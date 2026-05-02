El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

Emilio Delgado y Mónica García, aspirantes a la candidatura de Más Madrid a la Comunidad en las elecciones de 2027.

La mayoría absoluta habilita a Isabel Díaz Ayuso a legislar sin apenas sufrir desgaste en la Asamblea de Madrid, luego la oposición debe poner todos los huevos en la cesta de la comunicación. Para que esta sea eficaz, la acción y el mensaje deben sostenerse sobre la apariencia de un proyecto sólido, lo que pasa necesariamente por que todos y cada uno de sus representantes sean una sola voz, por intenso que pueda ser el debate interno. O que quien ha de depositar su voto en esas siglas tenga la confianza en que su mayor y más urgente propósito es poner en marcha cada una de las medidas por las que aboga.

Más Madrid tiene un capital político relevante. Se trata de la segunda fuerza en la Comunidad, pero más trascendente que eso, se identifica como la principal alternativa y azote del PP, dejando en segundo plano al centenario PSOE. Los socialistas tienen a su candidato trabajando en un ministerio, del que dimitirá cuando toque la campaña. Entre las fortalezas de la marca impulsada por Manuela Carmena en 2018 están precisamente su arraigo y también su no dependencia de un aparato superior. Superadas turbulencias iniciales o crisis de crecimiento, tampoco habían mostrado problemas de convivencia.

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Hasta que el sábado 25 de abril, Mónica García proclamó: “Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid”. Las elecciones estaban ahí, y Más Madrid no tenía un candidato, pero tampoco se aventuraba un episodio traumático. De un lado Manuela Bergerot, portavoz, principal activo frente a Díaz Ayuso, rival en los cara a cara. Por otro, Emilio Delgado, rostro televisivo y viral y subido al intento de Gabriel Rufián. La sorpresa es García, compañera de Óscar López, quien se suponía fuera de la carrera. Que Sanidad era un fin, un asiento, y no un trampolín.

La ministra de Sanidad anuncia su intención de volver a ser la candidata en las elecciones autonómicas de 2027.

“Emilio ha cometido dos errores”

La ministra ha anunciado su intención de saltar del barco cuando tiene importantes vías de agua abiertas. Los médicos han tomado nota y han dejado de considerarla interlocutora en su huelga. La ven ya enfocada en su salida y quieren negociar con Pedro Sánchez. Ahora tiene nuevos problemas, derivados de sus intenciones. García entró en Al Rojo Vivo de laSexta como en tantas ocasiones, pero no iba a ser como el resto. En la mesa estaba Delgado y Antonio García Ferreras apenas tuvo que deslizar el asunto para que entre ellos empezara a advertirse una tensión que trató de vestirse de cordialidad.

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“No competimos entre nosotros, competimos con Ayuso, tenemos claro quién es el adversario. Nos hemos presentado siempre de forma consensuada”, comenzó García. Siguió Delgado: “Para desalojar al PP es imprescindible arrancar con un enorme movimiento democrático que sea lo más participativo posible”. La frase, que parece lógica e inocente, tenía toda la intención. Todo responde al cambio en los estatutos de 2025, cuando por mayoría se decidió cambiar un sistema de participación “complejo e incomprensible”, según fuentes del partido, por uno más sencillo, reduciendo el censo.

Más Madrid pasó de reconocer tres figuras, la del inscrito, el afiliado y el colaborador, a solo dos, la del simpatizante y la del militante, según su grado de implicación en la actividad de la formación. Sobre este y otros asuntos hubo enmiendas, pero ninguna fue de Delgado. “Emilio ha cometido dos errores: no conoce las normas de su partido y no quiere someterse a lo que decidió la mayoría”, dicen desde la secretaría de Organización a Infobae. El aspirante, que hace cálculos en su pugna con García, considera que esta simplificación echa abajo sus posibilidades.

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Mónica García y Emilio Delgado en 'Al Rojo Vivo' en laSexta.

El PP deja hacer

Retrocediendo a la amable hostilidad en televisión, hay otra frase afilada, esta de García: “Nos hemos presentado siempre de forma consensuada”. La ministra no estaba negando un proceso interno para elegir al candidato, sí apelando a la discreción, ya solo por los abundantes precedentes de cuantas opciones de izquierdas se han marchado por el mismo sumidero, el del liderazgo. La unilateral aventura de Delgado con Rufián no sentó bien, y todavía menos que este pusiera a García en un compromiso en pleno directo en televisión, actuando como rival y no como compañero.

Más Madrid tiene un capital político relevante, decíamos. Hoy, muchos dentro, de un lado y otro, coinciden en mencionar a Podemos, pero hoy también los chats echan humo, los partidarios de uno y otro disparan contra el otro y el uno, y hasta cerrar esta herida ya no puede pensar en las elecciones, para las que puede ser más crucial el cómo -se desarrollan las primarias- que el quién -las gana-. Ni García ni Delgado están dispuestos a ceder, convencidos de ser capaces de tumbar a Díaz Ayuso. Ya lo intentaron Ángel Gabilondo, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Juan Lobato y la propia García dos veces.

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Los dos se consideran arietes para gobernar en la Puerta del Sol y entre los dos pueden dinamitar toda opción, poniendo a Díaz Ayuso una alfombra hacia cuatro años más. Con un PSOE débil, las dudas al PP podían surgirle con Más Madrid, fuerza joven pero con importante arraigo en distritos y barrios y empuje en redes sociales, y precisamente en ausencia de un PSOE fuerte, potencial voto útil en la izquierda. Pero ni con esas, uno y otro se necesitan, deben sumar. En el Gobierno de la Comunidad prefieren no intervenir, o no lo ven necesario después de poner laSexta. Que se maten entre ellos y a esperar el fruto.