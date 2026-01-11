Cultura

Las películas que podrían quitarle el Globo de Oro a ‘Sirat’: de la cinta más aplaudida de la historia de los festivales de cine a la favorita para los Oscar

La producción española compite contra otros cinco exitosos títulos con serias opciones para ganar el premio a la Mejor película de habla no inglesa

Imágenes de 'El agente secreto',
Imágenes de 'El agente secreto', 'Valor sentimental', 'La voz de Hind' y 'Un simple accidente'. (Montaje de Infobae España)

La carrera de Sirat. Trance en el desierto hacia los Oscar pasará este domingo por su primera prueba de fuego en la gala de los Globos de Oro, una de las paradas más importantes del circuito de premios en Estados Unidos. La película de Oliver Laxe compite en dos categorías, Mejor banda sonora (obra del compositor francés Kangding Ray) y Mejor película de habla no inglesa.

En el caso de esta última categoría, pese a las excelentes cifras que la película española ha conseguido en la taquilla norteamericana, lo cierto es que Sirat podría no llevarse el galardón debido a la feroz competencia que se le presenta: otras cinco películas están nominadas al premio, y cuentan como argumento tanto la buena recepción del público como de la crítica, lo que ha llevado a darles incluso más opciones para acabar siendo las ganadoras de la noche.

Tráiler de 'Sirat'

Un simple accidente, de Jafar Panahi

Posiblemente, la victoria de Jafar Panahi en los Globo de Oro sería la noticia menos sorprendente (y menos discutida) en la categoría internacional. Ganadora de la Palma de Oro en el último festival de Cannes, la historia sobre el perdón y la venganza de un grupo de desconocidos a quienes les une la condición de víctimas de las torturas aplicadas por el régimen político de su país se ganó desde el primer minuto el favor de la crítica.

Desgraciadamente, la película también ha ganado mucha relevancia después de que un tribunal iraní condenara in absentia a un año de cárcel a su director por “actividades propagandísticas” contra el gobierno. Residiendo actualmente en Francia, Jafar Panahi ya había sido encarcelado previamente en su país y tuvo que rodar Un simple accidente de forma clandestina.

Imágenes de 'Un simple accidente',
Imágenes de 'Un simple accidente', de Jafar Panahi.

La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania

En septiembre de 2025, La voz de Hind logró convertirse en la película más aplaudida de la historia de los festivales de cine. Durante 23 minutos y 50 segundos, el público de Venecia reconoció el mérito de una obra que reproduce la historia real de la muerte de Hind Rajab, una niña palestina que quedó atrapada en un tiroteo en Gaza.

Lejos de buscar el sentimentalismo fácil, La voz de Hind centra su mirada en los servicios de emergencia que trataron de salvar la vida de la joven por todos los medios posibles. De fondo, la directora tunecina utiliza las grabaciones reales de aquel 7 de octubre de 2023, convirtiendo a la voz real de la niña en el motor de la historia.

Imágenes de 'La voz de
Imágenes de 'La voz de Hind'. (Tanit Films)

Valor sentimental, de Joachim Trier

Las casas de apuestas estadounidenses sitúan a Valor sentimental como la gran favorita para llevarse el Oscar a la Mejor película de Habla no Inglesa. Su director, Joachim Trier, ya tuvo una oportunidad hace poco con su anterior película, La peor persona del mundo, también protagonizada por su actriz de confianza, Renate Reinsve.

Con toques de Ingmar Bergman, este drama familiar nórdico sigue a dos hermanas reencontrándose con su padre, un viejo y exitoso director de cine que busca, con su nuevo proyecto, reconstruir (y redimirse de) algunas de las partes más dolorosas del pasado. A la ecuación se suma también otra estrella estadounidense, una exitosa actriz de Hollywood en quien recae papel protagonista de la película, después de que Nora, una de las hijas, rechazara interpretarlo.

Imagen de la película 'Valor
Imagen de la película 'Valor sentimental'.

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Brasil ya demostró el año pasado su capacidad para abordar, a través del cine, la dictadura militar que asoló al país en la década de los 70. Aún estoy aquí no logró llevarse el Globo de Oro a la Mejor película de habla no inglesa, pero quién sabe si El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, podrá lograrlo.

En esta película, que se estrenará el próximo 20 de febrero en España, un profesor regresa a su ciudad natal perseguido por las fuerzas gubernamentales. Una trama llena de intriga que podría llevarse hasta tres Globos de Oro esta noche: Mejor película de habla no inglesa, Mejor actor principal (Wagner Moura) y Mejor película en la categoría de Drama.

Imágenes de la película 'El
Imágenes de la película 'El agente secreto'. (CINEMASCÓPIO PRODUÇÕES)

No hay otra opción, de Park Chan-wook

También en febrero será cuando los españoles puedan ir a los cines a ver la nueva película de Park Chan-wook, director surcoreano de culto gracias a títulos como Old Boy, La doncella o la reciente Decision to Leave. La última rival de Sirat es una adaptación de la novela de terror El Hacha, de Donald E. Westlake, reconvertida a película de comedia para la ocasión.

La historia sigue a un hombre de mediana edad, Man-su, que se embarca en una desesperada búsqueda de empleo tras su despido en la compañía en la que estuvo durante más de dos décadas. Tras más de un año de búsqueda infructuosa, toma una decisión drástica: si no existe ningún puesto vacante para él, tendrá que crear uno.

Imágenes de 'No hay otra
Imágenes de 'No hay otra opción', de Park Chan-wook. (Moho Films)

