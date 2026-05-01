España

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Ambos dirigentes han publicado sendos mensajes en sus respectivos perfiles en la red social ‘X’

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este viernes, Día Internacional del Trabajador, que España tiene “más empleo y más derechos que nunca” y ha llamado a celebrar esta jornada “todo lo logrado” y a renovar el compromiso de “seguir avanzando” frente “a quienes anuncian el apocalipsis”. Así lo ha expresado en un mensaje difundido en la red social X, que acompaña con un “Este #1DeMayo celebremos lo conseguido y sigamos avanzando”.

“Cada derecho laboral fue antes una conquista colectiva para vivir mejor”

En el vídeo que acompaña su publicación, Sánchez invita a mirar al pasado para entender el valor del 1 de mayo. Recuerda que “hubo un tiempo en el que trabajar jornadas interminables era lo normal y descansar era un privilegio”, y subraya que “nada de lo que tenemos fue un regalo, porque cada derecho laboral fue antes una conquista colectiva para vivir mejor”: “Empleo y derechos pueden ir de la mano”, ha dicho.

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Sánchez asegura que España lidera el crecimiento económico en la Unión Europea, con más de 22 millones de personas trabajando y un salario mínimo interprofesional “que duplica al de hace tan solo una década”. Además, resalta los avances logrados en la reducción de la temporalidad gracias a la reforma laboral, la protección del empleo, el impulso de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y la regularización de personas migrantes, una medida que define como “de justicia” para garantizar derechos y obligaciones y acabar con la explotación laboral.

En su mensaje, el presidente aprovecha para responder a quienes “anuncian desde hace años el apocalipsis cada vez que se amplían derechos”. Afirma que “la realidad es tozuda y clara”: ahora existen “más empleo y más derechos que nunca”. “Feliz día de los trabajadores y trabajadoras”, concluye el mensaje.

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“El gobierno socialista ha convertido el trabajo en una carrera de obstáculos”

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido también un vídeo en X, aunque con un tono distinto al del presidente del Gobierno. En lugar de celebrar los avances en materia de derechos laborales, el líder de los populares emplea su publicación para criticar un deterioro de la realidad para los trabajadores que, asegura, es el resultado de las medidas del gobierno de Sánchez.

“El uno de mayo es el día de todos los trabajadores, especialmente de los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes”, empieza su mensaje. “Hablemos claro: no puede ser que el Gobierno gane más cuando las familias llegan con menos”, critica el presidente del PP antes de responsabilizar directamente al PSOE: “El gobierno socialista ha convertido el trabajo en una carrera de obstáculos”, señala Feijóo, enumerando a continuación dichos obstáculos: “Suben los costes, suben los impuestos, suben las cuotas”. “Trabajar ha de servir para vivir, no solo para pagar”, continúa, antes de concluir con un “España necesita un cambio para devolver el sentido del esfuerzo. Vamos a hacer que valga la pena volver a trabajar”.

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