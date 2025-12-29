Viajes

Este es el pueblo más antiguo de Galicia: una villa marinera con 60 hórreos que es una joya arquitectónica

La localidad está declarada Bien de Interés Cultural gracias a su increíble patrimonio y junto a ella se ubica uno de los monumentos más impresionantes de Galicia

Combarro, en Pontevedra (Adobe Stock).
El misterio y la magia de Galicia han cautivado a viajeros durante generaciones, convirtiendo sus paisajes verdes, su costa rocosa y su cultura ancestral en un destino imprescindible para quienes desean descubrir el verdadero norte de España. Esta comunidad autónoma, con una historia milenaria marcada por la influencia de celtas y griegos, ha sabido conservar su identidad a través de costumbres y tradiciones únicas que aún laten en el día a día de sus habitantes.

Desde las celebraciones del Samaín hasta el nombre de equipos tan emblemáticos como el Celta de Vigo, son muchos los detalles que hablan de la profunda huella que han dejado los primeros pobladores en este rincón del país. Entre los muchos municipios y aldeas que salpican Galicia, Combarro emerge como un auténtico vestigio de ese pasado remoto, considerado el pueblo más antiguo de la región y un verdadero tesoro arquitectónico y cultural.

Hórreos y casas marineras

A tan solo siete kilómetros de Pontevedra, en pleno municipio de Poyo, se encuentra Combarro, un enclave que ha sido reconocido como Bien de Interés Cultural tanto en la categoría de Conjunto Histórico como de Sitio Histórico. La proximidad al mar ha definido su esencia marinera, visible en cada rincón del casco antiguo, donde los hórreos se alinean junto a la costa. Estas edificaciones tradicionales de piedra y madera, diseñadas para proteger los alimentos de la humedad y de los animales, constituyen uno de los elementos más distintivos del paisaje local; en la actualidad, se conservan unos 60 hórreos en Combarro, la mayoría de ellos en la zona costera, reforzando la imagen de postal que atrae cada año a miles de visitantes.

Combarro, en Pontevedra (Adobe Stock).
Junto a los hórreos, destacan los cruceros y las casas marineras como símbolos de la arquitectura popular gallega. Los cruceros, habituales en las plazas y en los cruces de caminos, presentan la peculiaridad de mostrar la figura de la Virgen orientada hacia el mar y la del Cristo mirando hacia el interior, un gesto que resume la dualidad entre fe y vida marinera que caracteriza a Combarro. Las casas marineras, muchas de ellas construidas entre los siglos XVIII y XIX, se asientan directamente sobre el granito, formando un conjunto urbano que respira autenticidad y que ha sabido conservar el encanto de épocas pasadas.

Lugares de interés y patrimonio

Entre los rincones que no pueden faltar en una visita a Combarro se encuentra la plaza de San Roque, en cuyo entorno se alza la histórica biblioteca del siglo XVIII y dos de los cruceros más representativos del pueblo. El paseo por sus calles permite descubrir cada detalle del casco antiguo, desde las sencillas fachadas de granito hasta los balcones decorados con flores y los pequeños muelles donde los pescadores aún amarran sus embarcaciones.

Muy cerca del núcleo urbano, a apenas dos kilómetros, se sitúa el Monasterio de San Juan de Poio, considerado una de las auténticas “joyas benedictinas” de Galicia, según el propio Concello de Poio. Declarado monumento Histórico-Artístico en 1971, este monasterio cuenta con dos claustros, una de las bibliotecas monásticas más importantes de la región y un hórreo monumental, además de una hospedería para visitantes. El lugar es también un punto clave en la Variante Espiritual del Camino de Santiago y en la Ruta del Padre Sarmiento, lo que refuerza su papel como enclave de peregrinación y encuentro cultural.

Monasterio de Poio, en Pontevedra
Pero más allá de su conjunto monumental, Combarro cuenta alberga fiestas que refuerzan el vínculo entre los vecinos y su entorno. El 16 de julio, la festividad de la Virgen del Carmen transforma el puerto y la ría en escenario de una vistosa procesión marítima: los barcos y veleros se engalanan con flores y banderas, mientras los marineros rinden homenaje a su patrona en un desfile sobre las aguas que resume la profunda devoción de la villa.

El 15 de agosto tiene lugar la Fiesta del Mejillón, una cita gastronómica que congrega a lugareños y visitantes en la plaza principal. Durante esta jornada, se pueden degustar los mejillones preparados de múltiples maneras —en empanada, en vinagreta, en escabeche o al vapor— y siempre acompañados de pan y bebidas típicas. El ambiente se anima con conciertos y música en vivo, creando una atmósfera festiva que invita a integrarse en la comunidad y a saborear la esencia de Galicia.

El pueblo más antiguo de Cataluña que tiene un yacimiento íbero declarado Patrimonio de la Humanidad.

Cómo llegar

Desde Pontevedra, el viaje es de alrededor de 20 minutos por la carretera PO-308. Por su parte, desde Vigo el trayecto tiene una duración estimada de 35 minutos por la vía AP-9 (hay peajes).

