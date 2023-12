Las mejores adaptaciones al cine de las novelas de Stephen King: de ‘Cadena perpetua’ a ‘It’

Trailer It 2

Se dice que el rey Midas de Hollywood es Steven Spielberg, pero si hubiese uno de literatura llevada al cine, ese sería sin duda Stephen King. El escritor natural de Maine ha exportado a lo largo de los años cientos de sus novelas a la gran pantalla. siendo capaz de inspirar a grandes cineastas de los últimos años como Tobe Hooper, Brian de Palma, David Cronenenberg, John Carpenter, Frank Darabont o algunos más recientes como Mike Flanagan y Andy Muschietti. Sus historias, siempre llenas de grandes personajes y mucho misterio, han encontrado con el tiempo su lugar en el cine, y han dado lugar a algunos de los mejores títulos de los últimos tiempos. Tanto, como que hoy día continúa siendo sinónimo de éxito.

Tan solo en este 2023 hemos tenido dos películas basadas en trabajos del escritor, como Pet Sematary: Bloodlines o The Boogeyman de Rob Savage (Host), pero el cine lleva adaptando a King desde hace casi cincuenta años. La primera adaptación fue nada menos que Carrie, dirigda por Brian de Palma y protagonizada por Sissy Spacek dando vida a la joven con poderes telequinésicos. Desde entonces, la historia del cine y especialmente la del cine de terror ha estado estrechamente ligada a la de Stephen King, nutriéndose mutuamente a pesar de que algunas no han contado con el beneplácito del autor, como fue el caso de El resplandor de Stanley Kubrick.

‘Salem’s Lot’

Con permiso de Brian de Palma y su Carrie, que obtendría su remake años más tarde de la mano de Chloe Grace Moretz y Julianne Moore, una de las primera grandes adaptaciones de King corrió a cargo de Tobe Hooper. El maestro del terror contemporáneo gracias a filmes como La matanza dde Texas se embarcó en la aventura de adaptar una de las novelas más ambiciosas del escritor. Tanto, que la versión en la pantalla tuvo que ser acortada para su estreno en cines, quedando dos versiones de esta historia sobre un escritor que regresa a su Salem natal para darse cuenta de que su vecino esconde un oscuro secreto: una de 112 minutos y otra en formato miniserie de 184 minutos. Precisamente tendrá una nueva adaptación en 2024, titulada El misterio de Salem’s Lot.

Imagen de 'Salem's Lot'

‘El resplandor’ (y ‘Doctor sueño’)

Tan solo un año después de Salem’s Lot y cuatro de Carrie llegaría una de las adaptaciones más conocidas de King, pero también de las más polémicas. Porque a Stephen King, que realizó un primer borrador del guion mucho más fiel a la novela, no le gustó nada la forma que tuvo Stanley Kubrick de adaptarle, comenzando por la elección de jack Nicholson para el papel protagonista, cuando él prefería otros actores como Jon Voight o Martin Sheen. En cualquier caso, es innegable el gran trabajo que hizo el director de La naranja mecánica siguiendo su propio camino y construyendo una de las películas más terroríficas y perturbadoras de todos los tiempos. Algo más fiel y aprobado por el autor sería Doctor sueño, la continuación que llegó a los cines en 2019 de la mano de Mike Flanagan, gran admirador del novelista de Maine.

Jack Nicholson en 'El resplandor'

‘Cadena perpetua’

No todas las películas basadas en novelas de Stephen King tienen que ser necesariamente terroríficas, tal y como demuestran filmes como Cuenta conmigo (Stand by me, Rob Reiner, 1986) o esta Cadena perpetua. Considerada una de las mejores películas de la historia para el portal de IMDB y todos sus usuarios, Cadena perpetua cuenta la historia de Andrew Dufresne (Tim Robbins), un preso condenado a cadena perpetua que con el tiempo entabla amistad con Red (Morgan Freeman), con el que ideará un gran plan para fugarse de la cárcel.

Imagen de 'Cadena perpetua'

‘El visitante’

No tan conocida como el resto de películas es la serie El visitante, estrenada en HBO Max en 2020. Creada por Richard Price (The Wire, The Night Of) y desarrollada por el actor Jason Bateman o la directora de terror Karyn Kusama (La invitación), la serie adapta The Outsider, novela escrita por King y publicada en nuestro pañis en 2018 bajo el nombre de El visitante (Ed. Plaza & Janés). En ella se cuenta la historia de dos investigadores a cargo de un caso truculento, el brutal asesinato de Frankie Peterson. Sin embargo, conforme avanzan en la investigación descubren que hay una fuerza sobrenatural detrás del caso..

Imagen de 'El visitante'

‘It’

Llegamos a una de las últimas grandes adaptaciones de Stephen King. Se trata del díptico de Andy Muschietti en torno a la extensa novela It, que cuenta la historia de un grupo de amigos del ficticio pueblo de Derry y su traumática experiencia con un payaso asesino que cambia para siempre sus vidas. Protagonizada por Bill Skarsgård como el payaso Pennywise y un elenco de jóvenes actores en su primera parte, la película obtendría una secuela años después con un gran reparto formado por Jessica Chastain, James McAvoy o Bill Hader, entre otros.