Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Las banderas de Estados Unidos y la Unión Europea se ven en esta ilustración tomada el 20 de marzo de 2025. (REUTERS/Dado Ruvic)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes el aumento de aranceles estadounidenses a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea. Este anuncia ha sido recibido como un jarro de agua fría por parte de Bruselas, que ha tachado de “inadmisible” el comportamiento de Trump.

“Esta última medida demuestra lo poco fiable que es la parte estadounidense. Ya hemos sido testigos de estos ataques arbitrarios por parte de Estados Unidos en el caso de Groenlandia. Esta no es forma de tratar a socios cercanos”, ha señalado a Reuters el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

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La imposición de nuevos aranceles comerciales ha sido justificada por Trump señalando que la Unión Europea “no está cumpliendo” con el acuerdo comercial íntegramente pactado: “Tenemos un acuerdo comercial con la UE. No lo estaban cumpliendo. Así que subí los aranceles a los automóviles y camionetas al 25%, lo que supone miles de millones de dólares que entran en Estados Unidos, y les obliga a trasladar su producción industrial mucho más rápido”, ha declarado este viernes ante los medios de comunicación.

Además, Trump aclaró que los aranceles no se aplicarían si la fabricación se producía en territorio estadounidense: Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, no se aplicarán aranceles. Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100 mil millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones".

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Pese a que Trump no dio más detalles sobre el aumento previsto, el anuncio se produce un día después de sus críticas al canciller alemán Friedrich Merz, a quién le pidió que se centrara en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de “interferir” en Irán. Con estos impuestos, Alemania se verá gravemente afectada, ya que es la principal responsable de una cantidad significativa de las exportaciones de automóviles de la UE.

¿Es una broma o una amenaza real? El panel discute la imagen de Donald Trump como Rambo, publicada para presionar a Irán. Se explora el contexto geopolítico y las posibles consecuencias de esta comunicación tan particular.

La presión arancelaria comenzó en 2025

El año pasado, el Gobierno de Trump impuso un arancel del 25% a las importaciones mundiales de automóviles en virtud de una ley comercial de seguridad nacional, pero en agosto llegó a un acuerdo con la UE para reducirlos a un 15% neto. A cambio, la Unión acordó eliminar aranceles a productos industriales estadounidenses, incluidos los automóviles, y aceptar las normas de seguridad y emisiones de Estados Unidos para los vehículos.

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Este año, la Corte Suprema dictaminó en contra de la base legal que Trump había utilizado para aplicar dicho impuesto, lo que obligó al presidente a buscar jurisprudencia alternativa, y su administración ha impuesto un arancel del 10% mientras investiga desequilibrios comerciales y cuestiones de seguridad nacional para establecer nuevos aranceles que compensen la pérdida de ingresos.

Desde el lado europeo, los legisladores de la Unión presentaron en marzo una norma para aplicar las reducciones arancelarias prometidas a Estados Unidos, aunque no se espera que el proceso concluya antes de junio, ya que los Gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo están negociando los textos definitivos.

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(Noticia en ampliación)