, que se celebrará la madrugada del 11 al 12 de enero en nuestro país

A qué hora son los

Richard Linklater y su homenaje a la Nouvelle Vague en Francia: “Quería abordar la libertad artística, cómo el cine puede ser una revolución”

Tras su paso por el Festival de Cannes y San Sebastián, ‘Infobae’ entrevista al director de películas como ‘Boyhood’ o ‘Antes del amanecer’, que estrena una oda al cine de resistencia

Richard Linklater y su homenaje
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Una empleada de la limpieza que ya no puede trabajar por problemas físicos después de 22 años es despedida tras no encontrar dónde reubicarla: “Es triste, pero legal”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España