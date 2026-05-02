Gente de Zona: “Creemos en la música y en lo que es capaz de transmitir. En su poder político no tanto”

Entrevista con Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcom, que en 2025 cumplieron 25 años como dúo y en verano arrancan su primera gira por España.

Verano de 2015. Hace más de una década, cuando el título de canción del verano todavía existía, La gozadera fue uno de los grandes petardazos del año. Entre una letra festiva y caótica que ensalzaba el arroz con habichuelas de Puerto Rico, la tambora merenguera y la tan parafraseada Miami me lo confirmó, Gente de Zona dio la vuelta al mundo. Sin embargo, ya venían de irrumpir en el panorama global junto a Enrique Iglesias con Bailando, pero aquel himno terminó de convertirlos en un fenómeno internacional.

Once años después, el dúo sigue viviendo de sendas canciones, pese a que también pueden presumir de no haberse detenido en 25 años. Alexander Delgado (La Habana, 1979) fundó en el año 2000 lo que más tarde sería, junto con Randy Malcom (La Habana, 1983), un dúo de salsa y reguetón que solo entre ambas canciones acumula más de 5.558 millones de visualizaciones en YouTube.

PUBLICIDAD

El dúo llega a su entrevista con Infobae presentándose como “Andy y Lucas”, bromean. Son las 14.00 de un jueves caluroso de abril y Alexander y Randy llevan desde primera hora de la mañana atendiendo a los medios sin parar. Los cubanos aterrizan en Madrid para presentar su primera gran gira por España en toda su carrera, una celebración de sus bodas de plata sobre los escenarios que arrancará el próximo 25 de junio en el Movistar Arena y recorrerá más de una decena de ciudades.

La gira de Gente de Zona por España arranca en junio de 2026 en Madrid.

Si bromean como Andy y Lucas es porque, a diferencia de los gaditanos, ellos sí se llevan bien. De hecho, aseguran que la clave para trabajar juntos durante tanto tiempo es “el respeto, la constancia y que todo esté bien claro. Gente de Zona va por encima del nombre y de cualquier cosa personal que tengamos nosotros”, apunta Alexander.

PUBLICIDAD

La formación debutó con el cambio de siglo, primero en solitario de la mano de Delgado, en su barrio natal de Alamar, en La Habana y más tarde a dúo con su compañero. El nombre surgió de un primer proyecto discográfico concebido como un LP con varios raperos de distintas zonas, que iba a titularse precisamente Gente de Zona. Una década más tarde llegó Randy, procedente del grupo La Charanga Habanera. En todo este tiempo no han pensado en separarse. “A veces queremos cogernos un tiempo de descanso, pero hay que pagar muchas cuentas”, bromea este.

‘Bailando y ‘La gozadera’, las canciones más importantes de su carrera

En todos estos años han ganado seis Latin Grammy y doce Latin Billboard Awards, y fueron el primer dúo cubano en entrar en la lista Hot Latin Songs de Billboard. “Este boom nos llegó con treinta años. Viniendo de Cuba, creo que había una sed de: ‘No podemos parar, no podemos parar’. Después de catorce años juntos, ahora estamos un poquito más más tranquilos”, añade el cantante, que hoy tiene 43 años. “Ya la carreta va funcionando, que es lo más difícil. Hoy vemos las cosas desde otro punto de vista”.

PUBLICIDAD

Precisamente fue Bailando, el tema de Enrique Iglesias en el que colaboraron, el que les dio el salto a la fama, cuando se estrenó en abril de 2014. Dos años después llegó La gozadera. El resto es historia. “Son las canciones más importantes de nuestra carrera. Bailando porque fue la canción que nos puso en el mapa y nos dio a conocer a nivel mundial. La gozadera porque fue la canción que nos dio la estabilidad en la industria“, describe el fundador de la formación.

En la imagen, Alexander y Randy, integrantes del dúo cubano Gente de Zona. (Cedida)

Ambos temas manejan unas cifras prácticamente impronunciables en plataformas digitales. ¿Esto se traduce en dinero? “Eso es un tema más complicado porque ya vienen aquí temas disqueros", apunta Randy. “Sí ha dado dinero, claro, pero no todo depende de nosotros”, explica. Bailando, recuerda, pertenece a Universal y a Enrique Iglesias, mientras que La gozadera está vinculada a Sony. “Los masters no son cien por ciento nuestros, pero con esas dos canciones nos pudimos comprar la casa”, afirma entre risas. "Podemos alquilar este pisito aquí por tres o cuatro añitos más“, añade su compañero de formación sobre su agencia española de representación, un piso en plena Gran Vía de Madrid donde tiene lugar la entrevista.

PUBLICIDAD

Una trayectoria marcada por Cuba

Sobre estos éxitos, apuntan que la clave para “escribir un temazo” es “trabajar y no pensar que va a ser un éxito”. “Tienes que hacerla por pasión. Hoy todo se hace por números”, afirman. “Nosotros venimos de otra generación donde los números no eran tan importantes como el que la música fuera buena y el contenido fuera bueno. Los números los pone el público”, sentencian.

Este y otros temas es lo que cantarán a partir del 25 de junio, primero en el Movistar Arena de Madrid y después por otros lugares de la península durante todo el verano, con paradas en ciudades como Murcia, Granada o Valencia, finalizando el 5 de agosto en el Starlite de Marbella. “Es un público que le gusta mucho la música, que se la disfruta. A uno como artista le llena mucho el público de España. Son muy cariñosos y muy cálidos“, apunta Alexander sobre el público de nuestro país.

PUBLICIDAD

En la imagen, Alexander y Randy, integrantes del dúo cubano Gente de Zona. (Cedida)

Pero más allá de la música y los escenarios, la trayectoria de Gente de Zona también ha estado marcada por su posicionamiento político, especialmente en relación con la situación en Cuba. “Creemos en la música y en lo que es capaz de transmitir. En su poder político no tanto, sino más bien en el mensaje bien enfocado en la voz de un artista que mueve masas”, reflexiona Delgado. Una postura que, admiten, ha tenido consecuencias. En 2021 lanzaron el tema Patria y Vida, en el que condenaron los más de 60 años de represión en Cuba y hacen un llamado a la juventud cubana. "A raíz de eso, sí, hemos tenido complicaciones para volver a nuestro país“, añade Randy.

Primeras fechas confirmadas de su gira por España

25 de junio | Madrid | Movistar Arena

03 de julio | Murcia | Plaza de toros

04 de julio | Granada | Plaza de toros.

10 de julio | Úbeda | FestMuve (Recinto Ferial)

12 de julio | Sanxenxo | Estadio de Baltar

17 de julio | Tenerife | Tenerife Cook Music Fest

21 de julio | Pedralbes (Barcelona) | Les Nits Occident

23 de julio Valencia | Jardines de Viveros

31 de julio | Algeciras | Cabaret Festival (Plaza de Toros)

01 de agosto | Conil de La Frontera | La Mina Conil

05 de agosto | Marbella | Starlite Occident