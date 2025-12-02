España Cultura

Ni ‘Parásitos’ ni ‘Interstellar’: esta es la considerada mejor película del siglo XXI que llega esta semana a plataformas

Estrenada en el año 2000, esta película taiwanesa ha sido elogiada como una obra maestra y ahora regresa a streaming en una versión restaurada en 4k

Tráiler de la versión restaurada en 4k de 'Yi Yi', considerada una de las mejores películas del siglo XXI

Ni Parásitos, ni Interstellar ni ninguna otra. La considerada mejor película del siglo XXI es taiwanesa y aterriza en streaming esta misma semana. La plataforma Filmin lanza esta semana la versión remasterizada en 4K de Yi Yi, una de las películas más influyentes del cine asiático reciente, en coincidencia con el 25º aniversario de su estreno. Dirigida por Edward Yang, arquitecto de la llamada Nueva Ola Taiwanesa, la obra inició su recorrido internacional en el Festival de Cannes del año 2000, donde obtuvo el premio a Mejor Director. La edición restaurada pasó por el Atlàntida Mallorca Film Fest este último verano y ahora estará disponible para el público español.

Yi Yi, definida por el propio Yang como una película directa e íntima, centra su mirada en tres generaciones de la familia Jian. Los protagonistas, NJ Jian, su esposa Min-Min y sus hijos Yang-Yang y Ting-Ting, comparten una vivienda en Taipéi junto a la madre de Min-Min. La crisis familiar comienza cuando el hermano de Min-Min celebra su boda y pocos días después la abuela cae en coma. Mientras la empresa de NJ enfrenta problemas tras años de prosperidad, cada miembro transita dilemas propios: dudas existenciales, fricciones matrimoniales y los desafíos de crecer o envejecer. El diario The Guardian mencionó que la película, con más de tres horas de duración, “retrata la vida cotidiana con una naturalidad extraordinaria y evita cualquier artificio”.

Según expertos recopilados por BBC Culture, Yi Yi suele ocupar lugares destacados en las listas de las mejores películas del siglo XXI. En la encuesta promovida por la BBC y publicada en 2016, la obra de Edward Yang fue señalada como uno de los filmes más influyentes, superando a títulos como Parásitos, El árbol de la vida o Interstellar. The New York Times la describió como “un análisis paciente y penetrante sobre el significado de la vida moderna a través de los ojos de una familia”, mientras que Sight & Sound la incluyó en su canónico ranking de películas esenciales.

El enfoque visual de Yang consiste en planos largos y composiciones geométricas. Según explicó el director, “quería escribirle una carta a un amigo cercano”, sin recurrir a ningún alarde formal. Esta búsqueda se inspira en su propia experiencia transitando disciplinas ajenas al cine: Edward Yang nació en Shanghái y migró a Taiwán durante la infancia, se graduó en ingeniería eléctrica en Hsinchu y vivió una década en Estados Unidos antes de regresar a su país natal motivado por el descubrimiento del cine de autor.

Imagen de 'Yi Yi'
Imagen de 'Yi Yi'

Una película para la eternidad

La génesis de Yi Yi remite a una vivencia personal: quince años antes había contemplado escribir sobre el coma de un familiar, pero no se sintió preparado hasta que los productores aceptaron su propuesta y el guion tomó forma en apenas una semana. El estreno internacional en 2000 marcó un antes y un después para la Nueva Ola Taiwanesa y consolidó a Yang como referencia insoslayable, aunque su carrera se interrumpió de forma abrupta con su fallecimiento en 2007 a causa de un cáncer.

El legado de “Yi Yi” aumenta con los años. De acuerdo con Sight & Sound, “el modo en que la vida sucede frente a la cámara ha dejado huella en el modo de filmar de directores actuales”. Según los datos recopilados por la propia Filmin, la película alcanzó nuevas generaciones a través de festivales, reposiciones y un boca a boca constante. En palabras incluidas en el dossier de prensa, “Yi Yi sigue inspirando un respeto transversal entre cineastas y críticos de todo el mundo”.

La llegada a plataformas digitales, en una versión completamente restaurada, permite el reencuentro con una obra que, como subraya BBC Culture, “hace que lo cotidiano resulte imprescindible de observar”. El relanzamiento de Yi Yi coincide con un renovado interés internacional por el cine de Edward Yang y la generación de autores de la Nueva Ola Taiwanesa, cuyas películas han empezado a circular masivamente fuera de los circuitos especializados.

