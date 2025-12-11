Se busca nuevo Aragorn: Viggo Mortensen no regresará en ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’

Crédito: IMDB

No se entiende una saga sin él, pero todo apunta que no volverá a vestir la malla y empuñar la espada. Años después de que la trilogía original de El Señor de los Anillos transformara la fantasía épica en fenómeno global, el universo cinematográfico de Tolkien vuelve a agitar expectativas: según reporta Knight Edge Media, la próxima película, La Caza de Gollum, prevista para estrenarse el 17 de diciembre de 2027, introducirá un nuevo rostro para Aragorn, dejando atrás la emblemática interpretación de Viggo Mortensen.

La noticia se conoció tras filtraciones sobre el desarrollo de La Caza de Gollum, cinta dirigida por Andy Serkis y situada entre el final de las películas de El Hobbit y el inicio de la trilogía original. El argumento acompaña la búsqueda y vigilancia sobre Gollum para evitar que el Anillo Único regrese a manos de Sauron, con Aragorn como figura central en la trama, según Knight Edge Media.

A pesar de los deseos iniciales del estudio de recuperar a Mortensen, la posibilidad fue descartada tras evaluar el uso de tecnología de rejuvenecimiento digital sobre el actor, nacido en 1958. El informe detalla que varios intérpretes han mantenido reuniones con Serkis durante la fase de preproducción, aunque Warner Bros. aún no confirma oficialmente quién será el nuevo Aragorn. Por el momento, ni el nombre de los candidatos ni las razones detrás de la decisión han sido divulgados, respondiendo al hermetismo del proyecto.

09/05/2024 ¿Dónde encaja la película de Gollum en el timeline de El Señor de los Anillos? SOCIEDAD CULTURA WARNER BROS.

Quienes sí regresarán

La cinta sí contará con el regreso de Andy Serkis, quien retoma su papel como Gollum, y con la posibilidad, aún no confirmada, de que Sir Ian McKellen vuelva a interpretar a Gandalf. La expectativa crece entre fanáticos y prensa especializada, dado el peso de los actores originales y su influencia en el imaginario colectivo. Warner Bros. mantiene la reserva sobre la composición final del reparto, según publicó NME.

En cuanto a la saga, la trilogía de El Señor de los Anillos, estrenada entre 2001 y 2003 bajo la dirección de Peter Jackson, recaudó más de 2.900 millones de dólares y fue reconocida con 17 premios Oscar, incluidos los 11 que obtuvo El Retorno del Rey y que marcaron un récord en la historia de los premios. Las tres entregas de El Hobbit, lanzadas entre 2012 y 2014, sumaron resultados económicos similares, aunque la respuesta de la crítica y los seguidores no alcanzó las cifras de entusiasmo de su predecesora, como recuerda NME.

El debate sobre los reemplazos dentro del reparto original también ha tomado fuerza. Orlando Bloom, quien dio vida a Legolas, afirmó que “detestaría ver” a otro actor en su papel y, en actos públicos junto a Liv Tyler, John Rhys-Davies y Sean Astin, reiteró su disposición a regresar si fuera convocado para nuevas entregas. Por ahora, la atención se centra en el nuevo rostro de Aragorn y en la evolución de La Caza de Gollum, mientras los productores definen el curso de una franquicia cuya huella cultural sigue expandiéndose más de dos décadas después de su aparición en el cine grande.