Rosalía se libra de la multa por el acto en el centro de Madrid para presentar ‘LUX’

Aparición sorpresa de Rosalía para presentar su cuarto álbum en Madrid

Rosalía ha visto la lux. La Delegación del Gobierno de Madrid, dirigida por Francisco Martín, no multará a la cantante catalana después de que el pasado lunes 20 de octubre organizara el anuncio de su cuarto álbum de estudio, LUX, en pleno Callao y Gran Vía, donde se presentaron cientos de sus seguidores, 500 según el Ayuntamiento. La ganadora de dos premios Grammy y 14 Grammy Latinos avisó del encuentro a través de un directo en TikTok minutos antes y llegó al centro de la capital en coche, mientras se grababa así misma en directo. La concentración provocó la movilización de ocho indicativos de la Comisaría de Centro Sur para hacer desvíos de tráfico, el cierre temporal de la estación de Metro de Callao e incluso provocó la llegada de antidisturbios.

El Ayuntamiento de Madrid no tenía constancia de que Rosalía o su equipo hubieran solicitado la autorización necesaria para realizar la actividad en la vía pública, cuya sanción económica por hacerlo sin permiso podía llegar a los 600.000 euros. De hecho, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la acusó de “poner en peligro la integridad de las personas”.

Finalmente, la cantante originaria de Sant Esteve Sesrovires no tendrá que enfrentarse a ninguna multa. La Delegación del Gobierno “no considera que exista ningún elemento susceptible de sanción”, al menos en el marco de sus competencias, como han adelantado elDiario.es y El Periódico de España este jueves.

La institución se ha mostrado sorprendida de que el Ayuntamiento de la capital traslade los informes policiales sobre el evento de Rosalía, cuando “hace un año no hizo lo mismo” con el concierto gratuito de David Bisbal en la Puerta del Sol, el pasado mes de diciembre

