Entre la comedia romántica y la sátira deportiva: la serie de Netflix con Kate Hudson que arrasa a nivel mundial y es la más vista de todas las plataformas

'Una nueva jugada' con Kate Hudson, la serie de Netflix que ha vuelto a alcanzar el éxito con su segunda temporada.

El esperado regreso de Una nueva jugada a Netflix ha confirmado la buena acogida de la comedia deportiva protagonizada por Kate Hudson y creada por Mindy Kaling, apostando en su segunda temporada por consolidar la fórmula que la convirtió en un éxito inmediato.

Junto a un reparto coral que integra nombres como Justin Theroux, Brenda Song o Max Greenfield, la serie ha mantenido el pulso humorístico, ha enfatizado las tensiones familiares y ha sumado fichajes destacados, como Ray Romano, Ken Marino y la ganadora del Oscar Octavia Spencer.

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La segunda temporada de Una nueva jugada comienza justo tras después del final de la primera tanda de episodios. Cam, interpretado por Justin Theroux, regresa de rehabilitación y asegura que dará un paso atrás para que Isla, el personaje central de Hudson, mantenga la presidencia del equipo de los Waves.

Inspirada en el baloncesto profesional

Sin embargo, sus verdaderas intenciones pasan por recuperar su antiguo puesto, lo que desencadena nuevas rivalidades. El equipo, todavía digiriendo una dolorosa derrota en los playoffs, fija el objetivo en el campeonato nacional. Esta nueva etapa implica, desde el principio, cambios de entrenador y fichajes inspirados en operaciones reales del baloncesto estadounidense, como el traspaso de Luka Dončić.

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Los Waves serían un trasunto de Los Lakers en 'Una nueva jugada' (Netflix)

La narrativa de Una nueva jugada se apoya en un híbrido entre la comedia romántica y la sátira deportiva, partiendo de una organización ficticia, Los Angeles Waves, que funciona como trasunto de Los Lakers y cuyo modelo familiar tiene claras referencias a la dinastía Buss.

Isla Gordon encarna las dificultades de ser una directiva femenina en una franquicia históricamente dominada por modelos masculinos y bajo la presión del legado familiar, situación que se complica con la reincorporación de Cam. En este contexto, la química del elenco se refuerza con la participación de nuevos actores: Ray Romano, Ken Marino y Octavia Spencer, ampliando la nómina de secundarios y dotando de mayor dinamismo a los conflictos grupales.

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Entre los grandes logros destaca el equipo creativo liderado por Mindy Kaling a la hora de adaptar el formato de la sitcom tradicional al universo de los clubes deportivos, fusionando tramas sentimentales clásicas con giros propios del género. A diferencia de Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers, serie de HBO que también llevó a la pantalla la historia de los Lakers y fue cancelada tras dos temporadas, Una nueva jugada no está sujeta a los vaivenes del realismo biográfico, permitiéndose la introducción de personajes inventados, lo que ha facilitado el desarrollo de arcos argumentales más flexibles y un ritmo ágil.

Tráiler de la primera temporada de 'Una nueva jugada' (Netflix)

Uno de los elementos que más han evolucionado es el protagonismo de Ali Lee, mano derecha de Isla y encarnada por Brenda Song. La consolidación de Ali como figura clave dentro de la franquicia y el desarrollo de sus aspiraciones profesionales intensifican las tensiones entre amistad y lealtad corporativa, en una de las líneas más celebradas de la temporada.

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Un éxito que se amplía con esta temporada

Las dinámicas familiares siguen funcionando como motor principal de la acción. Pese a la ‘disfuncionalidad’ que caracteriza a los Gordon, la serie encuentra su punto fuerte en la interacción grupal, desde la gestión de relaciones sentimentales hasta la entrada en escena de nuevos parientes y la resolución de conflictos empresariales y deportivos.

También constituye un reto equilibrar el carácter familiar con el universo del baloncesto profesional y las exigencias de un formato comprimido. Así, algunas subtramas, como la mini-rebelión organizada por Sandy y Ness o la definición del carácter de Isla a través de situaciones cómicas, se diluyen en beneficio de la agilidad del conjunto.

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Kate Hudson en 'Una nueva jugada', cuya segunda temporada en Netflix ha vuelto a convertirse en un éxito

El desenlace de la segunda temporada apunta abiertamente hacia una prolongación de la serie en Netflix, rematando un ‘final abierto’ que dejaría sin resolución varias de las líneas más potentes de esta ficción.

El éxito de Una nueva jugada se explica no solo por el carisma de su reparto, sino por la capacidad del equipo de guionistas para trenzar referencias actuales y conflictos atemporales en el marco de una comedia de conjunto. En estos momentos, es una de las series más vistas en plataformas a nivel internacional y demuestra la buena racha de Kate Hudson en los últimos años, sobre todo después de su última nominación a los Oscar por Song Sung Blue (Canción para dos), película que ‘coprotagonizó’ junto a Hugh Jackman.

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