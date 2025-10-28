Los creadores de ‘It: Bienvenidos a Derry’ explican las “tres temporadas” que HBO tiene pensadas para la serie: “Stephen King estaba dejando migajas”

Nunca debiste irte. #ITBienvenidosADerry estrena el 26 de octubre en HBO y HBO Max. (HBO Max)

Faltan apenas unos días para la llegada de Halloween, pero lo cierto es que los suscriptores de HBO Max ya tienen una buena razón para empezar a morirse de miedo. El estreno de It: Bienvenidos a Derry promete ser uno de los estrenos más destacados de lo que queda de año, al menos en lo que a terror se refiere, tras un primer episodio cuyas escenas, de la primera hasta la última, no habrán dejado indiferente a nadie.

A lo largo de 8 episodios, el equipo creativo de la serie (donde no falta Andy Muschietti, director de las dos películas ya con Bill Skarsgård como Pennywise) contará la historia del mítico pueblo con la “maldición del payaso” que Stephen King ideó en su novela. De hecho, el propio cineasta ha explicado que la serie se ha planeado para contar una historia a lo largo de tres temporadas con los que explorar “los tres ciclos críticos de Pennywise: 1962, 1935 y 1908″, tal y como señalaba a la revista Variety.

En la estructura planteada, la primera temporada se sitúa principalmente en 1962, sirviendo como precuela directa de la película de 2017 y fijando los hechos 27 años antes de la primera película de It. Aquí, la trama gira en torno a una generación anterior de habitantes de Derry, quienes se enfrentan al origen y la influencia de Pennywise, interpretado nuevamente por un Bill Skarsgård.

Bill Skarsgård como 'Pennywise' en 'It: Bienvenidos a Derry'. (Warner Bros)

La “historia oculta” de Pennywise que dejó Stephen King

A diferencia de las películas de Andy Muschietti, que siguieron fielmente las líneas centrales de la novela de 1986, la serie profundiza en elementos secundarios apenas insinuados en el libro. “Leí el libro y observé los interludios. Me di cuenta de que había una historia oculta, y que Stephen King estaba dejando migajas que podrían guiarla hacia alguna parte. Es una historia contada al revés”, contaba el propio Muschietti.

Así, la serie está repleta de símbolos que pueden entenderse como “un montón de huevos de Pascua” del universo literario del famoso escritor, pero también como claves para desentrañar el origen del malvado payaso. Por el momento, los Muschietti prefieren mantener en reserva los detalles sobre el futuro de las próximas temporadas, aunque reconocen que el libro original deja diversas pistas sobre el pasado ancestral de Derry y la naturaleza insondable de Pennywise.

El regreso de Pennywise a la pantalla se concreta con el estreno de 'IT: Bienvenidos a Derry', la nueva serie de HBO que explora los orígenes del terror en la ciudad ficticia de Maine. (HBO Max)

El otro gran tema de ‘It: Bienvenidos a Derry’

Por el momento, It: Bienvenidos a Derry se perfila tanto como una expansión de la mitología creada por Stephen King, como un reflejo contemporáneo de temáticas sociales aún vigentes. En esto último, ha destacado sobre todo cómo la serie pretende abordar el racismo como un elemento estructural en la cultura estadounidense, un aspecto que el novelista también abordaba en su libro.

“Stephen King es un escritor muy sensible a la injusticia social”, ha explicado Muschietti a Variety en este sentido. Para él, aunque en It la narrativa gire en torno a la figura maligna de Pennywise el payaso, en realidad “se refiere principalmente a las maldades que nos hacemos unos a otros como seres humanos. La mayoría de las cosas horribles que ocurren en Derry son provocadas por el hombre”.

En este sentido, la productora ejecutiva y hermana del director, Barbara Muschietti, ha explicado cómo desde el equipo creativo de la serie se ha buscado abordar este y otros temas en la serie, puesto que ahora cobran una mayor relevancia con los cambios sociales que afronta Estados Unidos y el mundo en general. “Muchos estamos en estado de alarma. Hay más conciencia y receptividad ante todos estos asuntos porque los peligros que creíamos desaparecidos han regresado. Nos afecta profundamente”.