Paul Thomas Anderson quería dirigir una entrega de esta icónica saga de acción: “Me hubiera encantado que Tom Cruise me lo propusiese”

El reconocido cineasta, que presenta esta semana ‘Una batalla tras otra’ junto a Leonardo DiCaprio, ha admitido que tiene predilección por una franquicia

David Pardillos

Por David Pardillos

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Es uno de los mejores directores de su generación, cuenta con la admiración de algunas de las mayores estrellas del cine y está a punto de estrenar la que dicen es su nueva gran obra maestra. Paul Thomas Anderson está en boca de todos con motivo del estreno de Una batalla tras otra, su nueva película en la que cuenta con Leonardo DiCaprio, Sean Penn o Benicio del Toro, entre otros.

Conocido por títulos como Magnolia, Boogie Nights o Pozos de ambición, Paul Thomas Anderson está considerado como uno de los mejores directores nortemaericanos desde hace años, y ha sido siempre un gran emblema del llamado “cine de autor”. No obstante, eso no es incompatible con que el cineasta tenga gustos más mainstream, y es que de hecho siente gran devoción por películas comerciales o alejadas del cine que representa. En algún momento ha alabado cintas como Venom 2, Ted o incluso el cine de Adam Sandler con Un papá en apuros a la cabeza.

Pero la cosa no queda ahí, ya que ahora ha reconocido que le habría encantado dirigir una entrega de una de las sagas de acción más famosas: Misión Imposible. Anderson, que trabajó con Tom Cruise en Magnolia, cuando este ya había arrancado la saga, confiesa ahora que esperaba una llamada por parte del actor para dirigir una entrega, pero que esta nunca llegó muy a su pesar: "Me hubiera encantado dirigir una, pero nunca recibí esa llamada. Me sentí muy decepcionado", reconocía el director de El hilo invisible en una entrevista para Le Figaro con motivo del estreno de Una batalla tras otra.

This image released by Warner
This image released by Warner Bros. Pictures shows Teyana Taylor, left, and Sean Penn in a scene from "One Battle After Another." (Warner Bros. Pictures via AP)

Otros sueños por cumplir

A pesar de todo, Anderson es plenamente consciente de que la saga llegó a su aparente final con la última entrega, estrenada hace tan solo unos meses. “Creo que ya ha terminado con Misión: Imposible, así que no va a suceder", señalaba el director de cine, haciendo referencia a Misión Imposible: Sentencia final, que cerró la saga con la última aventura de Ethan Hunt y su equipo. Lo cierto es que hubo un tiempo en el que Paul Thomas Anderson pudo perfectamente haberse incorporado a la saga, pues otros grandes directores como Brian de Palma, John Woo o J.J. Abrams lo habían hecho antes, pero finalmente no fue posible.

En su lugar, el cineasta californiano puede presentar orgulloso ahora su nueva película, Una batalla tras otra, en la que adapta libremente el libro de Thomas Pynchon, Vineland. En ella se cuenta la historia de un grupo de guerrilleros encabezados por el personaje de Leonardo DiCaprio, quien por circunstancias de la vida tiene que mudarse a vivir en secreto junto a su hija recién nacida. Varios años después, el ejército en general y el coronel Locklaw en particular (Sean Penn) comienzan una nueva búsqueda para encontrar a los guerrilleros que aun quedan, Aunque no serán tan fáciles de encontrar, ya que contarán con nuevos aliados como el personaje interpretado por Benicio del Toro, un profesor de karate que guarda sus propios secretos y que es del todo afín a la revolución.

