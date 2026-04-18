España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los números ganadores de este sábado 18 de abril, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 18 de abril.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 2, 4, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

La caída del crudo llega tras la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, clave para el 20% del suministro mundial, aunque las tensiones vuelven a aumentar con nuevas restricciones iraníes

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

El rey Juan Carlos I rompe su silencio sobre la princesa Leonor: “Tendría que estar más en primera línea, da buena imagen a la monarquía”

El padre de Felipe VI ha concedido una entrevista al diario francés ‘Le Figaro’, donde ha hablado del futuro de la Corona española

El rey Juan Carlos I rompe su silencio sobre la princesa Leonor: “Tendría que estar más en primera línea, da buena imagen a la monarquía”

Salen a la luz las cartas que revelan el amor imposible entre Cela y Dolores Franco, madre de Javier Marías: “Si no me quieres como amigo, quiéreme como a un perro”

El nobel de literatura intentó durante ocho años crear una relación con la escritora madrileña

Salen a la luz las cartas que revelan el amor imposible entre Cela y Dolores Franco, madre de Javier Marías: “Si no me quieres como amigo, quiéreme como a un perro”

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Así lo ha expresado la dirigente opositora venezolana en la capital española en una rueda de prensa a la que Edmundo González no ha podido asistir por encontrarse hospitalizado

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Así lo ha expresado el presidente del Gobierno durante su intervención en el evento, en el que diversos mandatarios y representantes progresistas han puesto en valor la defensa del multilateralismo, el diálogo y la cooperación ante el avance de discursos extremistas y la normalización de la violencia

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”