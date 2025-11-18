España Cultura

El libro más viral del año se convierte en película: todo lo que sabemos sobre la adaptación al cine de ‘La asistenta’

La película, adaptación del bestseller de Freida McFadden, se estrenará el próximo 1 de enero y está protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

Trailer de 'La asistenta', película basada en el éxito editorial protagonizada por Amanda Seyfried y Sydney Sweeney.

El fenómeno literario de este año en España ha tenido un nombre propio: Freida McFadden. Su novela La asistenta se ha consolidado como uno de los títulos más vendidos en el país, manteniéndose de forma ininterrumpida en el top 10 de ventas y superando las 14.500 valoraciones en Amazon. Este éxito no solo se refleja en las cifras, sino también en la repercusión mediática y en la inminente adaptación cinematográfica de la obra, que llegará a los cines españoles el próximo 1 de enero de 2026.

La autora, que firma bajo seudónimo, es una médica estadounidense de 45 años especializada en lesiones ‘neurocerebrales’. McFadden ha compaginado su carrera sanitaria con la escritura, logrando que sus novelas de suspense se conviertan en virales, en parte gracias a la difusión en redes sociales y a la visibilidad que le han dado celebridades fotografiadas con sus libros.

En España, la escritora supera la cifra de 700.000 ejemplares vendidos y su saga protagonizada por una asistenta (formada, además de por La asistenta, por El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila) ha sido traducida a más de 40 idiomas, con más de 15 millones de copias distribuidas en todo el mundo.

El universo de ‘La asistenta’

La asistenta se inscribe en el género del thriller psicológico, caracterizándose por un ritmo ágil, un lenguaje accesible y una estructura repleta de giros argumentales que mantienen la tensión hasta la última página.

La trama se centra en Millie, una mujer que, tras salir de prisión, encuentra trabajo como asistenta en la casa de los Winchester, una familia adinerada que esconde numerosos secretos. La convivencia con los Winchester, especialmente con Nina, la dueña de la casa, se convierte en el eje de una historia marcada por el suspense y la atmósfera inquietante.

La sencillez del lenguaje empleado por McFadden ha sido uno de los factores que han facilitado su popularidad, permitiendo que la obra sea accesible para un público amplio y adecuada para quienes buscan una lectura entretenida y absorbente.

Adaptación cinematográfica

El impacto de La asistenta ha trascendido el ámbito literario. La novela ha sido llevada al cine en una producción dirigida por Paul Feig, conocido por haber dirigido películas como La boda de mi mejor amiga o la versión femenina de Cazafantasmas.

El reparto está encabezado por Sydney Sweeney, que interpretará a Millie, acompañada por Amanda Seyfried en el papel de Nina, además de Brandon Sklenar (La cita) como Andrew y Michele Morrone como Enzo, el jardinero, además de la veterana Elizabeth Perkins.

No se sabe si las últimas polémicas relacionadas por Sydney Sweeney (que alcanzó la fama gracias a la serie Euphoria) podrán empañar el estreno de una película que lo tiene todo para triunfar. La actriz participó en una campaña publicitaria que dio pie a pensar en el 'supremacismo’ blanco, algo que ella, en sus últimas entrevistas no se ha encargado de desmentir. Además, su último trabajo, el biopic sobre una luchadora de boxeo titulado Christy, ha sido un fracaso en la taquilla.

El fenómeno McFadden

El fenómeno McFadden no se detiene aquí. Además de la saga de la asistenta, la autora ha lanzado recientemente Nunca mientas, otro thriller psicológico que ya figura entre los más vendidos en la categoría de ficción en España.

Esta novela narra la historia de Tricia y Ethan, una pareja que, al visitar una mansión aislada, se ve atrapada por una tormenta y descubre una habitación secreta con grabaciones que desvelan una red de mentiras y la desaparición de la anterior propietaria, la doctora Adrienne Hale.

La editorial Suma de Letras ha publicado siete títulos de McFadden en los últimos dos años y prevé lanzar dos más en los próximos meses, entre ellos La profesora, que llegó a las librerías españolas el pasado 18 de septiembre y está ambientado en un instituto marcado por un escándalo.

