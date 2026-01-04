España Cultura

Un miembro de Queen dice que el mejor tema de la banda no es ‘Bohemian Rhapsody’ sino este otro clásico: “Estábamos borrachos”

Tanto Brian May como Freddie Mercury tuvieron sus más y sus menos con el artista con el que la banda compuso esta mítica colaboración

De izquierda a derecha, los
De izquierda a derecha, los miembros de Queen: Brian May, John Deacon (detrás), Roger Taylor (delante) y Freddie Mercury. (Andre Csillag/Shutterstock)

La influencia de Queen en la historia del rock resulta incuestionable: la banda británica ha dejado una huella indeleble gracias a un legado de himnos que todavía hoy mantienen intacta su vigencia y siguen siendo escuchados en todo el mundo. Prueba de ello es cómo el recopilatorio Greatest Hits, fechado en 1981 y con más de siete millones de copias vendidas solo en el Reino Unido, ostenta el título de disco más vendido en la historia del país, superando incluso cualquier lanzamiento individual de The Beatles.

En el extenso catálogo de éxitos de Queen, muchos asumirían que Bohemian Rhapsody es la joya de la corona. Sin embargo, para Roger Taylor, batería del grupo, el tema predilecto no es ese, sino otro clásico: Under Pressure. Esta pieza, nacida de la colaboración con otra leyenda musical de la talla de David Bowie, representa, según palabras del propio Taylor en una entrevista con Shortlist en 2013, algo inifualable: “Para Queen, podría elegir ‘Under Pressure’; simplemente me gusta; podría haberse grabado mejor, técnicamente, pero es una canción especial”.

Las palabras de Taylor hacen referencia a la gestación de Under Pressure, la cual estuvo marcada por un ambiente singular que combinó espontaneidad y una gran rivalidad creativa. Según relató el guitarrista Brian May a la revista Mojo en 2008, la interacción entre Bowie y Queen fue intensa: “De repente tienes a esta otra persona aportando, aportando, aportando... él (David) tuvo una visión en su cabeza, y es un proceso bastante difícil, y alguien tiene que dar marcha atrás... y finalmente yo me eché atrás, lo cual es inusual para mí”.

"Under Pressure", una colaboración inesperada que se convirtió en un himno de amor y solidaridad.

Una batalla feroz, una borrachera y una pizza inoportuna

El proceso de grabación, según se recoge en el documental Days of Our Lives (disponible en YouTube), obligó a la banda a ceder terreno en favor de la visión de Bowie: “David se apoderó de la letra de la canción. En retrospectiva, es una gran canción, pero debería haber sido mezclada de otra manera. Freddie y David tuvieron una batalla feroz por eso”.

Con todo, el origen de esta colaboración surgió de un modo totalmente opuesto, en una noche en la que Bowie y los miembros de Queen coincidieron y empezaron a tomar copas juntos. “Creo que el proceso fue que todos estábamos borrachos”, precisaba Taylor en un programa especial en YouTube, “simplemente por diversión tocando todo tipo de viejas canciones... y creo que David dijo: ‘Esperad un minuto, ¿por qué no escribimos una nuestra?’”.

David Bowie en 1983. (Rex
David Bowie en 1983. (Rex Features)

El icónico riff de Under Pressure fue obra del bajista John Deacon, aunque estuvo a punto de perderse para siempre. May relató que, tras una pausa para comprar pizza, Deacon olvidó la secuencia, y solo gracias a la memoria de Taylor pudo rescatarse: “Se le borró completamente de la mente”, explicó el baterista que, por suerte, pudo acordarse de la línea.

El resultado de aquella caótica sesión fue una pieza que alcanzó el número uno en las listas británicas y vendió más de cinco millones de copias en todo el mundo, afirmándose como un hito en la carrera tanto de Queen como de David Bowie. Para el recuerdo queda también la interpretación conjunta que se llevó a cabo durante el Live Aid de 1985, considerada una de las actuaciones más icónicas del ya de por sí histórico evento.

