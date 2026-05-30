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Muere un corredor durante la Media Maratón de Cangas de Onís, en Asturias

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias y la organización de la carrera activaron los protocolos de asistencia “desde el primer instante”

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Primer plano de las piernas de un corredor con zapatillas de colores vibrantes sobre una pista de atletismo azul, con gradas borrosas al fondo.
Un atleta realiza su entrenamiento de carrera en una pista de atletismo, mostrando la potencia y el dinamismo en cada zancada. / Imagen de archivo - Ilustrativa Infobae

Durante la Media Maratón Ruta Reconquista de Cangas de Onís, en el Principado de Asturias, que ha tenido lugar este sábado, ha fallecido un participantes, según ha informado Europa Press. La Federación de Atletismo del Principado de Asturias y la organización de la carrera han indicado en un comunicado, recogido por la agencia de comunicación, que se activaron “desde el primer instante” los protocolos de asistencia previstos. Además, intervinieron de forma inmediata los servicios sanitarios del evento y los equipos de emergencia movilizados.

El suceso ha tenido lugar en el municipio montañoso asturiano en la tarde de este sábado en una carrera que separa Cangas de Onís de la Basílica de Covadonga. Según el periódico local El Comercio, el joven que ha fallecido tenía 28 años y era vecino del municipio asturiano. El atleta, que formaba parte de los 1.500 participantes de la presente edición, ha muerto a pocos metros de alcanzar la meta. El personal sanitario ha tratado, sin éxito, de reanimarlo.

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Se ha suspendido la entrega de premios tras el suceso en el municipio asturiano

Tras lo sucedido, la entrega de premios ha sido suspendido. “En estos momentos de enorme tristeza, queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias, afecto y cercanía a su familia, amistades, compañeros y a todas las personas que compartieron con él su pasión por el deporte y, en particular, por el atletismo”, han señalado ambas entidades en el texto difundido.

Una joven atleta se enfrenta a la presión extrema de la competición mientras lucha contra sus propios demonios internos. 'Corredora' es un viaje intenso a la mente de una deportista dispuesta a todo por ganar.

La Federación ha descrito el hecho como “una noticia profundamente dolorosa” para la comunidad atlética asturiana y precisó que, pese a los esfuerzos de los profesionales que atendieron al deportista, “no fue posible evitar este trágico desenlace”, según el comunicado citado por Europa Press.

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