La primera gran lista de mejores películas de 2025 ya está aquí y tiene una española como número 1

Tráiler de 'Tardes de soledad'.

Se acerca esa temporada del año en la que no hay otra cosa que listas. Mejores álbumes, mejores libros...y por supuesto la de mejores películas. Las redes se inundan de recomendaciones y diversos repasos del año cultural, Spotify Wrapped mediante. Mientras seguimos esperando ese repaso musical de la plataforma de streaming, ya tenemos la primera lista en cuanto a cine se refiere, y viene avalada por una de las revistas de crítica de cine más importantes de la historia: Cahiers du cinema.

La reputada publicación francesa lleva en pie desde los años 50 y se ha erigido como una de las más importantes en lo que a cine se refiere desde entonces. Por ejemplo, a Cahiers se le debe el concepto de cine de autor gracias a su teoría de la política de los autores, en los cuales establecían que el director de una película era en última instancia el máximo responsable de esta, y que se podían establecer vínculos y relaciones entre distintas película si eran del mismo autor. De esta forma, desde Cahiers se defendió a muchos directores de Hollywood que en la época eran considerados de lo más comerciales como Alfred Hitchcock o Howard Hawks, además de ser también una de las grandes impulsoras de la corriente cinematográfica llamada Nouvelle Vague, ya que algunos de sus integrantes escribían también en las páginas de Cahiers, como François Truffaut o Jacques Rivette.

Pues bien, ellos han sido una vez más en sacar la primera gran lista de cine de 2025, y en ella se encuentra nada menos que una película española. Esto es algo que ya sucedió el año pasado, cuando sus críticos eligieron Volveréis de Jonás Trueba como una de las mejores películas de 2024, pero en este caso ha sido aun más especial, pues han decidido que la película española de este año es directamente la mejor de todas. Por delante de títulos como Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson o Nouvelle Vague de Richard Linklater, que no podía faltar siendo todo un homenaje a Jean-Luc Godard y toda esa generación de cineastas que crecieron con Cahiers.

Andrés Roca Rey en 'Tardes de soledad', de Albert Serra (A Contracorriente Films)

Dónde verla

Pues bien, la lista la encabeza nada menos que Tardes de soledad, la película de Albert Serra ambientada en el mundo de la tauromaquia y centrada en el torero Andrés Roca Rey. Este documental, que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián del año pasado, llegó a cines en Francia este 2025 y cautivó a buena parte de los críticos, hasta el punto de auparla a lo más alto por delante de otros títulos franceses, como L’Aventura de Sophie Letourneur o Sept promenades avec Mark Brown, de Pierre Creton y Vincent Barré.

Por todo ello, Tardes de soledad se erige como una de las películas a revisitar durante estos días, y actualmente se puede disfrutar en Movistar+, plataforma a la que llegó hace unos meses. Ya van varios años en los que España encandila a Cahiers, habrá que ver si el próximo entra algún otro título con acento español.