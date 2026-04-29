España

Tensión en la embajada de Gambia de Madrid: decenas de personas saltan la verja para obtener el certificado de vulnerabilidad

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha calificado el incidente como “preocupante”

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Imágenes de alta tensión en la embajada de Gambia, donde decenas de personas intentan saltar la verja exterior tras una noche de colas sin éxito para realizar sus trámites.

La Embajada de Gambia en Madrid vivió momentos de tensión ayer, tras registrarse largas colas de personas migrantes y un intento de acceso irregular al recinto diplomático. El episodio se produjo en el contexto de un aumento significativo en la demanda de trámites consulares entre ciudadanos gambianos, especialmente para la obtención de certificados de vulnerabilidad y pasaportes, imprescindibles para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes.

El suceso que ha dejado impactado a miles de personas en redes sociales, salió a la luz ayer por la tarde cuando el sindicato mayoritario de la Policía Nacional (@JupolNacional) publicó el video donde se veían a cientos de personas trepando el muro de la institución. “No, no es África: es la embajada de Gambia en Madrid”, se leía en el post.

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Los agentes de la Policía Nacional acudieron sobre las 10 de la mañana tras detectar intentos de asalto al edificio. No obstante, una vez llegaron hasta el edificio institucional, el ambiente se calmó y se restableció el órden. El sindicado del cuerpo nacional asegura que esta acción ha sido “consecuencia del proceso de regularización de personas extranjeras en situación irregular impulsado por el Gobierno, que está generando un auténtico caos en buena parte del país, algo totalmente previsible, por otro lado”, escribían a continuación.

Aunque no hubo heridos ni detenidos por lo ocurrido, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha calificado el incidente como “preocupante”, además de criticar el proceso de regularización migratoria que se aprobó hace unas semanas. Asimismo, considera que “estamos dando una imagen de país que es un auténtico caos, un proceso de regularización que ya nació mal y que estamos viendo cómo está saturando los servicios de muchísimos ayuntamientos y viendo imágenes tan preocupantes como la de ayer”, ha valorado hoy el consejero.

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Qué ha dicho la embajada

Por su parte, la embajada de Gambia ha asegurado que lo sucedido ayer es un “incidente puntual”, al tratarse de un pequeño grupo que intentó acceder a las instalaciones fuera de los procedimientos establecidos. También han explicado que la aglomeración de solicitantes responde a la frecuencia habitual de los servicios consulares.

Al parecer, el equipo encargado de tramitar pasaportes se desplaza periódicamente desde Banjul, lo que provoca acumulaciones de solicitudes entre visita y visita. Esto, inevitablemente, da lugar a picos de demanda y largas colas, como las observadas ayer. Aun así, la embajada se ha comprometido a reforzar las medidas de gestión y seguridad para evitar situaciones similares en el futuro.

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