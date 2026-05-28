España

La impactante tradición de la familia real de Malasia para presentar a su nueva heredera: tijeras, rezos y un ritual centenario

La pequeña Khadeeja, nieta del rey Ibrahim Iskandar, ha protagonizado una ancestral ceremonia de bienvenida en la corte de Johor que ha reunido a buena parte de la realeza malaya

Guardar
Google icon
El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)
El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)

La familia real de Malasia celebra este mes uno de sus rituales más simbólicos y desconocidos para Occidente. La protagonista ha sido la pequeña princesa Khadeeja, nacida el pasado 5 de abril, que ha sido presentada oficialmente ante la corte de Johor a través de una antigua tradición cargada de simbolismo y espiritualidad. La ceremonia, conocida como ‘Majlis Berandam Surai’ o ‘Cukur Jambul’, marca el primer corte de pelo del bebé y supone una especie de bienvenida oficial del recién nacido a la familia real y a la comunidad.

Aunque en Europa las monarquías suelen acaparar gran parte de la atención mediática, la corona de Malasia continúa siendo una gran desconocida para buena parte del mundo occidental. Sin embargo, el sistema monárquico malayo es uno de los más peculiares del planeta. De los 13 estados que conforman el país, nueve son sultanatos cuyos soberanos se turnan el trono federal cada cinco años. Actualmente, el rey de Malasia es el sultán Ibrahim Iskandar, soberano de Johor, que accedió al cargo en enero de 2024.

PUBLICIDAD

El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)
El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)

Precisamente por su nuevo papel como jefe de Estado, el monarca reside temporalmente en Kuala Lumpur, mientras tanto ha dejado la regencia de Johor en manos de su hijo mayor, el príncipe Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar, conocido popularmente como Tunku Ismail. Él y su esposa, Khaleeda Bustamam, forman una de las parejas más populares y mediáticas del país y acumulan millones de seguidores en redes sociales. La recién nacida Khadeeja es la quinta hija del matrimonio.

El tradicional ritual del primer corte de pelo

La ceremonia se ha celebrado lugar 40 días después del nacimiento de la pequeña y ha reunido a numerosos miembros de la realeza, representantes religiosos y figuras destacadas de la sociedad malaya. Durante el acto, los asistentes fueron cortando pequeños mechones de pelo a la bebé en un ritual que simboliza la pureza del recién nacido, la protección familiar y el inicio de una nueva etapa en su vida.

PUBLICIDAD

El encargado de dirigir la ceremonia fue Dato’ Yahya Ahmad, Muftí de Johor y máxima autoridad religiosa de la región, que recitó distintas oraciones mientras se llevaba a cabo el tradicional corte de pelo. Las imágenes compartidas por la propia familia real dejaron ver a la pequeña Khadeeja en brazos de sus padres mientras familiares y allegados participaban en el emotivo rito.

El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)
El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)

La ceremonia permitió además reunir a buena parte de la familia real de Johor. Entre los asistentes estuvieron el rey Ibrahim y la reina Raja Zarith Sofiah, junto a varios de sus hijos, como los príncipes Tunku Idris, Tunku Abdul Rahman y Tunku Abu Bakar, además de la princesa Aminah, una de las royals malasias más conocidas internacionalmente tras su matrimonio con el exfutbolista neerlandés Dennis Verbaas, convertido al islam.

Un mes repleto de celebraciones para la monarquía malaya

El nacimiento y presentación oficial de la princesa Khadeeja no ha sido el único gran acontecimiento reciente para la familia real. Apenas unos días después, el regente Tunku Ismail presidió otro importante acto en el Gran Palacio Real de Johor, donde entregó varias distinciones honoríficas en nombre de su padre.

Entre las condecoradas estuvo su esposa, Khaleeda Bustamam, que recibió la insignia de Gran Dama de la Orden del Sultán de Johor, una distinción creada hace apenas una década. También fue homenajeado su hijo mayor, el príncipe Iskandar Abdul, de solo ocho años, heredero del sultanato de Johor y futuro sucesor de la familia real.

El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)
El sultán Ibrahim Iskandar, el Tunku Ismail y la princesa. (Instagram @hrhcrownprinceofjohor)

Todo ello coincide además con las celebraciones oficiales por el cumpleaños del rey Ibrahim Iskandar. Aunque el monarca nació el 22 de noviembre de 1958, el cumpleaños oficial del rey de Malasia se celebra siempre el primer sábado de junio, independientemente de la fecha real de nacimiento del soberano. Una curiosa tradición más dentro de una de las monarquías más singulares del mundo.

Temas Relacionados

Casas RealesRelezaMalasivaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Zaragoza este 28 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Zaragoza este 28 de mayo

La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

Los socios y la oposición critican que la norma deja fuera a partidos y sindicatos, además de depender de un organismo vinculado al Gobierno

La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

Leire Díez recurrió a un ministro chavista para recobar pruebas contra un fiscal anticorrupción acusado de tener relaciones con una menor

Leire contactó con Nervis Villalobos para hablar con Miriam, una joven que denunció al fiscal Grinda y cuyo casó llegó incluso al Constitucional. Al fiscal también le intentaron sobornar con 300.000 euros, según una denuncia que puso él

Leire Díez recurrió a un ministro chavista para recobar pruebas contra un fiscal anticorrupción acusado de tener relaciones con una menor

La reunión de Santos Cerdán con Leire Díez en Ferraz que fue “un punto de inflexión” en la trama para frenar las causas judiciales contra el PSOE: “Mira el jefe como cita lo de los audios”

El juez Pedraz sitúa a Leire Díez como coordinadora de una operación organizada desde Ferraz para frenar investigaciones que afectaban al PSOE y al Gobierno

La reunión de Santos Cerdán con Leire Díez en Ferraz que fue “un punto de inflexión” en la trama para frenar las causas judiciales contra el PSOE: “Mira el jefe como cita lo de los audios”

Un nuevo estudio sobre lactancia muestra los factores que favorecen el abandono exclusivo de la leche materna durante los seis primeros meses

Pese a que la OMS espera que el 60% de los recién nacidos permanezcan los seis primeros meses de lactancia materna exclusiva, en España solo el 47% de las mujeres sobrepasan ese límite

Un nuevo estudio sobre lactancia muestra los factores que favorecen el abandono exclusivo de la leche materna durante los seis primeros meses
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

Leire Díez recurrió a un ministro chavista para recobar pruebas contra un fiscal anticorrupción acusado de tener relaciones con una menor

La reunión de Santos Cerdán con Leire Díez en Ferraz que fue “un punto de inflexión” en la trama para frenar las causas judiciales contra el PSOE: “Mira el jefe como cita lo de los audios”

El papel de Miguel Palomero dentro de la presunta trama internacional de Plus Ultra que realizaba operaciones con petróleo y oro venezolano

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

ECONOMÍA

Los bancos dificultan la apertura de cuentas a inmigrantes en situación irregular y se escudan en la normativa antiblanqueo

Los bancos dificultan la apertura de cuentas a inmigrantes en situación irregular y se escudan en la normativa antiblanqueo

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista