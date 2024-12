Viggo Mortensen estaría dispuesto a volver en la nueva película de ‘El señor de los anillos’ con esta condición

Viggo Mortensen como Aragorn en 'El señor de los anillos'

Cuando alguien escucha el Cuerno de Gondor, es imposible ignorar la llamada. Todos los fans de El señor de los anillos han prestado toda su atención en cuanto se ha empezado a escuchar el mínimo rumor de una nueva película de la franquicia basada en las novelas de J.R.R. Tolkien. Millones de fans esperan ahora con gran expectación esta nueva película, que llevará el título de La caza de Gollum. No obstante, ellos no han sido los únicos que han escuchado el anuncio con ilusión. Otra persona también ha escuchado el Cuerno de Gondor como ya lo hiciera en su día con Boromir (Sean Bean), y no es otro que Viggo Mortensen.

El actor argentino es de sobra conocido por dar vida a Aragorn, el legendario guerrero que protagoniza las tres entregas de la saga junto a otros como Gandalf (Ian McKellen), Legolas (Orlando Bloom), Sam (Sean Astin) y por supuesto Frodo (Elijah Wood), el encargado de llevar el anillo a Mordor. Aragorn fue parte importante de la saga y por ende también el propio Mortensen, encargado de encarnar al heredero de Isildur y legítimo rey de Gondor. Durante una entrevista a cuenta del estreno de su última película como director, el actor era preguntado por si estaría interesado volver a interpretar al personaje en la nueva película, algo que Mortensen no descartaba en absoluto.

Te puede interesar: Viggo Mortensen: “Es un momento terrible para el pueblo y el cine argentino, pero de los obstáculos nace el ingenio”

“Claro. No sé exactamente cuál es la historia, no me he enterado. Tal vez me entere con el tiempo. Me gusta interpretar ese personaje. Aprendí mucho interpretando al personaje. Lo disfruté mucho”, declaraba el argentino, aunque añadía una condición para volverse a poner en la piel del valeroso espadachín de la Tierra Media. “Solo lo haría si fuera adecuado para ello en términos de, ya sabes, la edad que tengo ahora y demás. Solo lo haría si fuera adecuado para el personaje. Sería una tontería hacerlo de otro modo”, aclaraba Mortensen.

El actor Viggo Mortensen durante la presentación de su película "Hasta el fin del mundo", que se estrena el próximo 10 de mayo y que narra la relación en tiempos de la guerra civil estadounidense entre una mujer tremendamente independiente y un inmigrante danés encarnado por Mortensen. EFE/Biel Aliño

Aragorn y su papel en ‘La caza de Gollum’

Lo cierto es que las declaraciones de Mortensen no deberían pasar desapercibidas para Andy Serkis y Peter Jackson, director de la trilogía y máximo responsable como productor en esta nueva entrega. Y no deberían porque Aragorn es parte importante de la historia de El señor de los anillos y podría serlo también de la historia de La caza de Gollum, que no hay que olvidar que ya tuvo una suerte de adaptación por parte de un fan de la saga que realizó su propia película con muy pocos medios. En aquella película, que fue retirada de YouTube a petición de la propia Warner, Aragorn era el principal protagonista.

Orientándonos por aquel trabajo, no sería de extrañar que Aragorn formase parte de la película. La caza de Gollum se ambienta durante los eventos de la primera entrega, La comunidad del anillo, con Frodo a punto de abandonar la Comarca y con varios personajes pendientes de encontrar a Gollum creyendo que este aun tiene el anillo que busca Sauron. Esto implicaría, por lo tanto, que Aragorn tendría que tener el mismo aspecto que en aquella película, algo complicado de trasladar a un Viggo Mortensen por el que los años también han pasado tanto tiempo después. ¿Maquillaje? ¿CGI como se ha hecho con Marvel? Quizá la solución más fácil sea buscar otro actor, pero no será nada fácil encontrar otro intérprete capaz de hacer olvidar al Aragorn de Mortensen.