Stephen King da su opinión sobre ‘It: Bienvenidos a Derry’ y da pistas sobre la aparición de Pennywise en la serie: “Hay muchas imágenes surrealistas”

Adaptar una novela de Stephen King no siempre es tarea fácil, sobre todo si, además de captar a la perfección la terrorífica profundidad del universo creado por uno de los escritores más vendidos de toda la historia, se quiere contar con su visto bueno. El autor ha condenado varias de las películas que hasta ahora se han hecho de sus libros, entre ellas, la conocidísima El resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, una obra directamente detestada por el responsable de la novela original.

Un caso contrario al clásico de Kubrick es la película de It. King se declaró sorprendido gratamente con cómo quedó la película de Andy Muschietti, subrayando la profundidad emocional de la cinta. Este cineasta, junto a su hermana, la productora Bárbara Muschietti, y los creadores Jason Fuchs y Brad Kane, está detrás del último gran éxito de HBO Max, la serie It: Bienvenidos a Derry.

“Pennywise seguirá dando mucho miedo”

En lo que a esta producción se refiere, el entusiasmo de Stephen King ante la expansión de su universo literaria no ha podido quedar más reflejado. “Me gusta mucho It: Bienvenidos a Derry. Hay muchos elementos de terror y muchas imágenes surrealistas", ha celebrado el escritor en declaraciones al New York Post. Entre las escenas que le han resultado más aterradoras, ha destacado una que ocurre en un supermercado y que se le ha quedado “grabada”: “Con tarro de pepinillos y todo”.

Mientras el público espera con ansiedad la aparición de Pennywise, apenas presente (de forma explícita) en los dos primeros episodios, King ha querido imponer calma a sus seguidores: “Cuando Pennywise apararezca por fin, seguirá dando mucho miedo”. El inquietante payaso será interpretado nuevamente por Bill Skarsgård, encargado de darle vida en las dos entregas cinematográficas previas que dirigió Muschietti, codierctor y cocreador de la serie.

El plan de Andy y Bárbara Muschietti

Desde el equipo creativo, la estrategia narrativa de retrasar la aparición directa del villano se ha explicado como un acto deliberado. En conversaciones con CulturaOcio.com, Andy Muschietti ha indicado que han optado por una “aparición a fuego lento” en el caso de Pennywyse, dada su capacidad para cambiar de forma y manifestarse en diferentes encarnaciones durante los episodios iniciales. “Tiene muchas encarnaciones de gran intensidad en los primeros capítulos”, manifestaba el cineasta. Definió que esa espera a que el payaso aparezca definitivamente como un “campo de minas”, pero aseguró no temer que la audiencia pierda interés, sino que, por el contrario, experimentará tensión ante la inminente manifestación del payaso.

Por su parte, Bárbara Muschietti, parte del equipo de guionistas junto a su hermano y otros colaboradores, ha enfatizado la importancia de la imprevisibilidad del antagonista. “Es su arma más potente”, ha insistido la productora, defendiendo la voluntad del equipo de evitar fórmulas repetitivas para aumentar el impacto del miedo: “Si lo tuviésemos desde el principio, dos veces por capítulo... Ya lo esperas, es un patrón. Y no queremos un patrón; queremos que la gente realmente esté en el borde del asiento mordiéndose las uñas”.

El próximo lunes 9 de noviembre de 2025 saldrá el tercer episodio de la serie en HBO Max. Cada semana habrá un nuevo episodio hasta su desenlace el próximo 14 de diciembre, momento en el que se podrá ver el octavo y último episodio de la temporada. De cara al futuro, los hermanos Muschietti ya indicaron su voluntad de partir la historia en tres entregas y en distintas líneas temporales para explicar los orígenes de Pennywise.