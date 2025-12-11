España Cultura

‘La Odisea’ tendrá un prólogo de seis minutos que se podrá ver desde este fin de semana en estos cines

La película de Nolan ya mostró un pequeño adelanto en cines, pero ahora hará lo propio con una introducción de la épica aventura

Guardar
Imagen de 'La Odisea'
Imagen de 'La Odisea'

Ha pasado tiempo, pero parece que por fin la película más esperada de 2026 comienza a mostrarse. Un proyector Imax 70mm vuelve a iluminarse en salas selectas para revelar el prólogo de seis minutos de La Odisea, la esperada adaptación dirigida por Christopher Nolan. Según la agencia Variety, desde el 12 de diciembre y por tiempo limitado, quienes asistan a funciones especiales de Sinners y Una batalla tras otra podrán ser de los primeros en presenciar este adelanto exclusivo, experiencia pensada específicamente para la pantalla favorita de Nolan: el Imax 70mm.

La nueva producción de Universal Pictures no solo emula la estrategia de grandes eventos, sino que adelanta el reloj comercial: la preventa de entradas para funciones Imax selectas se abrió un año antes de la llegada de la película, programada para el 17 de julio de 2026. El acceso anticipado será limitado y temporal; el resto del público tendrá que esperar algunos meses más, tal y como señala el estudio a través de sus canales oficiales. El objetivo: capitalizar la expectación entre cinéfilos y coleccionistas de experiencias cinematográficas de gran formato, un fenómeno que se disparó con el fenómeno de Oppenheimer, también de Nolan, y que según Variety llegó a generar un 20% de la taquilla sólo en Imax 70mm, incluso agotando salas cuando seguidores del director cruzaron estados para ver la película en la presentación más grande posible.

El adelanto de La Odisea no será exclusivo por mucho tiempo. La siguiente semana, la campaña continuará: un tráiler reducido, aunque íntegro, llegará a todos los cines con el estreno de Avatar: Fuego y ceniza, a partir del 19 de diciembre. La presencia del prólogo seguirá restringiéndose a las salas Imax con la proyección próxima de Avatar. Esta apuesta por el formato no es casual; Variety señala que La Odisea será el primer largometraje rodado en su totalidad con cámaras Imax, sumando un atractivo tecnológico sin precedentes a la expectativa narrativa.

Imagen de 'La Odisea'
Imagen de 'La Odisea'

Un misterio y un cíclope

Se desconoce qué se podrá ver en este especial adelanto de la película, aunque hay quien asegura que entre las imágenes se podrán ver los recuerdos de Odiseo en su viaje. Entre ellos, nada menos que el famoso episodio del Cíclope Polifemo, uno de los más destacados en la obra original de Homero y posteriores adaptaciones.

No es la primera vez que el público vislumbra la referencia visual de la película. Durante el verano, los asistentes a las funciones de Jurassic World Rebirth y Superman disfrutaron de un adelanto de un minuto, estrategia de promoción que buscaba instalar la historia homérica en la conversación popular mucho antes de su estreno. Ahora, con el prólogo extendido, el estudio redobla la apuesta por la experiencia en gran pantalla y la fidelidad al pasaje épico que inspiró a generaciones.

El reparto de La Odisea amplifica la apuesta: Matt Damon asume el reto de interpretar a Odiseo, el rey de Ítaca que busca regresar tras la guerra de Troya. Le acompaña Tom Holland como Telémaco, su hijo, junto a un elenco que incluye a Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal o Mia Goth. La historia promete una epopeya de largo periplo, marcada por el dolor, la astucia y la esperanza de un regreso imposible.

Mientras los seguidores de Nolan aguardan el estreno pleno y muchos buscan asegurar su lugar en las primeras funciones, la estrategia de Universal mezcla exclusividad, tecnología y mitología en una combinación poco habitual para Hollywood. El prólogo de La Odisea inaugura así una nueva travesía tanto para los espectadores como para la industria, un viaje de anticipación que solo acaba de empezar.

Temas Relacionados

La OdiseaChristopher NolanCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Primer vistazo a la próxima película de Steven Spielberg con un enigmático mensaje: “Todo será revelado”

Algunos misteriosos carteles han aparecido mientras que el primer adelanto se podrá ver en cines con el estreno de la nueva película de ‘Avatar’

Primer vistazo a la próxima

Si te gusta ‘Culpa mía’, no te pierdas la nueva apuesta de Prime Video basada en otro libro de la autora súperventas Mercedes Ron

Se estrena en la plataforma ‘Dímelo bajito’, el comienzo de una trilogía juvenil basada en un triángulo amoroso

Si te gusta ‘Culpa mía’,

La serie inédita durante años en España que llega por fin a plataformas: un drama deportivo que descubrió a grandes estrellas

Michael B. Jordan o Jesse Plemons desfilaron por esta producción mítica en Estados Unidos que sin embargo llega por primera vez completa a nuestro país

La serie inédita durante años

La historia real de la escritora italiana que pasó de ser una ladrona de joyas a icono del feminismo: una autora silenciada cuya obra ahora se reivindica

Se estrena ‘La vida fuera’, de Mario Martone, basada en la vida de Goliarda Sapienza y protagonizada por Valeria Golino

La historia real de la

El peculiar método de Robe Iniesta para componer todas sus canciones: “A veces pasan siete años y es entonces cuando entiendo qué quería decir”

El exlíder de ‘Extremoduro’, fallecido a los 63 años de edad, fue una figura clave en la renovación del rock español a finales del siglo XX

El peculiar método de Robe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las seis empresas españolas elegidas

Las seis empresas españolas elegidas por la OTAN para el programa militar ‘Diana’: del ámbito espacial a los drones

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una mexicana por origen sefardí que superó las pruebas del Instituto Cervantes y dijo que hablaba ladino

Estos son los coches diésel y gasolina que va a prohibir la Unión Europea

El hospital de Torrejón ‘pincha’ al inspeccionar algunos de los servicios que están privatizados: tres de las cuatro auditorías de 2025 han quedado desiertas

El Monte Tropic, un volcán inactivo rico en minerales y tierras raras ubicado en aguas internacionales que enfrenta a Canarias y Marruecos por su incalculable valor

ECONOMÍA

Carlos Melio, abogado: “La empresa

Carlos Melio, abogado: “La empresa no puede bajarte el sueldo cuando quiera, debe justificarlo”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Existe una cláusula que puedes poner en tu contrato de alquiler para frenar a los inquiokupas”

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 11 de diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”