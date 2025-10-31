España Cultura

Ni ‘Succession’ ni ‘Big Little Lies’: esta es la nueva serie de terror que se ha convertido en uno de los mejores estrenos de HBO Max

Acaba de llegar a la plataforma, está basada en un éxito de Stephen King y ahora promete serlo en formato serial

Por David Pardillos

It: Bienvenidos A Derry presenta un nuevo tráiler.

A las pocas horas de su estreno, IT: Bienvenidos a Derry se ha posicionado como uno de los mayores lanzamientos de HBO Max, según informó Warner Bros. Discovery. En sus primeros tres días de disponibilidad, la serie cosechó 5.7 millones de visualizaciones, un récord que la coloca como el tercer mejor debut en la historia de la plataforma, sólo superada por La Casa del Dragón y The Last of Us.

El regreso al universo de Stephen King llega esta vez en formato televisivo, situando a la audiencia en los años sesenta de la pequeña ciudad ficticia de Derry. La trama, que se desarrolla varias décadas antes de los sucesos narrados en las películas dirigidas por Andy Muschietti, explora cómo la oscuridad comienza a instalarse en la comunidad. Este nuevo proyecto cuenta con la dirección creativa del propio Muschietti y de la productora Barbara Muschietti, quienes buscaban una historia distinta, concentrando la acción en los orígenes de la criatura conocida como Pennywise, un enfoque nunca antes abordado con tal profundidad en la franquicia, publicó Warner Bros. Discovery.

La narrativa se centra en un pueblo aparentemente tranquilo, donde las desapariciones inexplicables y los temores colectivos empiezan a ganar terreno. La tensión crece mientras los habitantes de Derry conviven con el surgimiento de leyendas urbanas que sintetizan el miedo común y revelan la presencia inhumana que anida debajo de las alcantarillas. El misterio de lo que ocurrió antes del enfrentamiento del Club de los Perdedores funciona como hilo conductor de una serie que intenta responder las preguntas que el cine dejó en suspenso.

Una de las imágenes del primer e impactante capítulo de 'It: Bienvenidos a Derry', dirigido por Andy Muschietti (HBO Max)

Un nuevo reparto con un mismo payaso

El reparto tiene como figuras principales a Jovan Adepo, Madeleine Stowe, James Remar, Taylour Paige, Chris Chalk y Stephen Rider, quienes dan vida a una nueva generación de personajes enfrentados a la maldición cíclica que asola Derry cada 27 años. El regreso de Bill Skarsgård como Pennywise, villano central de las adaptaciones cinematográficas de 2017 y 2019, fue recibido con fuerte expectativa y acapara comentarios en redes sociales, donde el nombre del personaje se volvió tendencia desde el momento del estreno. Según Warner Bros. Discovery, la interpretación de Skarsgård ha consolidado su figura como uno de los rostros icónicos del terror contemporáneo.

A diferencia de las adaptaciones previas, IT: Bienvenidos a Derry opta por un enfoque más íntimo. La historia revisa las raíces sociales del pueblo, exponiendo los prejuicios, secretos y la inclinación a ignorar el mal creciente entre sus calles. Esta nueva mirada enfatiza tanto el horror sobrenatural como el silencio cómplice de la comunidad, un aspecto que, según los creadores, era fundamental explorar para ofrecer a los espectadores una experiencia impredecible y diferenciada de la saga previa.

Las cifras de audiencia confirman la potencia de las franquicias de terror en la era del streaming. Mientras los cines buscan recuperar público tras la pandemia, plataformas como HBO Max han logrado transformar el consumo colectivo de historias de miedo. La conversación generada en torno a Derry y la figura de Pennywise demuestra el alcance global de la serie. El debut, con 5.7 millones de visualizaciones, la sitúa al lado de éxitos recientes: La Casa del Dragón alcanzó cerca de 10 millones en su estreno, mientras The Last of Us reunió 4.7 millones de espectadores en su primer día, destacó Warner Bros. Discovery.

Uno de los elementos que distingue a IT: Bienvenidos a Derry es la profundización en la mitología de Pennywise. Según la obra de Stephen King, la criatura proviene del Macrocosmos, dimensión regida por entidades primordiales y fuerzas que anteceden a la propia historia del pueblo. La presencia de Pennywise permaneció latente bajo la superficie de Derry, aguardando el momento justo para alimentarse del miedo humano, fenómeno abordado con nuevos matices e historias inéditas adaptadas para la pequeña pantalla.

