Sorpresa en el especial de Nochevieja de RTVE: La Oreja de Van Gogh presentará su nuevo single con Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh en la imagen oficial de su regreso

Hace unos meses, después de muchas especulaciones, saltó la noticia: La Oreja de Van Gogh anunciaba oficialmente el regreso de Amaia Montero como vocalista, marcando su vuelta a los escenarios tras un año de la salida de Leire Martínez. El grupo comunicó que Pablo Benegas, uno de los fundadores, no iba a participar en la próxima gira, algo que ya se intuía después de que él mismo dijera que abandonaba la agrupación.

La banda compartió una imagen de Amaia Montero junto a Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, y publicó un vídeo en su perfil oficial de Instagram donde se les veía ensayando juntos. En el mensaje, expresaron: “Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos”.

Ahora, RTVE ha confirmado que La Oreja de Van Gogh presentará su nuevo single durante durante el especial musical previo a las Campanadas 2025-2026 (que presentarán Chenoa y el dúo Estopa), marcando el definitivo regreso de Amaia Montero a la banda.

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh.

El anuncio ha sido realizado por María Eizaguirre, directora de comunicación de la Corporación, durante la emisión especial del Sorteo de la Lotería de Navidad. Con esta apuesta, la cadena pública busca reforzar su liderazgo en la tradicional retransmisión de fin de año.

Cuando ver el especial Nochevieja de RTVE

La gala musical previa a las uvas servirá como escenario para este esperado reencuentro, en el que La Oreja de Van Gogh interpretará por primera vez su nuevo tema. El grupo presentará en exclusiva su nuevo single desde el Palacio de Miramar de San Sebastián, marcando la primera aparición de Amaia Montero tras casi 18 años de ausencia de la formación.

El evento, que comenzará a las 23.30 horas, incluirá actuaciones de artistas como Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, quienes participarán desde diferentes puntos de España. Además, el emblemático Pirulí de Madrid será escenario de una actuación especial para conmemorar los 70 años de TVE, según ha seguido detallando María Eizaguirre: “Un gordo mucho más musical llega a RTVE, porque tendremos a unos niños que no son de San Ildefonso. Son unos donostiarras, que vienen con uno de los singles más esperados. 18 años después vuelve La Oreja de Van Gogh y tenemos la exclusiva mundial de ese nuevo single. La Oreja de Van Gogh se come las uvas en Nochevieja con TVE”.

Foto promocional de la nueva etapa de La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh ha superado los 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, posicionándose entre los artistas más escuchados a nivel mundial y nacional. En solo 24 horas vendieron casi 500.000 entradas para su próxima gira Tantas cosas que contar Tour 2026.

Este especial de Nochevieja servirá como antesala de La casa de la música, un nuevo programa que RTVE lanzará en 2026 y que funcionará como plataforma para actuaciones en directo de artistas consolidados y emergentes.

Éxito de ventas en esperada gira

Hace unos días la formación añadió seis nuevas fechas a su gira de 2026, con presentaciones confirmadas en Badajoz, Córdoba, Gran Canaria, Tenerife, Barcelona y Madrid. El último espectáculo del año tendría lugar en Madrid el 30 de diciembre.

Tras agotar entradas en numerosas ciudades y vender medio millón de boletos, la banda donostiarra amplía su tour Tantas cosas que contar. El recorrido, que celebra más de tres décadas de trayectoria, incluye un repertorio con temas como Cuídate, La playa, Puedes contar conmigo, Rosas y 20 de enero. El inicio de la gira está previsto para el 9 de mayo en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). Con estas incorporaciones, el tour alcanza ya una treintena de conciertos.