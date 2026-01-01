Los estrenos de la primera semana de 2026: ‘La asistenta’, ‘Rondallas’ y ‘Abuela tremenda’ inauguran la cartelera del año

Trailer de 'La asistenta', adaptación del fenómeno editorial de Freida McFadden

Comienza un nuevo año y la cartelera también se renueva, aunque de forma tímida. Son pocos estrenos los que hay esta semana, pero algunos muy esperados, como La asistenta, adaptación del ‘bestseller’ de Freida McFadden, protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

Desde España nos llega Rondallas, lo nuevo de Daniel Sánchez Arévalo, ambientada en Galicia y con un reparto coral como suele ser habitual en sus películas.

Además, cine familiar con Abuela tremenda y una película histórica alemana, la segunda parte de El médico, con un gran reparto de nombres conocidos, algunos procedentes de Juego de tronos.

‘La asistenta’

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney en 'La asistenta', la película inspirada en el 'best seller' de Freida McFadden. (Montaje de Infobae España)

Pocos fenómenos editoriales tan aplastantes como el de Freida McFadden con su saga La asistenta, con más de 20 millones de ejemplares vendidos.

Era inevitable que terminase haciéndose una adaptación, al igual que ocurrió con Cincuenta sombras de Grey y otros bestsellers similares.

La mezcla entre thriller psicológico, erotismo ‘soft’ y ambientes lujosos resultan siempre elementos infalibles para este tipo de productos y, si a eso le sumamos toda una serie de giros de guion dispuestos a descolocar al espectador, muchísimo mejor.

El director Paul Feig, procedente del ámbito de la comedia y creador de la serie Freaks and Geeks y de éxitos como La boda de mi mejor amiga, se lanza ahora a nuevos territorios para componer una divertida y ‘autoconsciente’ película heredera de los thrillers de los años noventa repleta de elementos juguetones.

‘Rondallas’

Javier Gutiérrez encabeza el reparto coral de 'Rondallas', la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo

El director Daniel Sánchez Arévalo es uno de los directores infalibles en cuanto a comedia se refiere en nuestro país, aunque también haya abordado otros géneros.

Tras títulos como La gran familia española o Primos, se traslada a Galicia para componer otra de sus estupendas películas corales en la que encontramos autores autóctonos como Javier Gutiérrez, María Vázquez, Tamar Novas, Xose A. Touriñán o nuevos descubrimientos como el de Fernando Fraga.

En un pueblo marinero de la costa donde todavía está presente la herida del naufragio de un pesquero, los habitantes deciden retomar una tradición local y formar un grupo de rondallas. Una película encantadora y emocionante destinada a convertirse en un clásico inmediato.

‘Abuela tremenda’

Elena Irureta en 'Abuela tremenda' (Atresmedia Cine)

Después de muchos años vinculada al ámbito audiovisual, Ana Vázquez debuta en la ficción con esta comedia familiar protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta.

La protagonista, Toñi, no es una abuela cualquiera, es un auténtico torbellino que desafía las convenciones sociales y se mete constantemente en líos. Tiene una hija, que es su polo opuesto, de lo más estricta, y una nieta a la que le gusta divertirse con ella. Ambas irán a un retiro rural y lo pondrán todo patas arribas.

‘El médico II’

Segunda parte de la adaptación de Noah Gordon, 'El médico'

En 2013 se estrenó una ambiciosa producción que adaptaba el libro de Noah Gordon convertido en bestseller en los años ochenta. Estaba ambientada en la Inglaterra del siglo XI y seguía los pasos de un joven huérfano que viajaba a Persia para estudiar medicina.

Ahora se estrena su segunda parte, también bajo la dirección del alemán Philipp Stölzl y con Tom Payne como protagonista. La acción se traslada a Irán en el año 1034 cuando el protagonista tendrá que huir con su familia para establecerse en Londres y empezar una nueva etapa. Allí será contratado por el propio monarca para salvar a su hija de una grave enfermedad. Una cuidada ambientación histórica para un relato heredero del cine de aventuras.