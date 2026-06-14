Los 5 árboles que puedes podar este verano para que crezcan fuertes y sanos

Hombre podando un árbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano está a la vuelta de la esquina y muchos aprovechan estas fechas para poner a punto jardines, terrazas y zonas verdes. Entre las tareas más habituales se encuentra la poda, una práctica que, realizada en el momento adecuado, puede contribuir a mejorar la salud de los árboles y favorecer su crecimiento.

Sin embargo, no todos se podan en las mismas fechas. De hecho, elegir el momento adecuado es fundamental para la floración y la salud del propio ejemplar. Por ello, conocer qué especies conviene revisar con la llegada del verano resulta clave para mantenerlas en buen estado.

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Aunque muchas personas asocian la poda con los meses de invierno, los expertos recuerdan que también puede realizarse durante el verano en determinadas especies. Esta práctica, conocida como poda en verde o de mantenimiento, se lleva a cabo cuando el árbol se encuentra en pleno crecimiento, lo que favorece una recuperación más rápida tras los cortes. Esta no es una poda total, sino que ayuda a que ciertos brotes crezcan más fuertes.

Cerezo

El cerezo es uno de los árboles que más se beneficia de una poda antes o durante el verano. Según la Royal Horticultural Society (RHS), las especies del género Prunus deben podarse a mediados de verano para reducir el riesgo de enfermedades fúngicas, como la conocida enfermedad de la hoja plateada. La intervención suele centrarse en eliminar ramas secas, dañadas o mal orientadas para favorecer una mejor aireación de la copa.

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Ciruelo

En el caso del ciruelo, la poda en verano debe ser ligera y de mantenimiento, evitando intervenciones drásticas que puedan debilitar el árbol. Lo habitual es retirar únicamente ramas secas, dañadas o que se cruzan entre sí, con el objetivo de mejorar la aireación de la copa y favorecer una mejor maduración de la fruta.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Limonero

El limonero es uno de los cítricos que puede beneficiarse de una poda de mantenimiento durante el verano. En esta época, la intervención se centra en eliminar ramas secas, débiles o mal orientadas, así como chupones que restan energía al árbol. Este tipo de poda ayuda a mantener una copa equilibrada, mejora la ventilación y favorece la entrada de luz, factores clave para el correcto desarrollo de los frutos.

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Melocotonero

El melocotonero es otro de los frutales de hueso que se beneficia de la poda estival. Esta práctica permite controlar el exceso de brotes y equilibrar el crecimiento del árbol, facilitando una mejor distribución de la luz en su interior. Además, los cortes realizados en esta época suelen cicatrizar con mayor rapidez, lo que reduce el riesgo de aparición de enfermedades.

Naranjo

El naranjo es otro cítrico que puede podarse en verano. La intervención se centra en eliminar ramas secas o débiles y mantener una estructura equilibrada, lo que contribuye a una mejor aireación y a un uso más eficiente de los recursos del árbol durante el periodo de desarrollo del fruto.

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En caso de tener dudas de cómo o cuándo hacerlo, es recomendable hablar con un experto antes de tomar una decisión, ya que una mala poda puede afectar al desarrollo del árbol y comprometer su salud a largo plazo.