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El rey Felipe aparece por sorpresa en Dinamarca para la confirmación de su ahijado Vincent: su tierno gesto con la reina Mary tras la pérdida de su padre

El monarca ha hecho una visita rápida al hijo de Federico de Dinamarca antes de la final de la Copa del Rey en Sevilla

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El rey Felipe visita Dinamarca por sorpresa para la confirmación de su ahijado (EFE)
El rey Felipe visita Dinamarca por sorpresa para la confirmación de su ahijado (EFE)

La presencia del rey Felipe VI ha acaparado la atención en Copenhague durante la ceremonia de confirmación de los príncipes Vincent y Josephine de Dinamarca, un evento que ha congregado a la familia real danesa y a numerosos invitados en el castillo de Fredensborg. El monarca español ha realizado este viaje de carácter privado, que no figuraba en la agenda oficial de la Casa Real, sorprendiendo en una jornada con gran carga simbólica en la que no ha estado la reina Letizia.

Felipe VI ha viajado este viernes desde España hasta la capital danesa en un avión Falcon de la flota gubernamental. El monarca ha decidido desplazarse de forma exprés para participar en la ceremonia de confirmación de Vincent, de quien es padrino de bautismo, así como de su hermana Josephine. Ambos cumplen 15 años y, con este sacramento, asumen una tradición de peso institucional dentro de la Iglesia Evangélica Luterana de Dinamarca. Tras el acto, Felipe VI planea regresar a España este mismo día para asistir a la final de la Copa del Rey en Sevilla, prevista para las 21:00 horas.

El acto religioso se celebra este sábado en el castillo de Fredensborg, un enclave ligado tradicionalmente a los ritos de paso de la monarquía danesa. Allí recibieron la confirmación tanto la reina Margarita II en 1955 como el actual rey Federico X en 1981, un legado continuado en tiempos recientes por el príncipe heredero Christian y la princesa Isabella. El castillo se consolida así como el escenario natural para la continuidad de la dinastía danesa.

El rey Felipe visita Dinamarca por sorpresa para la confirmación de su ahijado (EFE)
El rey Felipe visita Dinamarca por sorpresa para la confirmación de su ahijado (EFE)

La tradición de la casa real danesa

La ceremonia estará oficiada por el confesor real, el obispo Henrik Wigh-Poulsen. Los príncipes Vincent y Josephine culminan un periodo de preparación junto a su abuela, la reina Margarita, quien acaba de cumplir 86 años. La confirmación, en la tradición luterana danesa, se realiza cuando los jóvenes alcanzan los 14 o 15 años y constituye una cita institucional de elevado significado para la familia real.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Entre los padrinos que acompañan este año a los mellizos se encuentra, en el caso de Vincent, el propio Felipe VI, quien fue designado como tal en 2011 junto a otras cinco personas, entre las que figuran John Stuart Donaldson, hermano de la reina Mary, y el príncipe Gustav de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, primo hermano del rey Federico X. Completan la lista Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Caroline Hering y Helle Reedtz-Thott.

En el caso de Josephine, ejercen el padrinazgo, entre otros, su tía paterna la princesa Marie, Patricia Donaldson, el conde Bendt Wedell, Birgitt Handewek, el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro, y Josephine Rechner.

La estrecha relación de Felipe VI y Mary de Dinamarca

El rey Felipe visita Dinamarca por sorpresa para la confirmación de su ahijado (EFE)
El rey Felipe visita Dinamarca por sorpresa para la confirmación de su ahijado (EFE)

Antes de la ceremonia, el monarca ha visitado algunos de los lugares más representativos de la capital danesa, mostrando así la cordialidad existente entre las familias reales. Con su desplazamiento, Felipe VI ha reforzado la continuidad de los lazos entre la corona española y la dinastía Glücksburg, ejerciendo el papel de padrino que le fue encomendado hace más de una década.

El rey Felipe visita Dinamarca por sorpresa para la confirmación de su ahijado (EFE)
El rey Felipe visita Dinamarca por sorpresa para la confirmación de su ahijado (EFE)

El rey español siempre ha tenido una muy buena relación con Federico y Mary de Dinamarca, incluso estuvo presente en el momento en el que se conocieron y se casaron en fechas muy similares. Tanto es así que no ha podido evitar tener un emocionante gesto con la reina Mary tras la reciente pérdida de su padre: le ha besado la mano y han compartido una sonrisa cómplice.

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