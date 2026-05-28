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Un nuevo estudio sobre lactancia muestra los factores que favorecen el abandono exclusivo de la leche materna durante los seis primeros meses

Pese a que la OMS espera que el 60% de los recién nacidos permanezcan los seis primeros meses de lactancia materna exclusiva, en España solo el 47% de las mujeres sobrepasan ese límite

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La lactancia materna suele extenderse en los seis primeros meses de vida del bebé
Una madre se prepara para darle de comer a su hijo recién nacido (Montaje Infobae)

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las madres amamanten hasta los dos años de edad del bebé, solo los seis primeros meses debería hacerse de manera exclusiva, es decir, alimentar al recién nacido únicamente con leche materna, sin ningún otro líquido o sólido. Con los datos de la Encuesta de Salud de España 2023 (ESdE 2023), se observó que en España se ha obtenido la prevalencia del 46,9%, un porcentaje cada vez más cercano a la meta de la organización mundial.

Pero para el año 2030, la OMS espera que el porcentaje ascienda al 60% en todo el mundo. Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿qué factores dificultan o ayudan a las madres a mantener la lactancia estos meses? Para responder a la pregunta, expertas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Escuela Nacional de Sanidad han publicado sus conclusiones en el International Breastfeeding Journal tras examinar las barreras y los aliados a los que se enfrentan las mujeres de hoy en día.

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La investigación, impulsada tiene su origen en un minucioso trabajo de campo llevado a cabo en Tenerife (Islas Canarias). A través de un estudio longitudinal prospectivo, las investigadoras realizaron un seguimiento paso a paso a 83 mujeres embarazadas pertenecientes al centro de salud de San Isidro, desde sus primeros controles prenatales en 2018 hasta que sus bebés cumplieron los seis meses de vida en 2021.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los motivos de abandono: desde el uso de chupete hasta dolor en los pezones

La lactancia materna se reconoce internacionalmente “como la estrategia más rentable y eficiente para prevenir la morbilidad y mortalidad materna e infantil”, expone el estudio. Y es que sus propiedades únicas no solo previenen enfermedades y mejoran el desarrollo neurológico y de la mandíbula del recién nacido, sino que también ayudan a regular su apetito de manera natural.

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A pesar de esto, el estudio ha identificado una serie de “enemigos” o factores inhibidores que sabotean las intenciones de muchas madres. Uno de los descubrimientos más llamativos es el fuerte impacto negativo que tiene el uso del chupete durante la estancia en el hospital y los primeros 15 días de vida del bebé. Al parecer, la introducción temprana de esta herramienta interfiere en la llamada ‘succión no nutritiva’ en el pecho de la madre. En otras palabras, su uso reduce la frecuencia de las tomas y la estimulación, disminuyendo finalmente la producción natural de leche.

A este problema se suma la aparición de dolor en los pezones durante las dos primeras semanas de vida del bebé. Este síntoma revela un mal agarre o una técnica inadecuada, lo que provoca que la madre amamante con menos frecuencia y, en muchos casos, termine tirando la toalla antes de tiempo. Íntimamente ligado a estas dificultades físicas se encuentra un factor psicológico demoledor: la falsa percepción de la madre de no producir suficiente leche. Este miedo suele surgir al malinterpretar el comportamiento y el llanto del bebé, o por un profundo desconocimiento sobre cómo funciona el asombroso engranaje fisiológico de la lactancia.

Una madre amamanta a su bebé en un sillón. A su izquierda, una mesa con una botella de agua etiquetada "No Agüita" y una taza de té "No Tés".
Una madre sonríe mientras amamanta a su bebé, con una botella de agua y una taza de té marcadas "No Agüita" y "No Tés" respectivamente, simbolizando la suficiencia de la leche materna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existe alguna diferencia si doy a luz en un hospital privado?

No obstante, los factores que intervienen en el abandono de la lactancia materna exclusiva (LME) no solo reside en aquellos que provienen del bebé o la madre, sino que el entorno sanitario también juega un papel crucial. El estudio ha determinado que dar a luz en un hospital de gestión privada que carece de la acreditación iHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, promovida por la OMS y UNICEF) dificulta enormemente la continuación de la lactancia a los 4 y 6 meses.

En contraste, los hospitales acreditados —que en España son mayoritariamente públicos— promueven prácticas vitales como el contacto inmediato piel con piel de la madre y el hijo durante al menos dos horas tras el parto, lo que facilita el éxito del proceso. Pese a ello, la investigación también apunta a otros factores que actúan como “escudos protectores” ante la lactancia: mantenerse informada sobre el proceso. Y es que las mujeres del estudio que conocían de antemano los enormes beneficios de la lactancia materna —no solo para sus hijos, sino también para su propia salud— tuvieron una tasa de éxito mucho mayor a la hora de mantenerla a lo largo de los meses. Las autoras aseguran que el conocimiento empodera a las madres y apuntala su decisión frente a las adversidades.

Asimismo, tener nacionalidad extranjera (principalmente de origen latinoamericano en el entorno de este estudio) actua como un factor protector, probablemente debido a que las creencias culturales de sus países de origen refuerzan el vínculo y la práctica de amamantar frente a otras tendencias de las sociedades de acogida. Pero, en definitiva, las investigadoras concluyen que la mayoría de estos obstáculos se pueden esquivar si se mejoran las prácticas de atención a la mujer gestante y puérpera.

De este modo, es vital que los profesionales sanitarios reciban una formación específica para poder observar, corregir y acompañar a las madres desde los primeros instantes en el paritorio. Solo a través del apoyo profesional continuo y la implementación de políticas de humanización del parto en todos los hospitales, independientemente de si son públicos o privados, podremos asegurar que dar el pecho deje de ser una carrera de obstáculos y se convierta en una experiencia plena y saludable.

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