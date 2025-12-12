España Cultura

Ya hemos visto los cinco primeros minutos de ‘La Odisea’: esto es lo que ocurre en el espectacular prólogo de la película de Christopher Nolan

Un pequeño gran adelanto del épico filme se puede ver en algunas proyecciones IMAX

Matt Damon en 'La Odisea'
Matt Damon en 'La Odisea'

El 2026 aun no ha llegado por poco que falte, pero ya está claro cuál va a ser la gran película del próximo año. Sin duda el proyecto más esperado no es otro que La Odisea de Christopher Nolan, y hay motivos de sobra para creerlo. La historia, su espectacular reparto y un director que viene de ganar el Oscar con Oppenheimer y pretende superarse a sí mismo. Después de meses de exhaustivos rodajes por Grecia e Italia, Turquía, Islandia y hasta el mismísimo desierto del Sáhara, la película por fin acabó de filmarse hace tan solo unos meses. Ahora está en plena posproducción, pero ya se ha podido ver un gran adelanto de ella.

Tal y como anunció su productora Universal a través de los medios, un pequeño adelanto de la película se podría ver desde este mismo fin de semana en algunos cines IMAX seleccionados, primero con las proyecciones de Sinners y Una batalla tras otra, y desde el próximo fin de semana también con las proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza, otro de los estrenos más esperados. Pues bien, este adelanto no es otro que los cinco primeros minutos de La Odisea, narrando la entrada del Caballo de Troya y la consiguiente toma de la ciudad por parte de Odiseo y el resto de su ejército. Atención porque, si no has leído la obra original de Homero, vienen algunos spoilers.

En este espectacular prólogo se puede ver a Matt Damon enfundado en su traje de soldado y encerrado dentro del famoso caballo de madera que entregó el ejército aqueo a los troyanos como señuelo para infiltrarse en la ciudad. Como viene siendo habitual en las películas de Nolan, la película arranca con una gran escena -al estilo de Tenet o Dunkerque- en la que vemos a los soldados dentro del caballo mientras los troyanos introducen la colosal construcción en la amurallada ciudad. Al caer la noche, Odiseo y el resto de los soldados bajan del caballo sigilosamente y comienzan a eliminar a los soldados troyanos mientras buscan abrir las puertas de la ciudad.

Matt Damon junto a Zendaya,
Matt Damon junto a Zendaya, quien da vida a Atenea en 'La Odisea'

Dioses, soldados... y un cíclope

Nolan narra con gran tensión el momento en que los griegos intentan abrir las puertas para que el resto del ejército se introduzca en la ciudad y pueda saquearla y poner fin a la guerra, en plena oscuridad y con una música in crescendo. Aunque los troyanos intentan deshacerse de la avanzadilla de Odiseo, finalmente este y sus soldados logran abrir las puertas. Es ahí cuando vemos una gran silueta entrar en Troya que bien podría ser la figura de Aquiles o Agamenón, aunque justo el relato se interrumpe y el prólogo llega a su fin.

Junto a estos cinco primeros minutos se ven también algunas imágenes sueltas de la película, entre ellas las de la travesía en barco que afrontará Odiseo, las estatuas de dioses que se encontrará por su camino y una temible figura que no es otra que la del famoso cíclope Polifemo. Pero eso, como suele decirse, es otra historia. Habrá que esperar hasta el próximo 17 de julio para ver la aventura al completo en la gran pantalla, aunque quienes se desplacen a cines IMAX las próximas semanas podrán disfrutar de este espectacular adelanto de la que es sin duda la película más esperada de 2026.

