España

Amaia Montero rompe su silencio tras la polémica: “Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra”

La cantante rompe su silencio y habla por primera vez sobre su recuperación personal y su vuelta a los escenarios junto a la banda donostiarra

Por Clara Barceló

Amaia Montero en su publicación
Amaia Montero en su publicación de Instagram (@amaiamonterooficial)

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha generado una enorme expectación y también una gran división entre los seguidores del grupo. Mientras muchos fans celebran la vuelta de la vocalista original, otros han mostrado su descontento por la salida de Leire Martínez, quien durante 17 años fue la voz principal de la banda.

A pesar de las distintas opiniones, el entusiasmo del público ha sido indiscutible. Las entradas para la nueva gira se han agotado en cuestión de horas, con todas las localidades vendidas en ciudades como Madrid, Barcelona, Murcia y Bilbao. Ante la alta demanda, el grupo ha anunciado una tercera fecha el 5 de diciembre en el Bizkaia Arena, que servirá como cierre de su gira por España.

Después de varios meses de rumores y especulaciones sobre su estado de salud, Amaia Montero ha decidido hablar abiertamente sobre el proceso personal que ha vivido durante estos últimos años. A través de un mensaje publicado en su Instagram, la artista ha compartido una reflexión sobre su recuperación emocional y su nueva etapa personal y profesional.

Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia
Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia Montero, en el anuncio de la vuelta de La Oreja de Van Gogh. (RRSS)

“Dicen que las oportunidades solo pasan una vez, que si no las atrapas ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Nacen cuando decides que mereces otra, cuando decides ponerte en pie y seguir, cuando te levantas de nuevo”, escribió la cantante en su publicación, que ha emocionado a miles de seguidores.

Montero ha hablado sobre su duro episodio de salud mental, por el que tuvo que estar ingresada en el hospital. “Durante seis años pensé que ya no podía más y que no lo conseguiría. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable, pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente, es letal, tanto que no vuelves a ser la misma, porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra”, explicó.

La publicación de Amaia ha sido recibida con una ola de cariño en sus redes sociales. Muchos fans han destacado la valentía de la artista al hablar públicamente sobre su proceso de recuperación y de su deseo de volver a los escenarios.

“La vida va de agradecer”, continuaba su mensaje. “De ir construyéndose, de irse para volver a ser, de alejarse del ruido para volver a escuchar”. Con estas palabras, la cantante dejaba ver que su regreso no solo ha sido profesional, sino también una reconciliación personal consigo misma y con su pasado.

Una nueva etapa para La Oreja de Van Gogh

El regreso de la banda

El regreso de Amaia Montero marca una nueva era para la banda. Desde su fundación en los años 90, La Oreja de Van Gogh ha vendido millones de discos y ha dejado clásicos como Rosas, La Playa o Puedes contar conmigo.

“Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando. He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, mis compañeros, mis hermanos, mi familia”, concluyó Amaia en su mensaje.

Con la gira completamente agotada y el gran apoyo de sus seguidores, la cantante vive su regreso más personal y emotivo, un reencuentro con la música, con sus compañeros y consigo misma.

