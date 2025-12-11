‘La Odisea’ tendrá un prólogo de seis minutos que se podrá ver desde este fin de semana en estos cines

Imagen de 'La Odisea'

Ha pasado tiempo, pero parece que por fin la película más esperada de 2026 comienza a mostrarse. Un proyector Imax 70mm vuelve a iluminarse en salas selectas para revelar el prólogo de seis minutos de La Odisea, la esperada adaptación dirigida por Christopher Nolan. Según la agencia Variety, desde el 12 de diciembre y por tiempo limitado, quienes asistan a funciones especiales de Sinners y Una batalla tras otra podrán ser de los primeros en presenciar este adelanto exclusivo, experiencia pensada específicamente para la pantalla favorita de Nolan: el Imax 70mm.

La nueva producción de Universal Pictures no solo emula la estrategia de grandes eventos, sino que adelanta el reloj comercial: la preventa de entradas para funciones Imax selectas se abrió un año antes de la llegada de la película, programada para el 17 de julio de 2026. El acceso anticipado será limitado y temporal; el resto del público tendrá que esperar algunos meses más, tal y como señala el estudio a través de sus canales oficiales. El objetivo: capitalizar la expectación entre cinéfilos y coleccionistas de experiencias cinematográficas de gran formato, un fenómeno que se disparó con el fenómeno de Oppenheimer, también de Nolan, y que según Variety llegó a generar un 20% de la taquilla sólo en Imax 70mm, incluso agotando salas cuando seguidores del director cruzaron estados para ver la película en la presentación más grande posible.

El adelanto de La Odisea no será exclusivo por mucho tiempo. La siguiente semana, la campaña continuará: un tráiler reducido, aunque íntegro, llegará a todos los cines con el estreno de Avatar: Fuego y ceniza, a partir del 19 de diciembre. La presencia del prólogo seguirá restringiéndose a las salas Imax con la proyección próxima de Avatar. Esta apuesta por el formato no es casual; Variety señala que La Odisea será el primer largometraje rodado en su totalidad con cámaras Imax, sumando un atractivo tecnológico sin precedentes a la expectativa narrativa.

Imagen de 'La Odisea'

Un misterio y un cíclope

Se desconoce qué se podrá ver en este especial adelanto de la película, aunque hay quien asegura que entre las imágenes se podrán ver los recuerdos de Odiseo en su viaje. Entre ellos, nada menos que el famoso episodio del Cíclope Polifemo, uno de los más destacados en la obra original de Homero y posteriores adaptaciones.

No es la primera vez que el público vislumbra la referencia visual de la película. Durante el verano, los asistentes a las funciones de Jurassic World Rebirth y Superman disfrutaron de un adelanto de un minuto, estrategia de promoción que buscaba instalar la historia homérica en la conversación popular mucho antes de su estreno. Ahora, con el prólogo extendido, el estudio redobla la apuesta por la experiencia en gran pantalla y la fidelidad al pasaje épico que inspiró a generaciones.

El reparto de La Odisea amplifica la apuesta: Matt Damon asume el reto de interpretar a Odiseo, el rey de Ítaca que busca regresar tras la guerra de Troya. Le acompaña Tom Holland como Telémaco, su hijo, junto a un elenco que incluye a Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal o Mia Goth. La historia promete una epopeya de largo periplo, marcada por el dolor, la astucia y la esperanza de un regreso imposible.

Mientras los seguidores de Nolan aguardan el estreno pleno y muchos buscan asegurar su lugar en las primeras funciones, la estrategia de Universal mezcla exclusividad, tecnología y mitología en una combinación poco habitual para Hollywood. El prólogo de La Odisea inaugura así una nueva travesía tanto para los espectadores como para la industria, un viaje de anticipación que solo acaba de empezar.