España Cultura

¿El inicio más impactante de una serie de terror? Así es ‘It: Bienvenidos a Derry’, el proyecto apoyado por Stephen King para contar los orígenes de Pennywise

Se ha estrenado en HBO Max esta esperada producción que se encarga de expandir la mitología de una de las obras más emblemáticas del maestro del género del horror

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Tráiler de 'It: Bienvenidos a Derry', la 'precuela' auspiciada por Stephen King que contaría los orígenes de la entidad llamada como Pennywise

El director argentino Andy Muschietti ha estado involucrado con el universo It desde que se embarcó en la adaptación de la célebre novela de Stephen King en dos volúmenes, estrenados entre 2017 y 2019.

Si aquellas dos auténticas ferias de los horrores ya eran alucinadas y ‘psicotrónicas’, todavía lo es más aún el primer episodio de It: Bienvenidos a Derry, que se suma a modo de ‘precuela’ a sus antecesoras manteniendo el mismo espíritu bizarro heredero del ‘Grand Guignol’ y convirtiéndose en una de las propuestas más aterradoras que se han hecho para la televisión reciente, ya que tiene la valentía de alejarse de los mecanismos y los clichés dentro del género para ir un paso más allá apostando por el terror en estado puro.

Un proyecto ambicioso y arriesgado

Porque aquí de lo que se trata es de respetar absolutamente el legado del maestro Stephen King, por supuesto, (introduciendo todos sus tropos característicos) pero, al mismo tiempo, convertirse en un festival ‘gore’ que deja con la boca abierta en cada una de las ‘set-pièces’ grotescas que la componen, en especial la que abre y la que cierra el primer capítulo.

Muschietti vuelve a jugar con los elementos, y también se la juega con una propuesta al límite que combina humor negro, elementos sobrenaturales y crítica social para expandir la mitología del célebre payaso Pennywise y explora los orígenes del mal en el ficticio pueblo de Derry.

El actor Miles Ekhardt, protagonista
El actor Miles Ekhardt, protagonista del inicio de 'It: Bienvenidos a Derry'. (HBO Max)

La serie, concebida por Andy y Barbara Muschietti junto a Jason Fuchs y Brad Kane, se sitúa en 1962, en plena Guerra Fría, y narra la llegada del comandante Hanlon (interpretado por Jovan Adepo) y su familia a Derry, un enclave marcado por la paranoia nuclear y la discriminación racial, perfecto para la creación de monstruos, tanto reales como ficticios.

La narrativa de It: Bienvenidos a Derry se articula en torno a la desaparición de Matty Clements (Miles Eckhardt), un niño visto por última vez tras asistir a una proyección del musical Vivir de ilusión (atención al uso de la película y de una de sus canciones).

Sus compañeros, Teddy (Mikkal Karim-Fidler), Phil (Jack Molloy Legault), Lilly (Clara Stack) y Ronnie (Amanda Christine), se verán envueltos en una serie de fenómenos extraños (recordemos que la entidad es capaz de distorsionar la realidad para introducirse en los traumas personales de los protagonistas y hacerlos realidad) que los empujará a investigar el misterio.

Imágenes del primer capítulo de
Imágenes del primer capítulo de 'It: Bienvenidos a Derry'. (Warner Bros)

Los adolescentes, atrapados entre la infancia y la edad adulta, se encuentran en una etapa de confusión constante en la que, literalmente, nadie los entiende. Ni siquiera ellos mismos. Tampoco todo aquello que les ocurra contribuirá, precisamente, a mejorar su situación, en la que encontramos acoso escolar, familias represivas y toda esa atmósfera opresiva que ha ido diseminando King en lo que respecta a sus personajes preadolescentes, castigados por el mundo adulto y que se encargan de ser los recipientes de sus complejos y miserias.

Un primer episodio que deja en ‘shock’

El primer episodio, dirigido por Andy Muschietti, condensa todo el imaginario que el propio autor había construido con anterioridad, pero no tiene miedo de subir la apuesta y ofrecer un espectáculo terrorífico tan inesperado como impactante en el que prácticamente todo saltará por los aires con la irrupción de una criatura ansiosa de sangre.

La serie mantiene la estética y el tono de las adaptaciones cinematográficas previas, con un diseño de producción a cargo de Paul Denham Austerberry y la participación del equipo técnico habitual de los Muschietti.

Andy Muschietti ha declarado que cada capítulo es una película y que está filmada de la manera en la que siempre rueda. Esta continuidad visual y narrativa refuerza la conexión con la bilogía cinematográfica, aunque la serie se adentra en territorios inexplorados del universo de King.

El payaso Pennywise (HBO Max)
El payaso Pennywise (HBO Max)

Según el creador, el libro original ya tenía mucha información fragmentada que daba pistas de cuestiones que no se habían abordado, entre ellas el origen de la entidad de It, que podría remontarse hasta tres millones de años en el pasado.

La estructura de la serie estaría concebida como una trilogía, con cada temporada retrocediendo 27 años en el tiempo, en consonancia con el ciclo de apariciones de la entidad en la novela original. Las siguientes temporadas tendrían lugar en 1935 y en 1908.

El proyecto cuenta con el respaldo explícito de Stephen King, quien, según Barbara Muschietti les apoyó cien por cien. Este aval ha permitido a los creadores expandir el universo de It con libertad creativa, abordando tanto los aspectos sobrenaturales como las realidades sociales que subyacen en la obra original.

Temas Relacionados

It: Welcome to DerryItStephen KingPlataformasHBO MaxTerrorSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Instituto Cervantes denuncia que la Constitución es “definitivamente machista”: “No menciona a la mujer. Solo en el ámbito doméstico y con cierto tono paternalista”

La institución pública ha presentado este martes el anuario ‘El español en el mundo 2025′

El Instituto Cervantes denuncia que

Arturo Pérez-Reverte recomienda esta miniserie española de solo seis capítulos que acaba de estrenarse en Disney Plus: “La he visto fascinado”

El escritor ha reflexionado sobre cómo esta nueva producción ambientada en el mundo de la tauromaquia es, en realidad, “una inteligente reflexión sobre lo español de antes y de ahora”

Arturo Pérez-Reverte recomienda esta miniserie

La cobertura del apagón, Guitarricadelafuente, Valeria Castro y la serie ‘Querer’, entre los ganadores de los Premios Ondas

El periodista Iñaki Gabilondo ha sido el encargado de anunciar los premiados. Los galardones están organizados por el Grupo Prisa

La cobertura del apagón, Guitarricadelafuente,

La escritora María Victoria Atencia gana el Premio Nacional de las Letras Españolas: “Una voz imprescindible en sí misma”

La poeta malagueña recibe el galardón tras más de 60 años publicando versos de los que el jurado ha destacado “una clara fe en el valor representativo y por la relevancia de su belleza”

La escritora María Victoria Atencia

Así se hizo la inolvidable primera escena de la serie ‘It: Bienvenidos a Derry’: “Teníamos muchísimas cosas fantásticas, sangre y todo tipo de material”

Tanto Andy Muschietti como los equipos de efectos especiales y arte se implicaron a fondo para impactar al espectador desde el inicio en la nueva producción de HBO Max

Así se hizo la inolvidable
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo obliga a Audasa

El Supremo obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9 durante las obras del puente de Rande al considerarlos “abusivos”

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

Los diputados no podrán quedarse con regalos que cuesten más de 150 euros: el Congreso aprueba este nuevo protocolo para evitar conflictos de interés

Dos hombres detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer cuyo cadáver ocultaron dos semanas: la Policía Nacional atribuye al crimen un posible móvil económico

La jefa de coordinación del 112 Valencia reconoce que el día de la DANA se estudió enviar la alerta a las 18:35

ECONOMÍA

Una española viviendo en Suiza

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes marcharte voluntariamente de tu trabajo y tener derecho a indemnización y a paro”

Cuotas de autónomos 2026: cuáles son las principales diferencias entre las propuestas del Gobierno y el PP

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los portales inmobiliarios inflan el precio de la vivienda: los anuncios superan un 44% el valor real de compra ante notario

DEPORTES

Un expresidente del Barça carga

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas