Paulo Coelho: “La libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir”

Imagen de archivo del escritor brasileño Paulo Coelho en Zúrich, Suiza. 31 de julio, 2007. (REUTERS/Andreas Meier)

Uno de los escritores más leídos de nuestro tiempo no siempre se dedicó a ello. Paulo Coelho (Río de Janeiro, 1947) intentó estudiar derecho, fue hippy, cambió el panorama del rock brasileño como letrista y también fue periodista, pero nada pudo con su verdadera pasión. Hoy, a sus 72 años es uno de los escritores contemporáneos más influyentes y reconocidos a nivel mundial, con obras como El Alquimista.

La perspectiva filosófica y espiritual de sus obras hacen de Coelho un maestro de las reflexiones. Por esto mismo, basta con introducir su nombre en un buscador para que aparecezcan decenas de sus citas más celebres. Una de ellas es “La libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir”. Esta frase está incluida en su decimosexto libro, El Zahir, publicado en 2005.

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La trama, con tintes autobiográficos a la propia vida del autor, sigue a un escritor de éxito que, sin previo aviso, se enfrenta a la desaparición de su mujer, corresponsal de guerra recién llegada de Irak. Esto desemboca en una crisis personal que le obliga a replantearse el sentido de su propia libertad.

¿Qué significa esta cita?

Bajo este contexto, Coelho escribe la cita en el primer capítulo de la novela, cuando la policía detiene al protagonista -de nombre no identificado-, después de que se niegue a decir cuál era su paradero el día de la desaparición de la mujer. Así, este hombre repasa su trayectoria vital —con muchas similitudes a la vida del autor—: “Un joven que soñaba con ser un famoso escritor y, de repente, ve que la realidad es completamente diferente”.

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Portada de 'El Zahir', de Paulo Coelho (Planeta)

Entre estudiar en la universidad, rebelarse, recorrer el mundo, componer canciones y casarse hasta en tres ocasiones con sus respectivos divorcios, el protagonista reflexiona sobre “la libertad” que conlleva. “Otros dos divorcios. De nuevo, la libertad, pero es simplemente una sensación; libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de escoger —y comprometerme— con lo que es mejor para mí“, escribe.

Por esto mismo, al verse soltero, el protagonista experimenta “de nuevo, la libertad”, pero inmediatamente se da cuenta de que esto es simplemente una sensación. Es entonces cuando concluye que ser libre no es carecer de ataduras u obligaciones, sino tener la capacidad de elegir y de comprometerse con aquello que realmente es mejor para uno mismo.

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Un libro con muchas simultudes

Y si el libro recuerda a la vida del propio Coelho es porque fue obligado a ir a la universidad a estudiar una carrera que no quería y fue letrista de Raul Seixas, figura clave del rock brasileño. No sería hasta los 39 años y, de haber realizado el Camino de Santiago, tras una crisis personal, decidió apostar definitivamente por la escritura. De hecho, su primer libro es el El peregrino, publicado en 1987 y fruto de la experiencia vivida durante su peregrinaje por Galicia un año antes.

Sin embargo, el autor se hizo mundialmente conocido gracias a El Alquimista, publicada en 1988 y convertida desde entonces en un auténtico fenómeno literario. En total, se estima que el autor ha vendido más de 320 millones de ejemplares de sus novelas en todo el mundo.

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