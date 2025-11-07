Los mejores estrenos en cines de la semana: de ‘Bugonia’ al reestreno de la saga ‘Crepúsculo’

BUGONIA | Tráiler Oficial

Arranca el mes de noviembre y atrás quedan los terroríficos estrenos de octubre con motivo de Halloween. El otoño ha venido para quedarse y las Navidades ya asoman en el horizonte, aunque aun falta un buen trecho para ello. Con todo esto en mente, este viernes llegan a cartelera una nueva serie de películas que esperan conquistar a los espectadores, especialmente después de que estos hayan estado toda la semana acudiendo en masa a las salas con motivo de la Fiesta del Cine, que ha tenido lugar durante estos días y ha permitido acudir por tan solo 3,50 euros. La fiesta ha terminado, pero los estrenos continúan.

La nueva entrega del tándem entre Emma Stone y Yorgos Lanthimos, lo último de David Trueba o el regreso de la saga Crepúsculo son algunos de los protagonistas. Entre medias, una road movie española y una de ciencia ficción con las criaturas más aterradoras con permiso de los Aliens de Ridley Scott, los Depredadores. Al final la cosa sí iba a seguir dando miedo después de todo.

Bugonia

Sobre alienígenas versa en gran medida la semana, y no solo por una de las canciones con las que abrieron los marcianos Radiohead en su paso por Madrid estos días. Sino también por Bugonia, la nueva película del director griego Yorgos Lanthimos con la que ya se ha vuelto su actriz de confianza, Emma Stone. En esta nueva colaboración tras La favorita, Pobres criaturas o Kinds of Kindness, Stone asume el papel de la CEO de una empresa que es secuestrada por dos conspiranoicos hombres que creen que se trata de una alienígena disfrazada de humana para acabar con la Tierra.

Predator: Badlands

El director Dan Trachtenberg retomó hace unos años Depredador, la saga de acción y ciencia ficción que inmortalizó Arnold Schwarzenegger en los años 80 y que incluso llegó a tener su propio crossover con los Aliens de Ridley Scott. Tras un reinicio con Predator: La presa ambientada en una comunidad comanche, en esta se traslada al futuro y a un universo tan peligroso que los propios depredadores son las criaturas más inofensivas. Un joven predator marginado de su comunidad se topa en el camino de una androide, que le ayudará a sobrevivir en un planeta tan salvaje que todo es susceptible de matarlo.

Siempre es invierno

David Trueba se adapta a sí mismo con esta película que toma como punto de partida su novela Blitz, en la que un arquitecto quedaba varado en Berlín tras asistir a una conferencia y ser dejado por su pareja. En este caso la película cambia la capital alemana por Bruselas, pero el resultado es el mismo: Miguel (David Verdaguer) pierde el concurso de paisajismo, a su novia (Amaia Salamanca) y la poca seguridad en sí mismo que le quedaba. Solo le consuela encontrarse en el camino de Olga (Isabelle Renauld), una mujer mayor que él que le hace ver la vida de otra manera y recuperar algo la fe en el mundo.

Leo & Lou

De extraños que terminan haciéndose inseparables va la cosa también, porque la otra película española destacada de la semana es esta aventura entre una joven huérfana y un hombre gruñón. Cuando la pequeña Leo se escapa de su centro de acogida, Lou pretende llevarla de vuelta a casa, peor finalmente es convencido de darse ambos a la fugar para empezar a disfrutar de la vida por primera vez en mucho tiempo. Carlos Solano debuta en el largometraje con Isak Férriz y la joven Julia Sulleiro como protagonistas.

Crepúsculo

Vampiro malo nunca muere, y si algo ha vivido Crepúsculo en los más de 17 años desde su estreno es todo tipo de etapas: la del fenómeno global, la de saga denostada y, desde hace algunos años, la condición de película de culto. En ese ambiente de tardía reivindicación regresa a los cines, con un estreno limitado en salas de todas las entregas de la franquicia vampírica protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson.