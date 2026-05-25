España

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Google icon
El premio mayor del sorteo EuroDreams es un pago mensual de 20 mil euros durante 30 años. (Infobae)
El premio mayor del sorteo EuroDreams es un pago mensual de 20 mil euros durante 30 años. (Infobae)

EuroDreams anunciólos números ganadores de su más reciente sorteo. Descubra si fue uno de los afortunados en obtener el premio de hasta 20 mil euros al mes durante 30 años.

EuroDreams, el nuevo sorteo millonario de Loterías y Sorteos del Estado, se lleva a cabo dos días de la semana, todos los lunes y jueves.

PUBLICIDAD

Revisa si fuiste uno de los afortunados ganadores que participaron en el sorteo más reciente de EuroDreams de este día.

Los números ganadores del último sorteo

Fecha: lunes, 25 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora:4, 13, 17, 22, 27 y 30.

Dreams: 1.

Recuerda que todos los boletos afortunados cuentan con fecha límite de caducidad, el cual va indicado en el reverso. En el caso de Eurodreams, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

Cómo ganar el sorteo EuroDreams

Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de Eurodreams (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de Eurodreams (Loterías y Apuestas del Estado)

EuroDreams es el nuevo sorteo de Loterías y Apuestas del Estado cuyo premio máximo es recibir 20 mil euros al mes durante un periodo de 30 años.

El sorteo consiste en elegir seis números entre el 1 y el 40, el cual será tu combinación ganadora; más un dígito extra del 1 al 5, denominado “sueño” o “dreams”.

Esta combinación ganadora la puedes elegir manualmente o dejar que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria.

Para ganar el premio mayor, tu apuesta tiene que coincidir con los seis resultados publicados por Loterías y Apuestas del Estado. Sin embargo, puedes obtener un premio desde los dos aciertos.

Es importante mencionar que este sorteo, al igual que el Euromillones, no solo se juega en España, también lo hace en el resto de Europa.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Carlos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Eurodreams son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para jugar Eurodreams son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Resultados Lotería Eurodreams HoyEurodreamsEurodreams EspañaLoterías de Españaespaña-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

El sumario completo de la investigación, al que ha tenido acceso ‘Infobae’, incorpora conversaciones entre altos cargos de la aerolínea que apuntan a que el expresidente socialista tenía poder real de decisión dentro de la red objeto de la investigación

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 mayo

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 mayo

Guardar una moneda en el congelador: el sencillo truco que te evitará problemas al volver de vacaciones

Ante un corte de luz de unos minutos, se pueden echar a perder muchos alimentos del congelador al calentarse

Guardar una moneda en el congelador: el sencillo truco que te evitará problemas al volver de vacaciones

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 25 mayo

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 25 mayo

Cómo hacer pimientos rellenos de pollo y verduras: una receta sencilla y versátil con ingredientes al alcance de la mano

Esta propuesta combina la jugosidad de la carne con el sabor fresco de los vegetales salteados

Cómo hacer pimientos rellenos de pollo y verduras: una receta sencilla y versátil con ingredientes al alcance de la mano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

La UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos

En la casa de Zapatero se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores

Todo lo que ha encontrado la UDEF en la caja fuerte de Zapatero: joyas, relojes y piezas de oro que el sumario atribuye a “herencias” y “regalos de viajes”

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales