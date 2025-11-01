Lamine Yamal confirma su ruptura con Nicki Nicole: “No ha sido por ninguna infidelidad”

Nicki Nicole y Lamine Yamal en una imagen compartida en redes sociales (@lamineyamal).

Lamine Yamal ha confirmado el fin de su relación sentimental con la cantante y compositora argentina Nicki Nicole. La noticia ha sido comunicada en exclusiva al programa D Corazón de RTVE, la mañana de este sábado, 1 de noviembre, en una conversación mantenida con el periodista Javier de Hoyos. El delantero, de 18 años, ha querido zanjar los rumores surgidos en torno a la separación y ha insistido en que la decisión de poner punto final a su romance no está relacionada con ninguna infidelidad.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, ha afirmado de forma tajante el azulgrana al periodista. El jugador del FC Barcelona también ha hablado de las especulaciones que han circulado acerca de un reciente viaje a Italia, supuesto detonante de su ruptura. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, ha manifestado, en respuesta a los comentarios y filtraciones publicados en diversos medios en los últimos días.

La historia de amor de Lamine Yamal y Nicki Nicole

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se hizo pública a finales del pasado mes de agosto, cuando la artista, de 25 años, dio a conocer su romance a través de su perfil en Instagram. Ambos posaron juntos en una fotografía con motivo del cumpleaños del futbolista, consolidando ante la opinión pública lo que hasta entonces solo era un rumor en el mundo del espectáculo y del deporte. Su primer encuentro tuvo lugar meses antes, en una fiesta organizada por Lamine Yamal para celebrar su mayoría de edad, a la que asistieron compañeros de equipo, figuras influyentes y varios rostros habituales del panorama mediático. Aquella celebración resultó polémica y acaparó el interés de la prensa durante varias semanas.

A lo largo de su breve relación, la pareja fue protagonista de múltiples titulares y gestos públicos, fortaleciendo una imagen de complicidad que contó con el respaldo de numerosos seguidores. El pasado 21 de octubre, Nicki Nicole asistió al Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona para presenciar un partido del club azulgrana frente al Olympiacos, que terminó con una contundente victoria (6-1) para el equipo dirigido por Hansi Flick y en el que Lamine Yamal marcó uno de los goles. La presencia de la cantante en ese encuentro se interpretó como una muestra explícita de apoyo al futbolista, en un momento en el que la pareja aún mantenía su relación.

La cantante argentina Nicki Nicole, pareja del delantero del Barcelona Lamine Yamal, durante el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Olimpiacos, este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys.-EFE/ Alejandro García

Las declaraciones de Lamine Yamal llegan transcurridas solo unas semanas desde ese episodio, con la intención de evitar malentendidos y acabar con los rumores que circulan en redes sociales y medios de comunicación. El jugador quiso incidir en que su relación terminó de mutuo acuerdo y que las informaciones recientes sobre terceras personas carecen de fundamento.

Por otro lado, la ruptura coincide en un periodo de importantes cambios personales para el futbolista, quien recientemente ha adquirido una vivienda que ha vuelto a situarle en el foco mediático. Se trata de la mansión en la que residieron la cantante Shakira y el exjugador Gerard Piqué durante su relación. La operación de compraventa se habría cerrado por una cantidad cercana a los 11 millones de euros, según fuentes próximas al entorno del jugador. El inmueble, situado en el municipio de Esplugues de Llobregat, se encuentra a menos de diez kilómetros de la capital catalana y goza de gran notoriedad por su vinculación con los antiguos propietarios.