La impactante tradición de la familia real de Malasia para presentar a su nueva heredera: tijeras, rezos y un ritual centenario

El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)

La familia real de Malasia celebra este mes uno de sus rituales más simbólicos y desconocidos para Occidente. La protagonista ha sido la pequeña princesa Khadeeja, nacida el pasado 5 de abril, que ha sido presentada oficialmente ante la corte de Johor a través de una antigua tradición cargada de simbolismo y espiritualidad. La ceremonia, conocida como ‘Majlis Berandam Surai’ o ‘Cukur Jambul’, marca el primer corte de pelo del bebé y supone una especie de bienvenida oficial del recién nacido a la familia real y a la comunidad.

Aunque en Europa las monarquías suelen acaparar gran parte de la atención mediática, la corona de Malasia continúa siendo una gran desconocida para buena parte del mundo occidental. Sin embargo, el sistema monárquico malayo es uno de los más peculiares del planeta. De los 13 estados que conforman el país, nueve son sultanatos cuyos soberanos se turnan el trono federal cada cinco años. Actualmente, el rey de Malasia es el sultán Ibrahim Iskandar, soberano de Johor, que accedió al cargo en enero de 2024.

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El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)

Precisamente por su nuevo papel como jefe de Estado, el monarca reside temporalmente en Kuala Lumpur, mientras tanto ha dejado la regencia de Johor en manos de su hijo mayor, el príncipe Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar, conocido popularmente como Tunku Ismail. Él y su esposa, Khaleeda Bustamam, forman una de las parejas más populares y mediáticas del país y acumulan millones de seguidores en redes sociales. La recién nacida Khadeeja es la quinta hija del matrimonio.

El tradicional ritual del primer corte de pelo

La ceremonia se ha celebrado lugar 40 días después del nacimiento de la pequeña y ha reunido a numerosos miembros de la realeza, representantes religiosos y figuras destacadas de la sociedad malaya. Durante el acto, los asistentes fueron cortando pequeños mechones de pelo a la bebé en un ritual que simboliza la pureza del recién nacido, la protección familiar y el inicio de una nueva etapa en su vida.

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El encargado de dirigir la ceremonia fue Dato’ Yahya Ahmad, Muftí de Johor y máxima autoridad religiosa de la región, que recitó distintas oraciones mientras se llevaba a cabo el tradicional corte de pelo. Las imágenes compartidas por la propia familia real dejaron ver a la pequeña Khadeeja en brazos de sus padres mientras familiares y allegados participaban en el emotivo rito.

El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)

La ceremonia permitió además reunir a buena parte de la familia real de Johor. Entre los asistentes estuvieron el rey Ibrahim y la reina Raja Zarith Sofiah, junto a varios de sus hijos, como los príncipes Tunku Idris, Tunku Abdul Rahman y Tunku Abu Bakar, además de la princesa Aminah, una de las royals malasias más conocidas internacionalmente tras su matrimonio con el exfutbolista neerlandés Dennis Verbaas, convertido al islam.

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Un mes repleto de celebraciones para la monarquía malaya

El nacimiento y presentación oficial de la princesa Khadeeja no ha sido el único gran acontecimiento reciente para la familia real. Apenas unos días después, el regente Tunku Ismail presidió otro importante acto en el Gran Palacio Real de Johor, donde entregó varias distinciones honoríficas en nombre de su padre.

Entre las condecoradas estuvo su esposa, Khaleeda Bustamam, que recibió la insignia de Gran Dama de la Orden del Sultán de Johor, una distinción creada hace apenas una década. También fue homenajeado su hijo mayor, el príncipe Iskandar Abdul, de solo ocho años, heredero del sultanato de Johor y futuro sucesor de la familia real.

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El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)

Todo ello coincide además con las celebraciones oficiales por el cumpleaños del rey Ibrahim Iskandar. Aunque el monarca nació el 22 de noviembre de 1958, el cumpleaños oficial del rey de Malasia se celebra siempre el primer sábado de junio, independientemente de la fecha real de nacimiento del soberano. Una curiosa tradición más dentro de una de las monarquías más singulares del mundo.