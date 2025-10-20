Rosalía paraliza el centro de Madrid... para nada: la sorpresa se le va de las manos y desaparece por falta de seguridad

Una multitud abarrota la plaza de Callao por la llegada de Rosalía (Montaje Infobae)

La sorpresa que iba a revolucionar la capital española, con el evento improvisado de Rosalía, ha tenido que ser cancelada en el último momento (a pesar de que ya se había filtrado el anuncio), con cientos de personas en plena plaza de Callao, debido a una clara falta de seguridad. El hype que se ha creado por el evento improvisado ha dejado a los fans sin posibilidad de conocer todo lo que tenía planeado.

El anuncio lo ha hecho la propia artista desde su cuenta de TikTok, además de la difusión de una cuenta atrás que se ha colgado en las pantallas de los teatros de Gran Vía y Callao. Este minievento ha coincidido con el anuncio de su nuevo álbum (LUX), que llega tres años después de la inolvidable Motomami. Los nervios se acumulaban, de este modo, minutos previos a la hora fijada por la cantante, quien ha hecho una entrada triunfal en lo que parecía un Nissan Skyline GT-R (R34) blanco, que conducía ella misma. Según se ha podido comprobar, el vehículo ha sido alquilado en la famosa empresa, If you like cars, que han usado otros artistas, como Lola índigo, Rels B o Nathy Peluso, para videoclips u otras apariciones.

Un día de tropiezos para Rosalía: huida por falta de seguridad y filtración de la fecha de su nuevo álbum

Al bajarse del coche se ha puesto a correr para llegar hasta Callao, pero no lo ha hecho sola, ya que un montón de gente la ha acompañado mientras corría por Gran Vía. Al llegar arriba, debido al colapso de la calle, Rosalía se ha metido en el Hotel Vincci Capitol, junto con su equipo, donde ha permanecido varios minutos más, dejando que las ganas de sus fans se disparatasen aún más.

Ha habido un momento gracioso en el que un camión ha cruzado la plaza. En ese punto, todo el mundo sospechaba que podría ser el inicio de lo que estaban esperando. Todos los móviles apuntaban a su paso, pero una vez más, tras empujones, y murmullos... resulta que no tenía nada que ver. Después de más de una hora de espera, la gente ha comenzado a impacientarse. Algunos se van a sus casas decepcionados, mientras otros se agarran a la posibilidad de que pueda volver en cualquier momento.

Sin embargo, según han confirmado algunas fuentes a Infobae, algunos de los presentes la han visto irse en una camioneta momentos antes. Recordemos que el objetivo de la catalana fue que todo el anuncio fuese sorpresa (pese a que lo ha avisado una hora antes en directo en TikTok) y no había contratado seguridad. Tan solo había un cuadrilátero de la plaza al que iba a subirse para cantar. Pero como se ha desbordado por la gran cantidad de gente que ha acudido, no era seguro seguir. Lo que no sabemos es quien le ha dicho que no salga o si lo ha decidido ella.

Algo similar pasó en junio, en el mismo lugar, con un show fallido que organizada La Revuelta para que Estopa pudiera dar un pequeño concierto en vivo. Sin embargo, debido a una filtración “nos han jodido una movida que nos da pena porque llevábamos mucho tiempo preparándolo”. Y es que, como Ponce explicaba: “Estamos preparados para una cosa pequeña, pero no para 10.000 personas”.

Para Rosalía, sin duda, este ha sido un día de tropiezos. Un par de horas antes del directo de TikTok, donde se suponía que iba a hacer el anuncio oficial del nuevo disco, un panel luminoso en Nueva York ha adelantado tanto el nombre del disco como la fecha de su lanzamiento, el próximo 7 de noviembre. De hecho, los fans han podido incluso presenciar el momento en el que la cantante se ha enterado de que muchos medios ya habían anunciado antes que ella el lanzamiento de LUX, algo que durante unos segundos ha desatado el caos en el espacio en el que se encontraba.