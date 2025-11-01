España

Lamine Yamal confirma su ruptura con Nicki Nicole: “No ha sido por ninguna infidelidad”

El futbolista del FC Barcelona ha sacado a la luz su separación de la cantante, con quien empezó una relación a finales de agosto

Guardar
Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal en una imagen compartida en redes sociales (@lamineyamal).

Lamine Yamal ha confirmado el fin de su relación sentimental con la cantante y compositora argentina Nicki Nicole. La noticia ha sido comunicada en exclusiva al programa D Corazón de RTVE, la mañana de este sábado, 1 de noviembre, en una conversación mantenida con el periodista Javier de Hoyos. El delantero, de 18 años, ha querido zanjar los rumores surgidos en torno a la separación y ha insistido en que la decisión de poner punto final a su romance no está relacionada con ninguna infidelidad.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, ha afirmado de forma tajante el azulgrana al periodista. El jugador del FC Barcelona también ha hablado de las especulaciones que han circulado acerca de un reciente viaje a Italia, supuesto detonante de su ruptura. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, ha manifestado, en respuesta a los comentarios y filtraciones publicados en diversos medios en los últimos días.

La historia de amor de Lamine Yamal y Nicki Nicole

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se hizo pública a finales del pasado mes de agosto, cuando la artista, de 25 años, dio a conocer su romance a través de su perfil en Instagram. Ambos posaron juntos en una fotografía con motivo del cumpleaños del futbolista, consolidando ante la opinión pública lo que hasta entonces solo era un rumor en el mundo del espectáculo y del deporte. Su primer encuentro tuvo lugar meses antes, en una fiesta organizada por Lamine Yamal para celebrar su mayoría de edad, a la que asistieron compañeros de equipo, figuras influyentes y varios rostros habituales del panorama mediático. Aquella celebración resultó polémica y acaparó el interés de la prensa durante varias semanas.

A lo largo de su breve relación, la pareja fue protagonista de múltiples titulares y gestos públicos, fortaleciendo una imagen de complicidad que contó con el respaldo de numerosos seguidores. El pasado 21 de octubre, Nicki Nicole asistió al Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona para presenciar un partido del club azulgrana frente al Olympiacos, que terminó con una contundente victoria (6-1) para el equipo dirigido por Hansi Flick y en el que Lamine Yamal marcó uno de los goles. La presencia de la cantante en ese encuentro se interpretó como una muestra explícita de apoyo al futbolista, en un momento en el que la pareja aún mantenía su relación.

La cantante argentina Nicki Nicole,
La cantante argentina Nicki Nicole, pareja del delantero del Barcelona Lamine Yamal, durante el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Olimpiacos, este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys.-EFE/ Alejandro García

Las declaraciones de Lamine Yamal llegan transcurridas solo unas semanas desde ese episodio, con la intención de evitar malentendidos y acabar con los rumores que circulan en redes sociales y medios de comunicación. El jugador quiso incidir en que su relación terminó de mutuo acuerdo y que las informaciones recientes sobre terceras personas carecen de fundamento.

Por otro lado, la ruptura coincide en un periodo de importantes cambios personales para el futbolista, quien recientemente ha adquirido una vivienda que ha vuelto a situarle en el foco mediático. Se trata de la mansión en la que residieron la cantante Shakira y el exjugador Gerard Piqué durante su relación. La operación de compraventa se habría cerrado por una cantidad cercana a los 11 millones de euros, según fuentes próximas al entorno del jugador. El inmueble, situado en el municipio de Esplugues de Llobregat, se encuentra a menos de diez kilómetros de la capital catalana y goza de gran notoriedad por su vinculación con los antiguos propietarios.

Temas Relacionados

Lamine YamalNicki NicoleGente EspañaFamosos EspañaRuptura de FamososCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

De la carta de López Obrador al “primer paso” de Albares: cronología de la tensión entre México y España

Este viernes, el ministro de Exteriores reconoció “el dolor y la injusticia” de lo ocurrido hace cinco siglos durante la Conquista. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, celebró el gesto como “un primer paso”

De la carta de López

Cuidar de los padres a cambio de la herencia: “Es un ‘win-win’, tú me das asistencia y yo te doy un piso”

El fenómeno combina factores económicos y culturales como el encarecimiento de los servicios, las listas de espera en residencias y la transformación del modelo familiar, donde el cuidado ya no se asume automáticamente

Cuidar de los padres a

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Cómo eliminar las etiquetas de plástico de los frascos de cristal de manera fácil y rápida

Reutilizar los tarros de cristal es una forma sostenible y práctica de conservar alimentos o guardar objetos en el hogar

Cómo eliminar las etiquetas de

El motivo real por el que Richard Gere y Alejandra Silva dejaron España para volver a Estados Unidos

La pareja tenía planes de estar varios años residiendo en Madrid. Sin embargo, regresaron al país norteamericano antes de lo previsto

El motivo real por el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía identifica al hombre

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

La Guardia Civil está comenzando a revisar las guanteras de los coches: las multas pueden llegar a los 30.000 euros

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

Valencia después de Mazón: el PP da por amortizado al president pero se resiste a hablar de un sucesor, mientras el PSOE tiene un ‘problema’ con Morant y Bernabé

ECONOMÍA

Cuidar de los padres a

Cuidar de los padres a cambio de la herencia: “Es un ‘win-win’, tú me das asistencia y yo te doy un piso”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Precio de la luz en España para este 2 de noviembre: cuáles son las horas más económicas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”