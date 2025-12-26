España Cultura

Si te gusta ‘Fargo’ y ‘Twin Peaks’ no te pierdas la última gran serie del año: Ethan Hawke en la piel de un librero detective

El actor protagoniza una de últimas ficciones mejor valoradas del año que acaba de aterrizar en la plataforma de ‘streaming’

Guardar
Tráiler de 'Verdades ocultas', thriller de detectives protagonizado por Ethan Hawke

La llegada de Toda la verdad (The Lowdown) a Disney+ ha situado nuevamente a Ethan Hawke en el centro de atención, consolidando su estatus como uno de los intérpretes más versátiles de su generación, como demuestran las dos películas que ha estrenado este 2025: Black Phone 2 y Blue Moon, de Richard Linklater.

La serie, con su marcada estética noir y un tono detectivesco y mordaz, ha sido recibida con entusiasmo tanto por la crítica especializada como por el público y se ha convertido en una de las últimas favoritas del año, entrando en el top 10 de las mejores ficciones según el American Film Institute.

El producto, originalmente concebido para la plataforma Hulu, se presenta como una ambiciosa apuesta de Sterlin Harjo, célebre creador de la reconocida Reservation Dogs, y explora los límites del género a través de una historia tan provocadora como compleja.

Ethan Hawke en 'Verdades ocultas'
Ethan Hawke en 'Verdades ocultas' (Disney+)

Ambientada en la ciudad de Tulsa (Oklahoma), la serie gira en torno a Lee Raybon, un personaje principal interpretado por Hawke con un carisma peculiar y una apariencia desaliñada, que alterna su labor de librero con la de periodista independiente. Lee se autodefine como “historiador de la verdad” y se embarca en la investigación de redes de corrupción, luchas de poder y secretos familiares, exponiéndose a todo tipo de riesgos e intentando mantener su autonomía frente a quienes buscan silenciarle.

Junto a Hawke, el reparto cuenta con nombres de la talla de Keith David, Kyle MacLachlan, Jeanne Tripplehorn, Ryan Kiera Armstrong, Kaniehtiio Horn, Scott Shepherd y Tim Blake Nelson.

Homenaje al género negro

El planteamiento de Harjo trasciende el mero homenaje a los referentes del noir y el pulp estadounidense. La serie, con una duración de ocho episodios de cerca de una hora y dirección a cargo de Harjo en la mitad de ellos, se inspira en el estilo narrativo de los hermanos Coen, David Lynch y la literatura de Raymond Chandler y Jim Thompson. La referencia a estos autores y cineastas no es gratuita, pues la trama recurre a recursos propios del género: crímenes sin esclarecer, dobles juegos y traiciones, así como tramas de poder relacionadas con magnates de la construcción y el petróleo.

La crítica ha subrayado el carácter “deliberadamente desenfadado” de la obra, desde el comportamiento caótico de Lee Raybon hasta su tendencia autodidacta y narcisista. Dueño de una librería de libros antiguos donde Harold Pinter y Harry Potter comparten estantería, Raybon encarna un antihéroe que alterna momentos de lucidez y empatía con actitudes egocéntricas y patéticas. Sus intentos por desmantelar a las élites corruptas de Tulsa (incluidos supremacistas blancos, promotores inmobiliarios y políticos locales) sirven también como vía de evasión ante el desastre de su propia vida personal.

Ethan Hawke en su lado
Ethan Hawke en su lado más loco en 'Verdades ocultas' (Disney+)

El foco emocional de la narración recae en la relación entre Lee y su hija adolescente, Francis, y la dificultad para reconstruir los lazos familiares tras su divorcio. A través de esta dinámica, la serie introduce un elemento de vulnerabilidad que enriquece el desarrollo del protagonista y otorga realismo al relato. Secundarios como Marty, un investigador privado interpretado por Keith David y Betty Jo, la viuda del escritor Dale Washberg, aportan matices de humor negro y contribuyen a complejizar el universo moral planteado por Harjo.

Referencias, crítica social y originalidad

La ficción no se limita al misterio o al enigma criminal. Debajo de la apariencia detectivesca y periodística subyace la crítica social y el humor negro y corrosivo que han caracterizado la trayectoria de Harjo. La serie interroga asuntos como el racismo y el ‘supremacismo’ blanco, poniendo de manifiesto las heridas históricas aún abiertas en la sociedad estadounidense y cuestionando el papel del propio protagonista blanco en la narración de conflictos indígenas o marginales.

El propio Harjo ha invertido la fórmula tradicional al centrar su historia en un personaje blanco analizado desde la perspectiva de realizadores y equipos indígenas, ofreciendo una visión singular sobre las dinámicas de poder y representación.

'Verdades ocultas', la última gran
'Verdades ocultas', la última gran sorpresa del año de series.

A nivel formal, la capacidad para mezclar géneros y registros (del thriller al realismo mágico, pasando por la comedia absurda) aporta una frescura inusual, y la composición visual y musical, a cargo de JD McPherson, contribuye a crear una atmósfera única. Aunque la serie puede recordar inicialmente a producciones como Fargo o el universo de Paul Thomas Anderson, rápidamente desarrolla una voz propia, sustentada en su capacidad para incomodar y provocar.

Con la confirmación de una segunda temporada y el reconocimiento internacional de la producción, Toda la verdad se perfila como la nueva referencia para los amantes del género noir y del drama criminal contemporáneo en su versión más extraña y original.

Temas Relacionados

Ethan HawkeDisney PlusSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Todo lo que sabemos de la nueva película de ‘Peaky Blinders’ gracias a su tráiler: una de las grandes apuestas de Netflix para el 2026

Se estrena un adelante del film basado en la famosa serie que tendrá por título ‘El hombre inmortal’, de nuevo protagonizado por Cillian Murphy después de ganar el Oscar

Todo lo que sabemos de

Llega a España ‘Homo Argentum’, la cinta argentina más polémica (y exitosa): “Lo peor que le puede pasar a una película es que no impacte en la realidad”

Infobae entrevista a Mariano Cohn y Gastón Duprat, directores de una película dividida en varios cortos sobre los rasgos del ‘hombre argentino’ que ha batido récords en taquilla

Llega a España ‘Homo Argentum’,

Movistar+ anuncia por sorpresa el estreno de una de las grandes series de 2025: cuándo llegará ‘Más que rivales’

Aunque la plataforma prometía el título, se desconocía la fecha en la que vería la luz

Movistar+ anuncia por sorpresa el

Todas las referencias que aparecen en la última temporada de ‘Stranger Things’: de ‘Hijos de los hombres’ a ‘Minority Report’

Los hermanos Duffer desgranan cada una de las influencias visuales que se encuentran presentes en la tanda de episodios final que se ha emitido por el momento en Netflix

Todas las referencias que aparecen

El clásico de Navidad que Michael Caine se tomó demasiado en serio a pesar de estar rodeado de marionetas: “Como si estuviera en la Shakespeare Company”

Adaptaron a Dickens y el británico no quiso abandonar por un segundo su fama de profesional

El clásico de Navidad que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 26 diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”