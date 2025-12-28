Entretenimiento

‘Stranger Things’ vs. ‘Dark’: las similitudes entre la quinta temporada y la serie alemana

El desenlace de la exitosa producción de Netflix provocó una ola de comparaciones

Las redes sociales se llenan de teorías y comparaciones entre las exitosas series de Netflix (Netflix)

El estreno del volumen dos de Stranger Things 5 dio pie a un sinfín de teorías en redes sociales sobre cuál será el esperado final de la exitosa serie de Netflix y, en medio de la conversación, también aparecieron llamativas comparaciones con Dark y 1899.

Tanto Stranger Things como Dark tuvieron ciertas similitudes desde el comienzo: la historia inicia con la desaparición de un niño. Sin embargo, con el paso de los episodios, ambas producciones fueron distanciándose notablemente en cuanto a su desarrollo narrativo.

La serie alemana, creada por Baran bo Odar y Jantje Friese, se mantuvo fiel a su premisa de ciencia ficción y suspenso. Mientras que, la ficción de los hermanos Duffer acopló más elementos de acción y añadió nuevos personajes en el camino que fueron complejizando su universo.

En el episodio cinco, titulado “Shock Jock”, Dustin hace un descubrimiento clave: Vecna no creó la esfera que se encuentra sobre el laboratorio, sino la ciencia. Se trata de una “materia exótica”, una única fuente de energía que mantiene estable el Upside Down.

La escena captó la atención de los espectadores, ya que tiene un gran parecido con la “partícula de Dios” de Dark. Aunque su propósito no es el mismo, esa materia oscura fundó el viaje en el tiempo dentro de los mundos en bucle.

Los fanáticos comparan las similitudes narrativas entre "Stranger Things", Dark" y "1899" tras el estreno del volumen dos (Netflix)

Durante años, los protagonistas de Stranger Things creyeron que el Upside Down funcionaba como una dimensión paralela que reflejaba la ciudad, plagada de monstruos como los Demogorgons, cubierta de esporas y recorrida por enredaderas vivientes.

El acceso a ese mundo ocurría a través de portales ocultos y en un principio todo apuntaba a un simple espejo distorsionado. Sin embargo, la quinta temporada reveló información que cambió por completo esa percepción.

Este oscuro mundo representa mucho más que un reflejo: actúa como un puente entre diferentes puntos en el tiempo y el espacio, conectando Hawkins con un mundo aún más peligroso llamado el Abyss.

Dustin definió esa dimensión como un “agujero de gusano” que sirve de enlace entre realidades, un planteamiento que recuerda conceptos de otras ficciones de ciencia ficción.

El Upside Down permanece congelado en una fecha específica y los sucesos de distintas épocas se superponen, lo que indica que el tiempo deja de avanzar de forma lineal.

Los portales ocultos y la superposición de épocas refuerzan el carácter no lineal del tiempo (Netflix)

El Abyss surge como el verdadero origen de las amenazas que enfrentó Hawkins. En ese lugar se encuentran el Mind Flayer, las enredaderas, los Demogorgons y todas las criaturas asociadas a Vecna.

El Upside Down surgió accidentalmente como un acceso hacia el Abyss cuando Eleven, buscando a Henry, estableció contacto con esa dimensión, según los cuadernos del Dr. Brenner.

Henry, tras su enfrentamiento con Eleven, quedó exiliado en el Abyss y utilizó la grieta abierta para regresar y desatar una serie de acontecimientos que ponen en peligro la existencia del mundo conocido.

A partir de esta semejanza entre ambas series, los fanáticos comenzaron a comparar otros aspectos de Stranger Things, Dark y 1899: las explicaciones mediante la física, el uso de portales, los experimentos en seres humanos y otras escenas claves fueron recopiladas en internet para resaltar los parecidos.

El descubrimiento de Dustin sobre la “materia exótica” despertó debates sobre ciencia y ficción en "Stranger Things" (Netflix)

Cabe destacar que la superposición de sucesos de distintas épocas y la sensación de que pasado y presente se mezclan refuerzan la idea de que las reglas habituales ya no rigen en ese mundo.

Esto último conecta la trama con teorías propias de la literatura y el cine de ciencia ficción, como el “tessering” del libro Una arruga en el tiempo (que se referenció en Stranger Things 5 de forma literal), o el pliegue del tiempo para desplazarse entre dimensiones.

“Nos encanta la película El puente sobre el río Kwai. La idea en esa película es que necesitan volar ese puente. Es un objetivo militar importante”, sostuvo Matt Duffer sobre la inspiración detrás de la entrega final en conversación con TUDUM.

Y continuó en su explicación: “Así que pensamos que la idea de una versión sobrenatural de eso, donde… nuestros personajes finalmente necesitan destruir este ‘puente’ que conecta Hawkins con una dimensión maligna, era un objetivo realmente genial y algo que no habíamos visto antes”.

De hecho, el dibujo explicativo que Dustin realiza sobre la pizarra fue el mismo boceto que los hermanos Duffer presentaron al director y productor ejecutivo Shawn Levy durante el desarrollo de los episodios.

"The Rightside Up" marca el gran desenlace de la historia, con estreno mundial previsto para el 31 de diciembre (Netflix)

“Dibujaron ese mismo diagrama porque sabían, de manera intuitiva, antes de haber escrito una sola palabra del guion, que nosotros, como audiencia, necesitaríamos ayuda”, sostuvo Levy.

El gran final de Stranger Things, que lleva el título de “The Rightside Up”, se verá el 31 de diciembre a través de Netflix.

