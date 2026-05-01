Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las afueras de la Casa Blanca, en Washington, a 1 de mayo de 2026. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado este viernes su descontento con España por la postura del Gobierno español contra la incorporación a las operaciones militares norteamericanas contra Irán. Según el presidente americano, el Gobierno español parece estar aceptando la posibilidad de que la República Islámica acabe fabricando una bomba nuclear, como Israel y Estados Unidos llevan años avisando a pesar de los constantes desmentidos de Teherán al respecto.

En declaraciones frente a la Casa Blanca, Trump ha metido a España e Italia en el mismo saco. “No estoy contento con Italia y no estoy contento con España. Les parece bien que Irán se haga con un arma nuclear”, ha lamentado. El presidente de Estados Unidos ha añadido que, en su opinión, “cualquiera a quien le parezca bien que Irán tenga un arma nuclear no es una persona muy inteligente”.

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Trump ha insistido una vez más en que el principal objetivo de sus operaciones conjuntas con Israel es el de impedir esta posibilidad, que sería “terrible en un futuro” pero “no va a ocurrir” porque, ha insistido el presidente por enésima vez desde el estallido de la guerra, el Ejército iraní ha sido derrotado.

“Todo ha sido eliminado. Su Marina ha sido eliminada. Su Fuerza Aérea ha sido eliminada. No tienen nada, no tienen radares, no tienen líderes porque están, francamente, bastante en desacuerdo ahora mismo. No se llevan bien”, ha concluido Trump a este respecto.

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¿Es una broma o una amenaza real? El panel discute la imagen de Donald Trump como Rambo, publicada para presionar a Irán. Se explora el contexto geopolítico y las posibles consecuencias de esta comunicación tan particular.

Trump amenaza con retirar sus tropas de España

Las declaraciones de Donald Trump a las puertas de la Casa Blanca se suman a las realizadas este jueves en el interior del edificio presidencial, donde aseguró que se plantea retirar las tropas estadounidenses de España por la postura crítica mantenida por el Gobierno de Pedro Sánchez hacia la política exterior de Estados Unidos respecto a Irán.

“España ha sido horrible, absolutamente horrible”, apuntó Trump tras ser cuestionado acerca de la posibilidad de retirar militares de España e Italia, en paralelo a su anuncio sobre Alemania. “¿Por qué no debería? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible”, respondió ante los medios de comunicación.

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Respecto a la relación defensiva de EEUU con la Unión Europea, el mandatario añadió que, según su punto de vista, Estados Unidos ofreció ayuda a Europa con Ucrania pese a la distancia oceánica, mientras que los países europeos no respondieron con la misma disposición en la cuestión iraní. Además, indicó que l estrecho marítimo es fundamental para Europa y no para Estados Unidos, subrayando su tesis de que los aliados europeos deberían haber mostrado mayor voluntad de colaboración.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio en la Casa Blanca, en Washington DC, EEUU, 22 de septiembre de 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Regresan los aranceles para la Unión Europea

Antes de realizar sus declaraciones contra el posicionamiento diplomático de España y de Italia, el presidente del gobierno estadounidense anunció que aumentará los aranceles estadounidenses a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea la próxima semana, alegando que el bloque no está cumpliendo con un acuerdo comercial previo.

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“Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresan a Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25%”, escribió en su plataforma Truth Social.

“Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, no se aplicarán aranceles. Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100 mil millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones”, remarcó Trump.

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Pese a que Trump no dio más detalles sobre el aumento previsto, el anuncio de nuevos aranceles se produce un día después de sus críticas al canciller alemán Friedrich Merz, a quién le pidió que se centrara en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de “interferir” en Irán. Con estos impuestos, Alemania se verá gravemente afectada, ya que es la principal responsable de una cantidad significativa de las exportaciones de automóviles de la UE.