España

Quién ha acompañado a Bad Bunny en Madrid: Myke Towers, Ester Expósito, Ana de Armas y los futbolistas del Rayo Vallecano

El ‘conejo malo’ ha dado su primer espectáculo en la capital española durante su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, acompañado de cantantes, futbolistas y actrices

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El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny durante el concierto que ha ofrecido este sábado en el estadio Metropolitano, en Madrid. / EFE - Juanjo Martín
El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny durante el concierto que ha ofrecido este sábado en el estadio Metropolitano, en Madrid. / EFE - Juanjo Martín

Bad Bunny ha convertido Madrid en Puerto Rico durante la primera de sus 10 noches de residencia en el estadio Riyadh Air Metropolitano, un concierto de tres horas que ha funcionado como celebración musical y también como exhibición de la identidad cultural con la que el artista ha decidido presentarse de nuevo ante el público madrileño, según ha relatado Europa Press.

La primera actuación de la residencia ha durado tres horas y ha reunido un repertorio de 33 canciones con eje en DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el álbum que ha marcado la estética y la puesta en escena. La única canción exclusiva de esta noche ha sido Adivino, interpretada junto a Myke Towers, invitado de la apertura en Madrid.

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“¿Quién recuerda la última vez que yo estuve aquí? La verdad que ha pasado tanto tiempo que se me había olvidado que había tanta gente aquí en Madrid. Necesito que me recuerden cómo era Madrid”, ha saludado Bad Bunny al comienzo del concierto.

Los termómetros superaban los 30 °C a las 20.00 horas, mientras los seguidores de Benito Antonio Martínez Ocasio entraban al recinto con gorras, sombreros, camisetas de Puerto Rico y falsas cámaras de fotos repartidas en los accesos. La escena reforzaba la idea que ha dominado toda la noche: acortar la distancia entre la isla y la capital española.

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Bad Bunny arranca con Myke Towers interpretando ‘Adivino’ en Riyadh Air Metropolitano

El espectáculo ha mantenido las mismas canciones y el mismo orden que en otras ciudades, pero con una excepción reservada a cada parada de la gira. En Madrid, esa variación ha sido la presencia de Myke Towers para interpretar Adivino, un gesto que ha singularizado la primera fecha de la residencia. Su equivalente en Barcelona fue Bad Gyal, interpretando Da Me y Yo perreo sola.

La iconografía del concierto ha girado de forma constante alrededor de Puerto Rico. Según Europa Press, el sapo concho, especie endémica de la isla; ‘La Casita’ inspirada en una vivienda real situada en Humacao; y la vestimenta del guitarrista, que ha llevado una pava puertorriqueña mientras interpretaba Entre dos aguas de Paco de Lucía, han formado parte de un mismo homenaje escénico.

“¿Quién se quiere venir conmigo a PR?”, ha preguntado el artista a un estadio entregado. La pregunta ha condensado el sentido del montaje, construido como un viaje simbólico a su lugar de origen.

‘La Casita’ ha sido una de las piezas centrales del concierto. Se trata de un escenario secundario de casi 13 metros de ancho diseñado como réplica exacta de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño, espacio en el que ha interpretado canciones como ‘Velda’, de las más ligadas a su tierra, según la agencia de comunicación.

Los invitados de ‘La Casita’: actrices españolas, futbolistas del Rayo Vallecano y una influencer italiana

Ese segundo escenario, ‘La Casita’, no solo ha servido para el repertorio del cantante. También se ha convertido en el lugar reservado a invitados del mundo de la cultura y del deporte, además de seguidores escogidos por el equipo del cantante entre quienes estaban en la pista para subir a bailar durante la residencia.

En esta primera noche, han pasado por ese “hogar” del artista las actrices Ana de Armas y Ester Expósito, y los futbolistas del Rayo Vallecano Sergio Camello e Isi Palazón. Entre los asistentes presentes en el concierto también estaban Mvrk, María León, Chiara Ferragni y Clara Galle.

Así estaba el Estadio Metropolitano minutos antes del inicio del concierto de Bad Bunny en Madrid.

Otro de los momentos de mayor proximidad con el público ha llegado cuando Bad Bunny ha invitado a cuatro seguidores a corear el lema festivo y reivindicativo Acho PR es otra cosa. A continuación, han sonado VOY A LLeVARTE PA PR, Me porto bonito, No me conoce y Bichiyal, ya desde el terrado de ‘La Casita’.

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