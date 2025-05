Toni Acosta se sincera como nunca antes de su divorcio con Jacobo Martos, hijo de Raphael: “Me quitaron una cadena perpetua”

Jacobo Martos Figueroa y Toni Acosta (IMAGEN DE ARCHIVO).

Toni Acosta y Jacobo Martos contrajeron matrimonio en 2002 en la ermita del colegio Pureza de María, en Tenerife, luego de conocerse en el set de rodaje de la serie Policías, en el corazón de la calle. Aquel encuentro inicial se transformó rápidamente en una relación que los llevó al altar y a formar una familia con el nacimiento de dos hijos: Nicolás, en 2004, y Julia, en 2008. Sin embargo, tras 13 años de matrimonio, la actriz y el hijo de Raphael decidieron separarse en 2015. Desde entonces, han mantenido una relación cordial basada en el bienestar de su prole, aunque no exenta de los altibajos emocionales inevitables en una ruptura.

En una reciente entrevista con La Vanguardia, y con motivo de la publicación de su novela Un caracol en mi armario, que aborda la realidad LGTBI en la adolescencia temprana, la tinerfeña ha hablado abiertamente sobre los difíciles años que siguieron a su divorcio. La actriz confesó que el proceso de adaptación fue complejo y marcado por un período de duelo emocional. “Los dos primeros años, esos dos años de luto, creo necesario pasarlos”, ha afirmado, recordando consejos que recibió de su amiga y compañera de profesión Najwa Nimri, quien fue un apoyo relevante durante esa etapa. Durante una conversación en el tiempo que trabajaron juntas, la intérprete de Vis a Vis le dijo: “Dos años, quizás menos, pero en dos años empezarás a estar bien”. Y es que Acosta le contó lo mal que lo estaba pasando tras su ruptura. “Yo me quedé muy delgada, ella me preguntó y le conté que me había separado. Lo entendió perfectamente", ha recordado.

Esos dos calendarios, como los ha descrito la intérprete de Padre no hay más que uno, finalmente marcaron un cambio significativo en su vida. Aunque se trató de un período arduo, la actriz asegura que haber afrontado el dolor le permitió recuperar una sensación de libertad. “Lo que a otras personas les parecía muchísimo, yo me lo tomé como que me quitaban de encima una cadena perpetua”, ha señalado, describiendo el proceso como “una maravilla”.

Toni Acosta (Foto: Instagram@acostatoni)

Tras la noticia de su separación, el hijo mayor de Raphael y Natalia Figueroa, Jacobo Martos, tuvo que enfrentar la atención mediática que ambos recibieron. Según ha contado la intérprete, durante ese tiempo recibió numerosas ofertas por parte de distintos medios para contar su historia, todas las cuales rechazó. “Nunca he negociado con mi vida privada. Podría tener tres casas, pero tengo una hipoteca”, ha reiterado, posicionándose firmemente en contra de comerciar con su intimidad.

La decisión de Acosta no solo refleja su decisión de proteger a su familia, sino también su propio bienestar emocional. La actriz reivindica la importancia de separar su vida pública de la personal y asegura que el precio de la tranquilidad no tiene comparación con lo que podría haber obtenido al compartir detalles privados.

Aunque no es habitual que Toni Acosta hable tan abiertamente de su vida privada ante los focos y las cámaras, la actriz ha roto su discreción. También mantuvo en el seno de su intimidad la primera relación que se le conoció tras su divorcio. Hay que irse a 2022 para conocer otro momento en el que ella se sincera sobre de sus cuestiones íntimas. Durante la grabación del programa Planeta Calleja, la actriz afirmó: “Yo siempre digo que uno de mis maestros de vida, de afrontar esta profesión, es Raphael. Jacobo y yo somos una familia muy unida,una unidad familiar con los niños, él y yo. Pero no éramos una buena pareja“.