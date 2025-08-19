Ian McKellen revela nuevos detalles de la nueva película de ‘El Señor de los anillos’: “Os contaré dos secretos”

Imagen de 'El señor de los anillos'

Llevábamos tiempo sin tener novedades de la que puede ser sin duda una de las películas más preparadas de los próximos años. Con permiso de títulos como Dune: Parte 3 o La Odisea de Christopher Nolan, hay una película en boca de todos desde que fue anunciada y no es otra que la nueva entrega de una de las sagas más icónicas en toda la historia del cine: El señor de los anillos. No obstante, ha habido una nueva gran confirmación y ha sido nada menos que de la boca de uno de sus grandes protagonistas.

Ian McKellen ha reaparecido durante un evento fan en Londres, donde no ha desaprovechado la oportunidad de revelar nuevos detalles con respecto a La Caza de Gollum, la próxima película que se prepara de la saga de El Señor de los anillos, más de veinte años después del estreno de la trilogía original y diez de El Hobbit: un viaje inesperado, precuela de la franquicia y de nuevo basado en las novelas de J.R.R. Tolkien.

Mientras recorría el escenario en este evento, el actor británico reveló el que era uno de los grandes secretos a voces de la película, a saber, que Gandalf y Frodo aparecerán en la misma. “Te contaré dos secretos sobre el reparto: hay un personaje en la película llamado Frodo y hay otro llamado Gandalf. Aparte de eso, mis labios están sellados”, afirmaba el encargado de dar vida a Gandalf, no exento de la sorna con la que acostumbra a responder el británico, pero dejando entrever que se refiere a su personaje y el de Elijah Wood.

Ian McKellen como Gandalf

Lo que se sabe de ‘La caza de Gollum’

McKellen había sido hasta la fecha una de las principales fuentes con respecto a la película que dirigirá Andy Serkis y de la que sí está clara la fecha de estreno, 17 de diciembre de 2027. El reparto no se ha anunciado aun de manera oficial, y de hecho se comentó la posibilidad de que regresasen actores de las entregas originales, como por ejemplo Viggo Mortensen como Aragorn. “He oído que va a haber otra película ambientada en la Tierra Media y que empezará a rodarse en mayo. La dirigirá Gollum y tratará sobre Gollum”, había bromeado McKellen.

La Caza de Gollum será una película diferente al resto en cuanto que se ubica en un momento intermedio dentro de la saga. Es decir, no se trata de una precuela como El Hobbit ni de eventos posteriores a los de la trilogía original. Al contario, transcurre entre La comunidad del anillo y Las dos torres, con la búsqueda por parte de Aragorn de Gollum para descubrir el paradero de Frodo y con él el del propio anillo, antes de que este pueda caer en las garras de Sauron o de alguien cercano a sus tropas. La historia, que curiosamente ya fue adaptada por un fan hace tiempo, supondrá un nuevo capítulo para la saga, después de que esta se ampliase por última vez con La guerra de los Rohirrim, la película de animación que se estrenó hace unos meses y que narraba otro gran episodio de la Tierra Media.