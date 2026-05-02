El daño de la pesca de arrastre de fondo en Europa es 90 veces superior a su beneficio económico: amenaza el clima y la biodiversidad marina

Barco de arrastre. (Cristo46/Wikimedia Commons)

La pesca de arrastre de fondo —una técnica industrial que implica arrastrar durante kilómetros pesadas redes que llegan hasta el lecho marino— tiene más perjuicios que beneficios para la sociedad. En aguas europeas, esta práctica cuesta a la sociedad hasta 16.000 millones de euros anuales, principalmente por los impactos climáticos y ambientales que genera; esto son 90 veces más daños que los 180 millones de euros de beneficios que obtiene la industria pesquera cada año.

Así lo ha determinado un reciente estudio publicado en Ocean & Coastal Management, ‘El valor de la pesca de arrastre de fondo en Europa’, en el que los investigadores han medido el valor económico total de esta práctica en Europa. Para ello, han agrupado los datos de más de 4.900 arrastreros de fondo con bandera europea, que en conjunto dedican más de 5,5 millones de horas de pesca al año de media en aguas de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega e Islandia.

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﻿​﻿A‌‍‌‌‌‌‌‌‌l co﻿​‍‌‍mparar los beneficios —ingresos pesqueros, suministro de proteínas y empleos— y los costes —combustible y mano de obra, descarte de pescado, subvenciones y emisiones de carbono—, comprobaron que los segundos superan con creces a los primeros. Esto, sin embargo, suele quedar invisibilizado, puesto que el impacto negativo es especialmente en términos climáticos.﻿​ ‌‌‍‍​‌﻿‌​‌﻿‌​‌﻿​‌﻿​﻿​‍‌‌​﻿​﻿‌​‌​‍‌‌​﻿​‍‌​‌‍​‍‌‌​﻿​‍‌​‌‍‌‍﻿‍‌‍‌‌‌﻿‌ ​﻿​‍﻿‌‌‍​﻿‌‍﻿‌‌﻿​﻿​‍﻿‍‌‍﻿​‌​﻿​‌‌‍​﻿​﻿​‌​﻿‌‌​﻿​‌​﻿​﻿​﻿​﻿​‌‌‌‍​﻿‌‍​﻿​‍‌‌​﻿​‍​﻿​‍​‍‌‌​﻿‌‌‌​‌​​‍﻿‍‌﻿‌​‌‍‌‌‌﻿‍​‌﻿‌​​‍‌‍‌﻿​​‌‍‌‌‌﻿​‍‌﻿​ ​‌﻿​​‌‍‌‌‌‍​﻿‌﻿‌​‌‍‍‌‌﻿‌‍‌‍‌‌​ ‌‌﻿​‌﻿‌‌‌‍​‍‌‍﻿​‌‍‍‌‌﻿​﻿‌‍‍​‌‍‌‌‌‍‌​​‍​‍‌ ‌

“Nuestro estudio deja claro que la pesca de arrastre de fondo en aguas europeas no es solo un desastre ambiental, sino un fracaso económico”, explica el profesor español Enric Sala, perteneciente al grupo científico Pristine Seas, de National Geographic Society, y uno de los autores de la investigación. “La flota de arrastre de fondo está diezmando la vida marina en las áreas marinas protegidas de Europa, desde el Atlántico Norte hasta el Mediterráneo”.

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La pesca de arrastre de fondo en Europa genera costos anuales de hasta 16.000 millones de euros en impactos climáticos y ambientales, superando 90 veces los beneficios económicos de la industria pesquera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pesca de arrastre libera carbono almacenado durante siglos

Aunque la pesca de arrastre de fondo se considera muy eficiente para la industria porque permite capturas masivas, ya que todo lo que entra queda atrapado, ‍‌esta técnica provoca una serie de problemas que no pueden ignorarse﻿,‌ como la destrucción de hábitats marinos fundamentales, las capturas incidentales o la sobrepesca​, ya que puede agotar poblaciones de peces rápidamente si no se regula bien.​‌‌﻿‌​‌‍‍‌‌‍ ‌‍﻿‍﻿‍﻿‍‍‌‌‍‌​ ‌‌‍‌‍​﻿‌​​﻿‌‌​﻿​​‌‍​‍​﻿​﻿​﻿​‍‌‍‌​​‍﻿‌​﻿‍​﻿‌﻿​ ‍​​‍﻿‌​﻿

Los autores del estudio explican que destroza el lecho marino, provocando la remoción de sedimentos y liberando cada año a la atmósfera hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono que se había almacenado en el fondo oceánico durante siglos. “Está claro que la magnitud de las emisiones de la pesca de arrastre es sustancial. Incluso cuando usamos una estimación muy conservadora del costo social por tonelada métrica de CO2 emitido, la sociedad termina soportando una pesada carga económica”, señala Kat Millage, autora principal del estudio e investigadora marina de Pristine Seas.

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Estas emisiones atmosféricas de CO2 —que también dependen de la quema de combustible— contribuyen significativamente a los costes por la estimación del daño económico que causarán en el futuro debido a los impactos del cambio climático: el aumento del nivel del mar, la disminución de la productividad laboral o la salud humana.

Redes de arrastre. (Alex Proimos/Wikimedia Commons)

Además del carbono, los investigadores identifican costes adicionales como las subvenciones que recibe la industria —se estima que los gobiernos de Europa destinan cerca de 1.170 millones de euros en esta práctica para compensar el precio del combustible y otros aspectos relacionados con la seguridad alimentaria y laboral—, el desperdicio de alimentos —“hasta el 75 % de la vida marina atrapada en las redes de arrastre de fondo muere y se desecha de nuevo al océano, con un valor de 220 millones de euros cada año”, señala National Geographic Society en un comunicado— y el combustible, ya que se requieren enormes cantidades para arrastrar las pesadas redes, algo especialmente problemático en un contexto actual marcado por las subidas en el precio por los conflictos bélicos.

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Tiburones, rayas y tortugas: víctimas de las capturas incidentales

La pesca de arrastre de fondo se cobra millones de víctimas por las capturas incidentales, muchas de las cuales pertenecen a especies que están amenazadas o en peligro de extinción. En algunos caladeros, de hecho, los descartes alcanzan cifras superiores al 30 %. En zonas como el Mediterráneo, donde existe una gran diversidad biológica, la probabilidad de que especies vulnerables o en situación crítica sean capturadas de forma incidental aumenta considerablemente.

‌﻿​﻿‍​​‍﻿A‌lgunos de los animales marinos que se ven afectados son los elasmobranquios, es decir, tiburones y rayas, que se encuentran entre los grupos más amenazados del mundo por su baja tasa de reproducción y la alta presión pesquera. ​﻿T‌ambién las tortugas marinas, mamíferos marinos como los delfines y las marsopas y peces óseos de crecimiento lento o alto valor ecológico. ​​﻿​﻿

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Red de arrastre. (Sala Antonello/Wikimedia Commons)

​﻿​﻿‍​​﻿‍​​Las consecuencias sobre las Áreas Marinas Protegidas

​﻿Pese a las limitaciones de la pesca de arrastre de fondo, los investigadores señalan que esta práctica se lleva a cabo en más de la mitad de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) de Europa. ‌‌En términos de horas dedicadas a la pesca, indican que aproximadamente el 23 % del esfuerzo se lleva a cabo en estas zonas; esto es especialmente destacable en Bélgica, Bulgaria, Francia, Alemania, Países, Bajos, Rumania y España﻿​﻿​‍﻿‍‌‍.

Esto tiene consecuencias graves en la biodiversidad. El estudio señala que las poblaciones de tiburones, rayas y mantarrayas eran más abundantes fuera de los límites de las AMP que dentro de ellas﻿‍‌‍​‌‌﻿‌​‌‍‍‌‌‍ ‌‍﻿‍‌‍​‌‌‍﻿​‌‍‌﻿‌‍‌‌‌‍ ‌‍‌﻿‌﻿​‍​﻿​‍​﻿​‍​﻿​﻿‌‍​‌​﻿​‌‌‍​﻿​﻿‌﻿​﻿‍‌‌‍‌​‌‍‌‍‌‍‌‍​﻿‌‍​﻿‌‍​﻿‍‌​‍‌.

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Los beneficios de vetar la pesca de arrastre de fondo<i>﻿‍‌﻿‌​​‍ ‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌﻿‌​​‍ ‌‍﻿‌‌‍ ‌‍‌​‌‍‌‌​ ‌‌﻿​​‌﻿​‍‌</i>

Los investigadores no pudieron cuantificar el coste económico del daño ecológico que esta práctica infringe al océano —reducción en la complejidad del hábitat, cambios permanentes en la composición de las comunidades del lecho marino, reducción de la productividad— ni el coste para otras pesquerías derivado de la captura incidental.

La subida del mar provocada por el cambio climático empieza a comerse la costa española: “Para 2030 ya se esperan pérdidas de playas”.

Sin embargo, señalan que las muestras de recuperación de la vida marina en las áreas en las que se prohíbe la pesca de arrastre de fondo son tan significativamente que generan beneficios para los contribuyentes, los pescadores y el clima.‌‍‍​﻿‌‍﻿​‌‍‌ ‌Así, aumenta un 95 % las especies de arrecife y un 400 % las langostas juveniles.​‍‌‍‌

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La medida también protegería las praderas de posidonia, cuyo papel en los ecosistemas es clave, y otros hábitats vulnerables. El camino para ello, según señala Salas, es complejo y quizá todavía lejano: ​‌‍​‌‌﻿‌​‌‍‍​ ‌‌﻿​﻿‌﻿‌‌‍​‍‌​‍​‌‍‌‌‌‍​‌‌‍‌​‌‍﻿​‌‍‍‌‌‍﻿‍‌‍‌‌​‍‌‍‌﻿​‌‍‌‌‌﻿​‍‌﻿​﻿‌﻿​‌‍‌‌‌‍​﻿‌﻿‌​‌‍‍‌‌﻿‌‍‌‍‌‌​ ‌‌﻿​‌﻿‌‌‌‍​‍‌‍﻿​‌‍‍‌‌﻿​﻿‌‍‍​‌‍‌‌‌‍‌​​‍​‍‌“Si bien en última instancia necesitamos reducir la pesca de arrastre de fondo en las aguas europeas para obtener beneficios sociales, prohibirla en las áreas protegidas es un primer paso fundamental: una victoria para el clima, el océano e incluso la propia industria pesquera‌‌‍“.​﻿‍​﻿‍​﻿‍‌‌‍‌‌​‍﻿‌‌‍​‍​﻿​​ ​ ‌​﻿​﻿​﻿‍​ ‍‌‍​﻿‍​﻿‍‌‌‍‌‌​﻿‍﻿‌﻿‌​‌﻿‍‌‌﻿​‌‍‌‌​ ‌‌‍﻿‍‌‍‌‌‌﻿‌﻿‌﻿​﻿‌‌ ‌‍​‌‌﻿​‍‌﻿‌​‌‍‍‌‌‍​﻿‌‍﻿​‌‍‌‌﻿​‌‍﻿‌﻿​