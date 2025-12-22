Las mejores series internacionales de 2025: del fenómeno de ‘Adolescencia’ a la rebeldía de ‘The Studio’

Así se rodó la serie de Netflix 'Adolescencia'

El año llega a su fin y es momento de echar la vista atrás y repasar todas esas historias, personajes y escenarios que nos han acompañado durante este 2025. O lo que es lo mismo, repasar cuáles han sido las grandes propuestas del año en materia de series, ya que desde hace ya algunos años estas tienen casi tanta o más presencia que las películas, y con el auge de las plataformas se han establecido como acompañantes imprescindibles en cualquier hogar que se precie.

Para elaborar esta lista hemos tenido en cuenta únicamente las series completamente nuevas, ignorando las producciones que han estrenado previamente su primera temporada. Eso deja fuera títulos como The White Lotus, Andor, Separación o Platónico, por mencionar algunas de esas series que han escrito un nuevo gran capítulo este año, pero que vieron la luz tiempo atrás. Del fenómeno de Adolescencia en Netflix a la rebeldía y mordacidad de The Studio, estas son las series que han marcado este 2025.

‘Adolescencia’

(Netflix)

Empezamos por la que sin duda ha sido una de las grandes series del año, y que por tanto no podía faltar en una lista representativa de este 2025. Creada por Jack Thorne y el también actor Stephen Graham, la serie narra los sucesos posteriores al asesinato de una niña en un colegio del Reino Unido, siendo el principal sospechoso el joven Jamie Miller (Owen Cooper). Comienza entonces un tortuoso proceso por el cual la familia de Jamie se enfrenta a su arresto y a la serie de interrogatorios para dilucidar su culpabilidad.

Las desgarradoras interpretaciones del joven Cooper y de Graham, que da vida a su padre, la dirección de los episodios en un único plano secuencia o el hecho de tratar un tema tan delicado como es la violencia en los centros infantiles ha hecho de Adolescencia una serie única. A pesar de que se haya rumoreado con la posibilidad de que se inspirase en un caso real, cosa que su propio cocreador ya ha desmentido, lo cierto es que la serie de Netflix es un crudo pero fiel reflejo de una triste realidad que puede suceder y sucede en algunos centros, ya sea por la violencia inherente al ser humano o por nuevos movimientos que han surgido en los últimos años como es el de los incels que describe la propia serie.

‘Black Rabbit’

Jason Bateman y Jude Law encarnan a dos hermanos en apuros en 'Black Rabbit' (Netflix)

Si Uncut Gems de los hermanos Safdie -grandes protagonistas en el terreno cinéfilo de este año con The Smashing Machine y Marty Supreme- tuviera un hijo con The Bear, es probable que se pareciera mucho a esta trepidante producción de Netflix. Black Rabbit cuenta la historia de dos hermanos, Vince (Jason Bateman) y Jake Friedkin (Jude Law), quienes otrora llevasen uno de los sitios de moda en Nueva York pero a los que una serie de malas decisiones terminaron separando. Justo cuando Jake está a punto de abrir el restaurante de sus sueños y poner su vida algo en orden, Vince reaparece dispuesto a desbaratar todos sus planes y ponerle contra las cuerdas.

Un thriller tan entretenido como asfixiante, con personajes que se van construyendo a fuego lento por una Nueva York que también se va pudriendo con el paso de los episodios. Con secundarios excepcionales como Troy Kotsur (primer actor sordo en ganar el Oscar por Coda) en el papel de mafioso, la serie brilla por su capacidad para dosificar la tensión, por la química entre Bateman y Law como hermanos que se odian y se aman y por una dirección -a cargo del propio Bateman, la actriz Laura Linney o Justin Kurzel- que sobrecoge por momentos.

‘Vicios ocultos’

Imagen de 'Vicios ocultos'

Una de las grandes tendencias del cine y las series de los últimos años ha sido acercarse más que nunca a la privacidad de los ricos, desde Succession a The White Lotus. Pero Vicios ocultos le da una gran vuelta a todo ello planteando un personaje que lo pierde todo y sin embargo la única manera que tiene de mantenerse a flote es aparentando que nada ha cambiado. La serie cuenta el descenso a los infiernos de Andrew ‘Coop’ Cooper, un hombre que parecía tenerlo todo (la casa, el coche, los hijos) y que tras perderlo le toca replantearse su estrategia de vida, lo que le lleva a tomar una serie de malas decisiones que pasan por colarse en las casas de sus amigos y vecinos para robarles aquellos objetos de valor que cree que ya no necesitan.

Para ello, la serie tira del mejor actor para dar vida a su protagonista, Jon Hamm. Más allá de que se haya hecho viral por su hipnótico baile, lo cierto es que no podía ser otro actor que el de Mad Men el que encarnase esa irónica decadencia burguesa, ese patetismo revestido de elegancia y esa contradicción constante entre hacer lo correcto y lo que resulta más lógico para sobrevivir en un mundo superficial y despiadado.

‘Adults’

Imagen de 'Adults'

El 2025 también ha sido el año de la vuelta a las sitcoms de veinteañeros. Entre los universitarios de Impostura y las influencers de I Love L.A., un pequeño grupo de neoyorkinos se ha ganado nuestro corazón y cogido el testigo de los Friends, Cómo conocí a vuestra madre y compañía. Se trata de Adults, la serie de FX disponible en Disney+ que narra las desventuras de una variopinta pandilla de veinteañeros viviendo juntos a las afueras de la Gran Manzana.

Billie (Lucy Freyer), una ingenua periodista que acaba de ser despedida, el mordaz y simpático Anton (Owen Thiele), la extrovertida e impulsiva Issa (Amita Rao) o el intenso y caótico Samir (Malik Elassal) son los miembros de la casa de los padres de este último, a la que se une el novio de Issa, Paul Baker (Jack Innanen). Siguiendo en gran medida la estructura clásica de sitcom y mirándose en sus predecesoras, Adults encuentra su voz en situaciones más identificables para la nueva generación Z entre protestas sociales, precarización de empleo o citas que no salen como uno espera aunque las haya planificado hasta el último detalle.

‘The Pitt’

La primera temporada de "The Pitt" (Captura de video)

Los dramas sanitarios han sustentado en gran medida la historia de la televisión moderna, por lo que solo era cuestión de tiempo que un nuevo hospital se erigiese como nuevo punto de encuentro. En este caso es el Pittsburgh Trauma Medical Hospital el encargado de albergar nuevas y emocionantes historias. En este caso, las del Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch, médico de urgencias y encargado de guiar a un grupo de novatos: Victoria Javadi, estudiante de medicina de tercer año; Dennis Whitaker, estudiante de medicina de cuarto año; la Dra. Trinity Santos, residente; y la Dra. Melissa Mel King, residente de segundo año.

Un lúcido retrato sobre la situación de los servicios sanitarios postpandemia, The Pitt brilla por el realismo tanto en su puesta en escena como en su diálogos, con un reparto casi desconocido pero que ha conseguido sacar algunas de las interpretaciones más conmovedoras del año.

‘La Casa Guinness’

Louis Partridge interpreta a Edward, quien se queda con la empresa al morir su padre. (Captura de video)

Netflix es experta en encontrar la combinación perfecta entre varios géneros, y con La Casa Guinness ha conseguido aunar el thriller macarra británico que tantos éxitos le trajo con Peaky Blinders y sumarlo con el drama de época con toques anacrónicos de Los Bridgerton. Porque La Casa Guinness funciona a la vez como un lúdico -que no hiperrealista- relato de la familia Guinness y cómo construyó su imperio de cervezas más allá de las fronteras irlandesas, al tiempo que es un tenso thriller de conspiraciones políticas y entre hermanos.

Louis Partridge, Anthony Boyle, Emily Fairn y Fionn O’Shea dan vida a los cuatro hermanos de la Casa Guinness, aunque solo dos de ellos hereden directamente el negocio familiar, y solo uno esté de acuerdo en asumir la carga de responsabilidad que conlleva. Entre rifles y urnas, acompañados por música actual pero bien feniana como la de los Fontaines D.C., La Casa Guinness ha sido una de las sorpresas del año y tomar el relevo de los Peaky Blinders mientras estos se trasladan a la gran pantalla.

‘Task’

Mark Ruffalo en 'Task' (HBO Max)

No es un gran año de series si HBO Max no lanza su thriller de rigor. Después de Big Little Lies, Heridas abiertas (Sharp Objects) o Mare of Easttown, con la que precisamente comparte universo Task, con la que precisamente comparte showrunner. Con Mark Ruffalo a la cabeza, Task cuenta la historia de un agente del FBI, Tom Brandis (Mark Ruffalo) a quien ponen al mando de un cuerpo especial encargado de investigar una serie de robos en los suburbios más humildes de Filadelfia, sin saber que quien está detrás es un peligroso cabeza de familia.

Al igual que con Mare of Easttown, el guionista Brad Ingelsby construye un complejo entramado de personajes ambiguos e impredecibles, con un escenario de fondo que por momentos se siente real. Más allá de su desenlace y de que esté renovada por una segunda temporada, se trata de esos thrillers que ponen a uno con el corazón en un puño.

‘Hal y Harper’

Lili Reinhart, Mark Ruffalo y Cooper Raiff en 'Hal y Harper'

Hablando de Mark Ruffalo, otra de las series del año tiene su sello inconfundible, aunque su participación esté en medio de otras dos, las de Lili Reinhart y Cooper Raiff. La primera ha sido durante años la Betty de Riverdale, mientras que el segundo se ha erigido como uno de los niños prodigios del Sundance que fundase el fallecido durante este año Robert Redford. Pero ni Raiff es ya del todo ese joven ni Hal y Harper es del todo la típica comedia adolescente de Sundance. Narra la historia de dos hermanos mellizos muy diferentes pero unidos por el trauma de perder a su madre cuando eran niños.

En realidad, Hal y Harper es un profundo y doloroso retrato de una generación a medio camino entre los millenial y los GenZ, demasiado mayor para algunas cosas y demasiado joven e ingenua para otras. Así lo representa el propio Raiff, valiéndose de flashbacks en los que se pone a él mismo junto a Reinhart interpretando una versión infantil de sus personajes, decisión arriesgada pero que plasma como ninguna ese sentimiento de haberse estancado en la juventud que ya representó en Bailando a la vida. Inédita

‘Alien: Planeta Tierra’

(Disney+)

El 2025 también será recordado por un buen año para las series de ciencia ficción y terror. Con permiso de la recién terminada Bienvenidos a Derry, la gran sorpresa ha sido esta Alien: Planeta Tierra. Sorpresa porque las últimas entregas de la saga creada por Ridley Scott en torno a los llamados xenomorfos no había cumplido del todo con las expectativas, pero su traslado a la televisión de la mano de un nombre reputado como el de Noah Hawley (Fargo) ha sido todo un acierto.

Al contrario que Romulus, que se situaba justo a continuación de la entrega original de 1979 protagonizada por Sigourney Weaver, esta se ambienta incluso antes de Alien, el octavo pasajero. Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta. El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

‘The Studio’

Esta imagen publicada por Apple TV muestra a Ike Barinholtz, de izquierda a derecha, Chase Sui Wonders, Seth Rogen y Kathryn Hahn en una escena de "The Studio". (Apple TV via AP)

Con permiso de Adolescencia, esta ha sido la revelación del año. Irónicamente, una de las series más importantes del año trata precisamente sobre el cine y no sobre la televisión, aunque no lo pueda hacer en un formato más episódico y rebelde para criticar el séptimo arte. The Studio narra las aventuras de Matt Remick (Seth Rogen), productor de cine que es ascendido de la noche a la mañana a máximo responsable de uno de los estudios punteros de Hollywood. Pero su ascenso lleva un gran precio con él, pues pronto se da cuenta de las concesiones que tiene que hacer para mantener la empresa a flote y la de concesiones personales que tiene que hacer para mantener su empleo y no morir en el intento.

Con planos secuencia, diálogos de lo más meta y cameos de grandes estrellas del cine como Martin Scorsese o Zac Efron para hacer la experiencia aun más auténtica, The Studio es una rareza difícil de comparar con nada y que probablemente marque un antes y un después en la televisión y en el cine, aunque habrá que esperar a su segunda temporada para ver si es capaz de mantener las expectativas proyectadas sobre ella. Hasta entonces, feliz 2026 seriéfilo y muchas gracias a Sal Saperstein.