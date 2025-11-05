España Cultura

Stephen King da su opinión sobre ‘It: Bienvenidos a Derry’ y da pistas sobre la aparición de Pennywise en la serie: “Hay muchas imágenes surrealistas”

El escritor estadounidense se ha pronunciado sobre la nueva producción de HBO Max, donde el famoso payaso solo se ha visto de forma indirecta en sus dos primeros episodios

Guardar
Stephen King adelanta la aparición
Stephen King adelanta la aparición de Pennywise en 'It: Bienvenidos a Derry'. (Montaje de Infobae España)

Adaptar una novela de Stephen King no siempre es tarea fácil, sobre todo si, además de captar a la perfección la terrorífica profundidad del universo creado por uno de los escritores más vendidos de toda la historia, se quiere contar con su visto bueno. El autor ha condenado varias de las películas que hasta ahora se han hecho de sus libros, entre ellas, la conocidísima El resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, una obra directamente detestada por el responsable de la novela original.

Un caso contrario al clásico de Kubrick es la película de It. King se declaró sorprendido gratamente con cómo quedó la película de Andy Muschietti, subrayando la profundidad emocional de la cinta. Este cineasta, junto a su hermana, la productora Bárbara Muschietti, y los creadores Jason Fuchs y Brad Kane, está detrás del último gran éxito de HBO Max, la serie It: Bienvenidos a Derry.

Nunca debiste irte. #ITBienvenidosADerry estrena el 26 de octubre en HBO y HBO Max. (HBO Max)

“Pennywise seguirá dando mucho miedo”

En lo que a esta producción se refiere, el entusiasmo de Stephen King ante la expansión de su universo literaria no ha podido quedar más reflejado. “Me gusta mucho It: Bienvenidos a Derry. Hay muchos elementos de terror y muchas imágenes surrealistas", ha celebrado el escritor en declaraciones al New York Post. Entre las escenas que le han resultado más aterradoras, ha destacado una que ocurre en un supermercado y que se le ha quedado “grabada”: “Con tarro de pepinillos y todo”.

Mientras el público espera con ansiedad la aparición de Pennywise, apenas presente (de forma explícita) en los dos primeros episodios, King ha querido imponer calma a sus seguidores: “Cuando Pennywise apararezca por fin, seguirá dando mucho miedo”. El inquietante payaso será interpretado nuevamente por Bill Skarsgård, encargado de darle vida en las dos entregas cinematográficas previas que dirigió Muschietti, codierctor y cocreador de la serie.

IT: Bienvenidos a Derry
IT: Bienvenidos a Derry

El plan de Andy y Bárbara Muschietti

Desde el equipo creativo, la estrategia narrativa de retrasar la aparición directa del villano se ha explicado como un acto deliberado. En conversaciones con CulturaOcio.com, Andy Muschietti ha indicado que han optado por una “aparición a fuego lento” en el caso de Pennywyse, dada su capacidad para cambiar de forma y manifestarse en diferentes encarnaciones durante los episodios iniciales. “Tiene muchas encarnaciones de gran intensidad en los primeros capítulos”, manifestaba el cineasta. Definió que esa espera a que el payaso aparezca definitivamente como un “campo de minas”, pero aseguró no temer que la audiencia pierda interés, sino que, por el contrario, experimentará tensión ante la inminente manifestación del payaso.

Por su parte, Bárbara Muschietti, parte del equipo de guionistas junto a su hermano y otros colaboradores, ha enfatizado la importancia de la imprevisibilidad del antagonista. “Es su arma más potente”, ha insistido la productora, defendiendo la voluntad del equipo de evitar fórmulas repetitivas para aumentar el impacto del miedo: “Si lo tuviésemos desde el principio, dos veces por capítulo... Ya lo esperas, es un patrón. Y no queremos un patrón; queremos que la gente realmente esté en el borde del asiento mordiéndose las uñas”.

Imágenes de 'It: Bienvenidos a
Imágenes de 'It: Bienvenidos a Derry'. (HBO Max)

El próximo lunes 9 de noviembre de 2025 saldrá el tercer episodio de la serie en HBO Max. Cada semana habrá un nuevo episodio hasta su desenlace el próximo 14 de diciembre, momento en el que se podrá ver el octavo y último episodio de la temporada. De cara al futuro, los hermanos Muschietti ya indicaron su voluntad de partir la historia en tres entregas y en distintas líneas temporales para explicar los orígenes de Pennywise.

Temas Relacionados

It: Welcome to DerryItStephen KingHbo MaxTerrorSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

A favor y en contra de ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía: muy arriesgado pero, tan pretencioso, que da dolor de cabeza

La artista intenta abarcar mucho, demasiado y ofrece un trabajo tan complejo y radical como prefabricado y grandilocuente

A favor y en contra

Danny Ocean aterriza en Madrid para dar un concierto de su ‘Babylon Club Tour’ en el Movistar Arena de Madrid: “Baile, fiesta y ritmo”

El artista venezolano pasará por la capital en un show donde no faltarán éxitos como ‘Me Rehúso’, ‘Imagínate’ o ‘Corazón’

Danny Ocean aterriza en Madrid

La reacción de Madonna al escuchar ‘LUX’, el nuevo álbum de Rosalía: “Eres una auténtica visionaria”

La “reina” del pop ha felicitado a la cantante catalana por su nuevo trabajo del que ya se ha adelantado, al menos oficialmente, una canción

La reacción de Madonna al

‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver al nuevo grupo de superhéroes de Marvel

La icónica formación se integra por fin en el MCU con esta primera película que ahora aterriza en streaming

‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’

La madre del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es la directora que consiguió poner de moda el cine de India en todo el mundo

La cineasta Mira Nair fue una auténtica a pionera del cine de su país, abanderando a una nueva generación de directoras dentro del entramado patriarcal de Bollywood

La madre del nuevo alcalde
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Mazón solicita comparecer el

Carlos Mazón solicita comparecer el martes 11 de noviembre en la comisión de la DANA en Les Corts Valencianes

El Junta de Andalucía cesa al delegado territorial de Salud en Sevilla por los errores en el cribado de cáncer de mama

Un periodista afirma que tenía el correo por el que se juzga al fiscal general una semana antes de la presunta filtración

Dos estudiantes de Matemáticas e Ingeniería Informática diseñan una aplicación móvil para aumentar la seguridad ciudadana

Un empleado del hogar reclama 3.800 euros tras su despido alegando que su jefe no registraba las horas extra: la Justicia rechaza su demanda porque firmó el finiquito

ECONOMÍA

Marianne, cartera jubilada: “He pasado

Marianne, cartera jubilada: “He pasado toda mi vida trabajando y cobro 1.240 euros netos al mes”

Decisiones que hay que tomar antes de que termine el año para pagar menos impuestos en la próxima declaración de la Renta

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Sebastián Ramírez, abogado: “La baja voluntaria no da derecho a paro”

Tres mujeres, entre las 10 mayores fortunas de España: la hija de Amancio Ortega, la de Rafael del Pino y la mujer del dueño de Mercadona

DEPORTES

El fisioterapeuta que curó la

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”

Julián López de Lerma, el “bellotero mecánico” que lidera al Juvenil A del Real Madrid