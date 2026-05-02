España

Los órganos reproductivos envejecen de manera desigual en la menopausia, según un estudio

La investigación, realizada con muestras de 300 mujeres, apunta a que el ovario y la vagina sufren un deterioro anterior a la menopausia y el útero los padece de forma abrupta en este período

Guardar
¿El fin de la menopausia? La ciencia se prepara para reescribir el reloj biológico femenino
Una mujer se abanica durante un momento de calor sofocante. / Freepik

El equipo de investigadoras del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha publicado en Nature Aging un estudio que redefine la menopausia como un proceso de reorganización integral de órganos y tejidos del sistema reproductor femenino. El mismo informe presenta el primer atlas a gran escala sobre el envejecimiento de estos órganos. La iniciativa, basada en inteligencia artificial y recursos de supercomputación, ha identificado los mecanismos genéticos implicados y posibles biomarcadores en sangre.

El análisis, dirigido por científicas del BSC, ha utilizado 1.112 imágenes de tejidos obtenidas de 656 muestras, que corresponden a 304 mujeres de entre 20 y 70 años; y ha recolectado plasma sanguíneo de 21.441 mujeres. Según informa la Agencia SINC, estos datos han permitido cartografiar el envejecimiento diferencial de siete órganos reproductivos (útero, ovario, vagina, cérvix, mama y trompas de Falopio). Además, han puesto de manifiesto que el proceso no es homogéneo: el ovario y la vagina muestran un deterioro progresivo anterior a la menopausia, mientras que el útero sufre cambios abruptos en torno a la misma etapa.

PUBLICIDAD

El estudio destaca que la menopausia ha sido tradicionalmente poco investigada, pese a afectar aproximadamente a la mitad de la población mundial, y que con el aumento de la esperanza de vida, el grupo de mujeres en etapa postmenopáusica es creciente. Según datos de la OMS recogidos en el trabajo que aquí se cita, en 2021 las mujeres mayores de 50 años suponían el 26% de la población mundial.

El impacto clínico del envejecimiento de órganos reproductivos femeninos: cada tejido actúa distinto al paso del tiempo

La investigación, recogida por la Agencia SINC, aporta evidencia de que la menopausia no solo marca el final de la función ovárica, sino que constituye un punto de inflexión que reestructura molecularmente otros órganos y tejidos reproductivos. Además, el análisis genómico y de tejidos realizado con aprendizaje profundo ha confirmado que, incluso dentro de un mismo órgano, los diferentes tipos de tejidos —como la mucosa y el músculo uterino— muestran respuestas divergentes al envejecimiento y una especial sensibilidad a los cambios de la menopausia.

PUBLICIDAD

Marta Melé, directora del estudio y responsable del grupo de Transcriptómica y Genómica Funcional del BSC, subraya que los resultados permiten identificar los genes y los procesos moleculares detrás de estas transformaciones. Melé afirma, según recoge la agencia de divulgación científica: “Nuestros resultados muestran que [la menopausia] actúa como un punto de inflexión que reorganiza profundamente otros órganos y tejidos del sistema reproductor, y nos permiten identificar los genes y procesos moleculares que podrían estar detrás de estos cambios”.

La investigación ha detectado también señales moleculares relacionadas con el envejecimiento en muestras sanguíneas. El descubrimiento de estos biomarcadores en plasma abre perspectivas para monitorizar de manera no invasiva el estado de los órganos reproductivos y prever riesgos asociados a la menopausia, como el prolapso del suelo pélvico y otras complicaciones, sin recurrir a biopsias. Oleksandra Soldatkina, primera coautora e investigadora del BSC, sostiene: “No solo hemos identificado los cambios moleculares que subyacen al envejecimiento de estos órganos, sino que también hemos comprobado que pueden detectarse en sangre, lo que abre la puerta a nuevas herramientas clínicas”.

Mujeres alzan la voz durante la manifestación del 8M para denunciar las desigualdades que aún persisten. Desde la precariedad económica hasta la amenaza de discursos de ultraderecha, exponen por qué el feminismo es más necesario que nunca.

En palabras de las investigadoras, la comprensión del envejecimiento desigual del sistema reproductor femenino resulta esencial para avanzar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades asociadas a la menopausia, en un contexto demográfico caracterizado por el envejecimiento poblacional. El estudio cita datos de la Organización Mundial de la Salud, según los cuales en 2021, las mujeres mayores de 50 años suponían ya un 26% de la población global.

Temas Relacionados

MenopausiaSalud y SexoEnvejecimientoMujeres y SaludLongevidadSalud de las MujeresSalud de la MujerCiencia EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima hoy en España: temperaturas para Zaragoza este 2 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas para Zaragoza este 2 de mayo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Ni huevos ni atún: 7 alimentos para tu desayuno con más proteínas y con opciones vegetarianas

La fuente proteica para la primera comida del día puede obtenerse a partir de varios productos, como son el salmón, la avena o los yogures

Ni huevos ni atún: 7 alimentos para tu desayuno con más proteínas y con opciones vegetarianas

El lado más íntimo de Blanca Romero, que cumple 50 años: de su refugio rural en Asturias a su pasional relación con el primo de Lolita y Rosario Flores

La actriz y presentadora ha estado en el foco por sus vaivenes con Quique Sánchez Flores, con quien actualmente asegura encontrarse “muy bien”

El lado más íntimo de Blanca Romero, que cumple 50 años: de su refugio rural en Asturias a su pasional relación con el primo de Lolita y Rosario Flores

Gente de Zona: “Creemos en la música y en lo que es capaz de transmitir. En su poder político no tanto”

El dúo formado por Alexander Delgado y Randy Malcolm celebra 25 años de carrera con su primera gran gira por España a partir de junio

Gente de Zona: “Creemos en la música y en lo que es capaz de transmitir. En su poder político no tanto”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

ECONOMÍA

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16