España

Más de siete millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo y las mujeres representan el 55% de la precariedad laboral

El 37% de los empleados ganan menos de 15.875 euros anuales y Andalucía y Extremadura son las comunidades con los sueldos más bajos

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Dos trabajadoras de la fábrica de juguetes Injusa de Alicante. (Roberto Plaza/Europa Press)
Dos trabajadoras de la fábrica de juguetes Injusa de Alicante. (Roberto Plaza/Europa Press)

Más de 7,6 millones de trabajadores en España, el 37% del total, cobraron en 2024 menos de 15.875 euros anuales, una cifra por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) de ese año, según datos recopilados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) con motivo del Día Internacional del Trabajo que se celebra este viernes.

Los datos tributarios y de ocupación entre 2003 y 2024 revelan “una España de dos velocidades, donde el salario extremo de unos pocos contrasta con una base laboral mayoritariamente precaria y feminizada”, apuntan los técnicos de Hacienda en un comunicado.

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Señalan que a lo largo de los últimos 20 años, las peores cifras totales se registran en Andalucía, donde el 46,9% de los trabajadores está por debajo de los 15.875 euros, y Extremadura (46,8%). Por el contrario, Madrid (30,4%) y Cataluña (32,2%) presentan los mejores porcentajes de ocupación por encima de este umbral.

Mujeres, a la cola salarial

Desde una perspectiva de género, persisten desigualdades estructurales en el mercado laboral. Las mujeres son mayoría entre quienes perciben salarios bajos, a pesar de que su presencia en la población ocupada total sigue siendo inferior a la de los hombres. A nivel estatal, las mujeres representan el 55% de todos los trabajadores con rentas bajas, cobrando el 42,9% de las mujeres ocupadas menos que 15.875 euros frente al 31,7% de los hombres.

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Las comunidades con mayor concentración de mujeres en situación de precariedad son el Principado de Asturias, con el 58,9% del total de trabajadores precarios, las de Cantabria (58,8%) y las de Castilla y León (58,0%). Mientras que las que tienen menor porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores precarios son las de Melilla (45,9%), Ceuta (48,9%) e Illes Balears (53,2%).

Andalucía y Extremadura lideran el ranking de trabajadoras precarias con el 55% de ellas. Los técnicos de Hacienda destacan que la provincia de Huelva alcanza el dato más crítico de todo el territorio común, con un 66,3% de mujeres por debajo del umbral salarial. Les sigue la Región de Murcia, con un 50,1%, siendo la tercera comunidad donde más de la mitad de la población ocupada femenina se encuentra en este bajo tramo salarial.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%

Madrid y Cataluña, donde más ganan las mujeres

Las regiones que presentan los niveles de precariedad o parcialidad salarial femenina más bajos del régimen común son la Comunidad de Madrid con el 34,8%, seguida de Cataluña (36,2%) e Illes Balears con un 38,0% de las mujeres ocupadas con sueldos por debajo de este umbral.

Los datos de Gestha muestran una brecha de más de 20 puntos porcentuales entre la Comunidad de Madrid (34,8%) y Andalucía o Extremadura (55,0%) en cuanto a la proporción de mujeres ocupadas que logran superar el umbral del salario mínimo anual.

Los sueldos altos se disparan

Los técnicos de Hacienda afirman que las retribuciones más altas se han disparado en las dos últimas décadas. El 1% de los cargos ejecutivos mejor pagados ha incrementado su salario un 72%, cifra que se duplica en el caso del 0,1% más alto (158,2%) y se dispara hasta un 291,5% para el exclusivo grupo del 0,01% de altos directivos con mayores sueldos.

En 2023, el selecto grupo de 1.666 declarantes (el 0,01% superior) concentró sueldos medios de 2,02 millones de euros. La Comunidad de Madrid lidera este ranking con un sueldo medio para su élite de 4.112.852 euros, seguida de Cataluña con 2.613.834 euros, territorios que aglutinan casi el 40% de estos grandes declarantes de todo el territorio de régimen común.

Sin embargo, el dato más sorprendente es el de la Región de Murcia, donde las rentas medias de este grupo han aumentado un 2.917% desde 2003, pasando a ser la comunidad con mayor crecimiento en este indicador, seguida de Andalucía con un 1.650,6%.

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La desigualdad se reduce

A pesar de esa concentración retributiva, gracias a las mejoras del SMI, la desigualdad salarial en España ha mostrado una tendencia a la baja, que no ha sido mayor por coexistir con una alta concentración de ingresos en el tramo superior en las últimas dos décadas.

Así, el Índice de Gini nacional se redujo apenas un 3,8% entre 2003 y 2023, y el indicador de desigualdad S80/S20 -que mide la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre- cayó un 6%.

El comportamiento no ha sido uniforme en todas las comunidades autónomas. La que ha logrado reducir drásticamente su brecha de desigualdad salarial ha sido Aragón que lidera la reducción de la brecha S80/S20 con una caída del 16,9%, seguida de Cantabria con un 16,4%. En cuanto al índice de Gini, Cantabria es la que más lo ha reducido (-11,3%).

La brecha salarial aumenta en Madrid

Donde menos ha bajado ha sido en la Comunidad de Madrid, ya que su ratio S80/S20 apenas varió (-0,1%) y es la única región donde el índice de Gini aumentó (0,5%), lo que indica un ligero incremento de la desigualdad interna. La región se mantiene como la más desigual con un ratio S80/S20 de 8,18, la cifra más alta del país, que significa que el sueldo medio del 20% de la población con ingresos más elevados es más de 8 veces superior al sueldo medio del 20% con ingresos más bajos

A juicio de José María Mollinedo, secretario general de Gestha, “los índices de desigualdad presentan una mejoría moderada en la mayoría de España, a pesar de que la brecha se ensancha en Madrid y los ingresos de las élites han aumentado sus salarios a un ritmo muy superior al del resto de la población en las últimas dos décadas”.

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