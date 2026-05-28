La reunión de Santos Cerdán con Leire Díez en Ferraz que fue “un punto de inflexión” en la trama para frenar las causas judiciales contra el PSOE: “Mira el jefe como cita lo de los audios”. (Montaje Infobae)

La presión política y judicial en torno al PSOE comenzó a ebullir durante la primavera del 2024. La detención de Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en febrero de ese mismo año —a la que después se sumaría la imputación del exministro José Luis Ábalos— fue solo el inicio de una crisis que el partido no ha logrado cerrar. Apenas dos meses después, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era denunciada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que terminó con el propio líder del Ejecutivo tomándose cinco días de reflexión tras las investigaciones judiciales abiertas contra ella.

Fue precisamente bajo ese contexto, según el auto dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz notificado este miércoles, cuando se produjo una primera reunión conocida en la sede del PSOE en la calle Ferraz. El encuentro, celebrado el 26 de abril de 2024 y encabezado por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, está considerado en el escrito judicial como “un punto de inflexión” en una presunta trama destinada a “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Sánchez, donde Cerdán sería el líder y la exmilitante socialista Leire Díez la supuesta coordinadora.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez. (Fuente: Europa Press/Senado/Audiencia Nacional)

Junto a Cerdán, se encontraba Díez; Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, amigo personal y expresidente de Correos, donde trabajó Leire como directiva; el empresario Javier Pérez Dolset, estrecho colaborador de Díez, e Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE. “Me voy de urgencia a Madrid (...). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, le escribió la llamada ‘fontanera del PSOE’ a Vicente Fernández, con quien mantenía relación desde 2019, cuando ella trabajaba en ENUSA y él presidía la SEPI.

Según el auto, los investigados interpretaron que Sánchez hizo referencias indirectas a sus actuaciones durante la comparecencia en la que anunció que seguiría al frente del Gobierno tras sus días de reflexión. Leire Díez llegó a comentar a Fernández que “el Presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”, mientras que Juanma Serrano dijo a Leire: “Mira el jefe cómo cita lo de los audios”.

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Ese mismo día, tras finalizar el encuentro en Ferraz, una empleada administrativa del PSOE, Covadonga San Pedro Pascual, remitió a Leire Díez por WhatsApp la reserva de un billete de avión para regresar a su residencia habitual. “Esto pone de manifiesto dos cuestiones: la participación de empleados con funciones administrativas que habrían adquirido el billete y gestionado el mismo en favor en este caso de Leire y, por otro lado, la asunción del coste del billete por parte del partido”, apunta el escrito.

El auto de la Audiencia Nacional sostiene que la investigación judicial contra Begoña Gómez, abierta en abril de 2024, fue el detonante que llevó al PSOE a prestar atención a Leire Díez y su entorno. (Montaje Infobae)

Esto ocurrió hasta cuatro veces: “Cuatro veces en las que se habría gestionado y abonado un determinado viaje que, además, tenía como finalidad llevar a cabo algún tipo de actuación relacionada con los hechos que se investigan”.

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Leire, la coordinadora de la trama

La Guardia Civil la sitúa como una pieza clave dentro de esa supuesta estructura. De acuerdo con la investigación, la exmilitante socialista habría actuado bajo la dirección de Santos Cerdán y con el respaldo de varios colaboradores encargados tanto de la logística como de la financiación de las actuaciones. El grupo habría desplegado una estrategia dirigida a influir en procedimientos judiciales mediante reuniones con fiscales, mandos de la Guardia Civil e investigados en distintas causas, además de recabar información sensible sobre jueces y miembros de la Unidad Central Operativa (UCO).

El escrito judicial sostiene también que parte de la actividad se habría sufragado con recursos vinculados al PSOE. Los investigadores detallan pagos presuntamente destinados a Leire Díez de 4.000 euros mensuales canalizados a través de sociedades interpuestas, además de viajes, reuniones y apoyo logístico gestionado desde Ferraz.

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La resolución recoge igualmente varias conversaciones intervenidas por la Guardia Civil que, según el juez, evidenciarían el nivel de coordinación interna del grupo. En una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa, Javier Pérez Dolset llegó a afirmar que, tras la imputación de Begoña Gómez, “el Presidente ya dijo, que se limpie todo”, a lo que Leire Díez respondió: “Límpiese”, antes de que el empresario rematara la frase con un “Límpiese, sin límite”.

La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid. (Carlos Luján - Europa Press)

En otro de los pasajes recogidos en el auto, Leire Díez habría resumido la prioridad de la estrategia con una frase que los investigadores consideran especialmente reveladora: “El Presidente”, añadiendo después que “sin eso no hay nada más”.

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La investigación apunta también a una intensa actividad en la sede de Ferraz. Según el magistrado, entre abril de 2024 y abril de 2025 se celebraron al menos 22 reuniones entre Santos Cerdán y Leire Díez en dependencias del partido, además de otros 17 encuentros fuera de la sede cuya localización no ha podido determinarse.