Los mejores estrenos de la semana: del homenaje a la Nouvelle Vague de Richard Linklater, al debut como directora de Kristen Stewart

Repasamos algunas de las películas que se podrán ver en cines en España a partir del día 9 de enero de 2026

Estrenos de la cartelera en España el 9 de enero de 2026: 'Nouvelle Vague', 'La cronología del agua', 'Rental Family' y 'Song Sung Blue'

Tras un estupendo inicio del año gracias a películas como La asistenta, basada en el bestseller de Freida McFadden, Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo y la comedia familiar Abuela tremenda, la cartelera del 9 de enero de 2026 nos trae un puñado de buenas películas, en su mayoría pertenecientes al cine de autor.

Por una parte, encontramos el homenaje a la Nouvelle Vague y, en concreto a Jean-Luc Godard que ha hecho Richard Linklater, autor de obras tan destacas como Boyhood o la trilogía Antes del amanecer.

Además, el debut en la dirección de la actriz Kristen Stewart, así como el regreso de Brendan Fraser tras ganar el Oscar al mejor intérprete masculino por La ballena. La lista se cierra con un biopic musical protagonizado por Kate Hudson y Hugh Jackman.

‘Nouvelle Vague’, de Richard Linklater

Tráiler 'Nouvelle Vague', la película homenaje a 'Al final de la escapada' por parte de Richard Linklater

El director Richard Linklater rinde homenaje a la cinefilia con esta maravillosa reconstrucción de lo que significó el rodaje de Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard, película icónica dentro de la renovación de los nuevos cines en Europa.

A través de un dispositivo nostálgico, se reproduce el ambiente convulso de finales de los años cincuenta cuando un puñado de ‘outsiders’ de la crítica, agrupados en torno a la publicación Cahiers du Cinema, se convirtieron en un movimiento que fue capaz de sacudir los cimientos de la tradición para modernizar la historia del cine.

La película, además de ser una auténtica delicia para los aficionados al cine, constituye una recreación histórica tan singular como documentada en torno a cómo un director, Godard, desafió al sistema al rodar una película casi de forma ‘amateur’ que terminó sentando las bases del cine de autor de nuestra era.

Una pequeña maravilla en la que encontramos representados, ademas de a Jean-Luc Godard, a Jean Seberg y a Jean-Paul Belmondo, así como a toda la ‘troupe’ de cineasta que conformaron la ‘Nouvelle Vague’, de Francos Truffaut a Claude Chabrol, pasando por Jacques Rivette y otras muchas figuras del cine francés del momento.

‘Song Sung Blue: Canción para dos’, de Craig Brewer

Hugh Jackman y Kate Hudon
Hugh Jackman y Kate Hudon en 'Song Sung Blue: Canción para dos', de Craig Brewer (Universal Pictures Spain)

En 2008, Greg Kohs dirigió un documental sobre la historia de Lightning & Thunder, una banda tributo a Neil Diamond de Milwaukee, conformada por el dúo cantante de marido y mujer y su trágica historia de amor.

Ahora, el autor de películas como Yo soy Dolemite y El Rey de Zamunda, con Eddie Murphy, compone un biopic en torno a Mike y Claire Sardina, los dos componentes de esta banda que desafió los límites de la industria musical para alcanzar sus sueños.

Al ritmo de canciones míticas como Sweet Caroline, emblema de varias generaciones, transcurre este drama en el que brillan sus dos intérpretes protagonistas.

‘La cronología del agua’, de Kristen Stewart

La actriz que alcanzó la fama popular gracias a la franquicia de Crepúsculo, llevaba mucho años queriendo dar el salto a la dirección. Después de ponerse detrás de la cámara de algunos cortometrajes y videoclips, debuta en la dirección con la adaptación de la historia real de Lidia Yuknavitch, una joven que fue abusada en su infancia y se refugió en la natación para convertirse en una nadadora de competición.

Una historia de superación protagonizada por Imogen Poots en la que se mezclan las adicciones, la maternidad y la sinceridad en una película bonita y sincera.

‘Rental Family (Familia de alquiler)’, de Hikari

Brendan Fraser y Akira Emoto
Brendan Fraser y Akira Emoto en una escena de 'Rental Family'. (James Lisle/Searchlight Pictures via AP)

Un actor estadounidense lucha por encontrar un propósito en su vida hasta que consigue un empleo en una agencia japonesa de ‘familias de alquiler’, interpretando papeles de padres y hermanos para desconocidos. A medida que el protagonista vaya estableciendo vínculos con sus clientes, se difuminarán las fronteras entre

La película tiene lugar en el Tokio actual y está dirigida por Hikari, directora japonesa que gracias a series como Bronca o Tokyo Vice, está rompiendo las barreras idiomáticas paras configurar un estilo propio.

